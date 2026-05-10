Na haar scheiding liet deze 64-jarige gepensioneerde alles achter zich voor een "tiny house" in Nederland.

Er zijn verhalen die inspireren simpelweg omdat ze vertellen over een nieuw begin. Het verhaal van Margot Hollander is daar duidelijk een voorbeeld van. Op 64-jarige leeftijd, na een scheiding die haar wereld op zijn kop zette, maakte deze voormalige danslerares en Nederlandse projectmanager een gedurfde keuze: alles achterlaten en verhuizen naar een tiny house in het hart van Eindhoven. Haar verhaal, gepubliceerd in Business Insider, is ontroerend door de oprechtheid en warmte ervan.

Een nieuwe start na de scheiding

Toen haar relatie eindigde, stond Margot Hollander voor een dilemma: een eigen woning vinden. De huurmarkt was verzadigd en een hypotheek afsluiten als gepensioneerde leek vrijwel onmogelijk. Bijna bij toeval stuitte ze eind 2023 op een advertentie voor het Minitopia-project, een dorp met tiny houses in Eindhoven waar ze al over had gelezen in de krant. "Ik maakte een afspraak om te komen kijken en deed meteen een bod," vertelt ze. Een paar weken later, in januari 2024, trok ze erin. Om huiseigenaar te worden, betaalde ze ongeveer $143.000 contant (circa €130.000) – het maximale bedrag dat ze zich kon veroorloven. "Ik ben zo blij dat ik op dit moment in mijn leven een huis heb gekocht," zegt ze.

Helemaal opnieuw beginnen, letterlijk vanaf nul.

De verhuizing van een traditioneel huis naar een veel kleinere ruimte betekende een flinke opruimactie. Kleding, schoenen, spullen die zich in de loop der jaren hadden verzameld... het was nodig om afscheid te nemen. "Ik denk dat opruimen goed is voor je geest, en ik ben blij dat ik met minder spullen kan leven," legt ze uit.

Nog symbolischer was haar keuze om niets uit haar oude leven mee te nemen. Geen enkel meubelstuk, geen enkele decoratie. Alles moest nieuw zijn, als een blanco pagina die gevuld moest worden. Vandaag de dag is haar kleine huisje versierd met kunstwerken die haar persoonlijkheid weerspiegelen, kleine luiken en zorgvuldig uitgekozen meubels. Een toevluchtsoord geheel naar haar eigen beeld, dat ze deelt met haar kleine hondje.

Een gemeenschap die alles verandert.

Wat de ervaring nog waardevoller maakt, is de dorpssfeer. Met zo'n honderd inwoners is Minitopia Eindhoven het grootste dorp met dezelfde naam in Nederland. Je vindt er jongeren, stellen, gezinnen, alleenstaanden en een paar gepensioneerden zoals zijzelf. "Je hoeft geen afspraak te maken voor een drankje; je komt je buren gewoon tegen tijdens het uitlaten van de hond", zegt Margot Hollander met een glimlach. Deze spontaniteit van het dagelijks leven, deze kleine gesprekjes, geven haar een gevoel van vrijheid en menselijke warmte dat ze nooit had verwacht te vinden. Ze benadrukt ook de diversiteit van de plek: "Ik zou niet willen dat het alleen maar een seniorencomplex wordt. Juist deze mix maakt het een echte gemeenschap."

Een financieel zekerder leven

De inmiddels gepensioneerde Margot Hollander herinnert ons eraan dat je binnen je middelen moet leven om van je passies te kunnen blijven genieten. Financieel gezien is haar tiny house een verademing gebleken. Dankzij haar zonnepanelen betaalt ze vrijwel geen elektriciteit en de maandelijkse grondhuur bedraagt slechts een paar honderd euro. "Hoe meer je aan huisvesting uitgeeft, hoe minder je overhoudt voor wat je leuk vindt", vat ze samen. En wat ze leuk vindt, is sporten.

Margot Hollander laat ons met haar verhaal zien dat het nooit te laat is om je leven opnieuw vorm te geven. In haar tiny house vond ze veel meer dan alleen een dak boven haar hoofd: een eigen plekje, een hechte gemeenschap en bovenal een herwonnen vrijheid. "Ik hoop dat dit mijn laatste huis is," zegt ze met een glimlach in haar stem. Een prachtige levensles die klinkt als een belofte voor iedereen die aarzelt om een nieuwe start te maken.