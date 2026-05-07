"Deep dating": deze Franse trend zet de eerste dates op zijn kop.

Voorbij zijn de dagen dat gesprekken alleen maar over werk, Netflix-series of "wat doe je voor de kost?" gingen. Een nieuwe trend wint aan populariteit onder jongvolwassenen: "diep daten". Het principe? Focussen op oprechter, emotioneler en authentieker interacties vanaf de eerste date.

Wanneer apps singles gaan vermoeien

De laatste jaren ervaren veel mensen dat daten soms lijkt op een romantisch sollicitatiegesprek. Een perfect profiel, ingestudeerde antwoorden, steeds terugkerende gesprekken… daten kan al snel vermoeiend worden.

Volgens een onderzoek van een datingapp met duizenden gebruikers zoeken veel jongvolwassenen tegenwoordig naar diepere, meer natuurlijke connecties. Velen geven aan dat ze genoeg hebben van interacties die ze "te oppervlakkig" of "gekunsteld" vinden, vooral op sociale media waar iedereen vaak een gepolijste versie van zichzelf presenteert. "Diepgaand daten" lijkt daarom een manier om het tempo te verlagen en authenticiteit weer centraal te stellen in de datingwereld.

Meer persoonlijke vragen vanaf de allereerste date

Op TikTok en Instagram wint deze trend aan populariteit. Veel contentmakers delen nu vragen die bedoeld zijn om vanaf de eerste interactie een meer authentieke connectie te creëren. In plaats van traditionele, neutrale gespreksonderwerpen, vragen sommigen liever: "Waar werd je deze week echt blij van?" of "Door wie voel je je het meest jezelf?"

Het doel is niet om van een eerste date een geïmproviseerde therapiesessie te maken, maar eerder om snel verder te gaan dan oppervlakkige gesprekken en de persoonlijkheid van de ander te leren kennen. En deze aanpak spreekt duidelijk aan. Veel jongvolwassenen geven aan dat ze op zoek zijn naar meer spontaniteit, actief luisteren en gesprekken die echt aanvoelen alsof ze iemand ontmoeten.

Een generatie die authenticiteit zoekt

Het succes van 'deep dating' zegt ook iets breders over Generatie Z. Experts leggen uit dat deze jongvolwassenen zijn opgegroeid in een wereld waarin alles constant online wordt getoond, becommentarieerd en soms beoordeeld.

Het resultaat: hoewel veel mensen verlangen naar meer authentieke relaties, kan het tonen van kwetsbaarheid nog steeds moeilijk zijn. Sommigen vrezen dat ze vanaf het begin van een relatie als "te gevoelig", "te betrokken" of gewoon te eerlijk worden gezien. "Deep dating" wil dit patroon doorbreken. Het idee is niet langer om een perfecte of mysterieuze rol te spelen, maar om een ruimte te creëren waarin iedereen zichzelf natuurlijker kan presenteren.

Een manier om de regels van traditioneel daten te doorbreken.

Deze trend zet ook verschillende lang gevestigde normen in romantische relaties op de proef. Wie moet het eerste bericht sturen? Hoe lang moet je wachten voordat je antwoordt? Moet je je emoties verbergen om afstandelijk over te komen?

Steeds meer jongvolwassenen lijken zich te willen losmaken van die ongeschreven 'regels' die daten stressvol of onnatuurlijk kunnen maken. Bij 'diepgaand daten' is het doel niet om ontoegankelijk of 'perfect' over te komen. Wat belangrijker is, is de kwaliteit van de connectie en het gevoel dat je jezelf kunt zijn zonder een rol te hoeven spelen.

Een trend… maar geen verplichting.

Hoewel 'diepgaande gesprekken' steeds populairder worden in Frankrijk, moet het niet worden gezien als een nieuwe, verplichte regel voor romantische ontmoetingen. Sommige mensen houden van diepgaande gesprekken vanaf de eerste date. Anderen nemen liever wat meer tijd voordat ze persoonlijke onderwerpen bespreken, en dat is volkomen begrijpelijk.

Iedereen heeft zijn eigen manier van contact leggen, zijn eigen emotionele ritme en zijn eigen manier om vertrouwen op te bouwen. Het belangrijkste is niet om "direct kwetsbaar of intens" te zijn, maar om een manier te vinden om de ander te ontmoeten die werkelijk weerspiegelt wie je bent.

Uiteindelijk herinnert "diep daten" ons aan één simpel ding: achter de apps, trends en ongeschreven regels van het moderne daten, zoeken velen vooral naar oprechte uitwisselingen en relaties waarin ze volledig zichzelf kunnen zijn.