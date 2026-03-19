Deze tafelmanier komt vaak voor tijdens romantische afspraakjes.

Op een eerste date willen we een goede indruk maken. Daarom bestellen we praktische gerechten die niet te veel moeite kosten en onze glimlach niet bederven. Vrouwen daarentegen hebben een verfijnde techniek ontwikkeld om tijdens zo'n ontmoeting een zekere "klasse" te behouden, en dat zegt veel over de druk die ze voelen om er goed uit te zien.

Je mond met je hand bedekken is een vorm van beleefdheid.

Het is een bijna instinctieve beweging. Zodra we eten naar onze mond brengen, of het nu een XXL-burger is of een kleine portie risotto, glijden we snel met onze hand over onze lippen alsof het een scherm is. En het is niet alleen een pose die we aannemen voor onze telefooncamera ter voorbereiding op een toekomstige Instagram-post.

Het is een kwestie van goede gewoonte, zelfs een fundamentele etiquette-regel. Terwijl mannen er geen probleem mee hebben om als vraatzuchtige monsters te eten en sporen van hun feestmaal in hun baard te hebben, besteden vrouwen meer aandacht aan hun uiterlijk. Ze houden vast aan de lessen uit hun jeugd alsof hun ouders elk moment kunnen uitbranden of terechtwijzen.

Ze onderdrukken hun trek in taco's om geen scène te maken voor hun Romeo en om er toonbaar uit te zien. Erger nog, ze vermijden zorgvuldig rommelig eten, van die gerechten die je met je handen eet en waarbij de saus tot in je neus spat. Na de maaltijd rennen ze naar de wc om hun tanden te controleren en eventuele stukjes salade te verwijderen die hun glimlach zouden kunnen verpesten.

Maar bovenal houden ze, van voorgerecht tot dessert, hun handen stevig voor hun mond, alsof het een schild is. Het is bijna een collectieve truc, een typisch vrouwelijk visueel kenmerk. Of het nu is om hun imago te beschermen of uit een gevoel van fatsoen, vrouwen lijken onderworpen aan een onzichtbare gedragscode. En dit gebaar, hoe hoffelijk en verfijnd ook, is een verkapte regel.

Een illustratie van een typisch vrouwelijke gênante situatie.

Je mond bedekken is in eerste instantie een teken van respect. We doen het ook als we gapen. We willen de persoon tegenover ons niet storen met onze volle wangen en kauwbewegingen. Maar onze tafelgenoot doet dat niet per se op dezelfde manier. Het is een beetje zoals het formele feestmaal in Belle en het Beest. Wij proberen de schijn op te houden, onze ellebogen op tafel te houden en onze mond te bedekken, terwijl onze partner voor de avond (of voor het leven) niet zomaar eet, maar zich zonder enige terughoudendheid te buiten gaat.

Mannen nemen vrijheden waar vrouwen zichzelf censureren. Een hand voor de mond houden tijdens de maaltijd is een stille manier om "mijn excuses" te zeggen, alsof kauwen onbeleefd of onbeschaamd is. Soms herhalen vrouwen dit gebaar om een glimlach te verbergen die ze onflatteus vinden. Mannen daarentegen zijn ongeremder. De enige vraag die hen aan tafel bezighoudt, is of ze ijs of chocoladefondant willen.

Dit handgebaar, dat op TikTok onderwerp van spot is geworden, laat zien hoe sterk genderstereotypen onze gewoonten beïnvloeden. Het gaat zelfs zo ver dat we gaan geloven dat met smaak eten volkomen ongepast is, terwijl het voor mannen geen enkel probleem is. "Natuurlijk wordt vrouwen ook verteld dat ze dun moeten zijn, dat ze geen ruimte mogen innemen. Daardoor hebben we misschien het gevoel dat we niet gezien willen worden terwijl we eten, en al helemaal niet als we niet met plezier eten," legt dr. Laurie Mintz, hoogleraar psychologie aan de Universiteit van Florida, uit in Refinery39 .

Onder de schattigheid schuilen diepgewortelde voorschriften.

Als vrouwen tijdens het eten hun handen voor hun mond houden, is dat niet alleen om hun charmes te behouden en de deal te bezegelen. Dit gebaar duidt op een algemeen ongemak rondom eten, een verhoogd bewustzijn van het moment van de maaltijd.

Achter deze delicate houding schuilt vaak een diepgewortelde angst: de angst om beoordeeld te worden. Beoordeeld op haar eetlust, op hoe ze eet, op de hoeveelheid voedsel die ze consumeert. Alsof het enthousiast genieten van een maaltijd het beeld van gecontroleerde vrouwelijkheid zou kunnen doorbreken dat de maatschappij nog steeds van vrouwen verwacht.

Van jongs af aan horen veel vrouwen dezelfde opmerkingen: "Eet netjes", "Wees voorzichtig", "Schrok je eten niet naar binnen". Deze ogenschijnlijk onschuldige zinnetjes leiden uiteindelijk tot een vorm van constante zelfcontrole. Het gevolg is dat sommige vrouwen, zelfs tijdens een zogenaamd sociale gelegenheid zoals een date, elke beweging blijven controleren.

Misschien is de volgende revolutie in eerste dates wel heel simpel: je hand op tafel leggen in plaats van voor je mond, een hap van je hamburger nemen zonder je te verontschuldigen... en onthouden dat met smaak eten nog nooit een relatie heeft verpest. Integendeel, het kan zelfs het begin zijn van een oprecht moment, ver verwijderd van de kleine choreografieën die door sociale verwachtingen worden voorgeschreven. Bovendien is eten een geweldige manier om een band te creëren in een relatie.