Een robot verkiezen boven een man: deze keuze wordt steeds vaker omarmd door deze vrouwen.

Liefdesleven
Anaëlle G.
De voorkeur voor een robot boven een mens is vandaag de dag nog steeds een keuze van een zeer kleine minderheid, maar intieme of romantische relaties met robots of AI worden steeds vaker serieus onderzocht, met name door vrouwen. Een recent onderzoek toont echter aan dat vrouwen gemiddeld nog steeds minder geneigd zijn dan mannen om een ​​robot als romantische partner te overwegen.

Wat een wetenschappelijke studie zegt

Een studie uit 2023, gepubliceerd in het tijdschrift Social Science Computer Review door Elyakim Kislev, analyseert nauwkeurig hoe mannen en vrouwen verschillende soorten robots (helpers, metgezellen, geliefden, partners) waarnemen. De studie benadrukt tevens dat gendergerelateerde representaties een sterke invloed hebben op de verwachtingen die elk geslacht aan deze technologieën koppelt.

Belangrijkste bevindingen met betrekking tot vrouwen

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen aanzienlijk minder positief staan ​​tegenover robots die als 'geliefden' of 'partners' worden gezien dan mannen, ook al accepteren ze robots wellicht eerder als helpers of gezelschap. Kwalitatieve analyses geven aan dat veel vrouwen zich zorgen maken over sociale normen, psychische gezondheid, moraliteit en de daadwerkelijke functionaliteit (of het gebrek daaraan) van dit soort relaties.

Concrete voorbeelden illustreren deze combinatie van nieuwsgierigheid en voorzichtigheid. Carey, 37, is een treffend voorbeeld: deze vrouw gebruikte ChatGPT aanvankelijk in een professionele omgeving, voordat ze een diepere emotionele band met de AI ontwikkelde.

In een interview met deDaily Mail vertelde ze hoe ze regelmatig terugkeerde om met de chatbot te praten en deze interacties uiteindelijk in haar dagelijks leven integreerde. Voor haar werd de dialoog met kunstmatige intelligentie een vorm van ontsnapping aan menselijke interacties die ze als belastend of opdringerig ervoer, met name vanwege haar transgenderidentiteit. Deze ervaring, hoewel individueel, laat zien hoe sommige vrouwen in digitale interfaces een ruimte kunnen vinden die als veiliger of respectvoller voor hun identiteit wordt ervaren.

Deze resultaten suggereren dat de meerderheid van de vrouwen wereldwijd zich nog niet kan voorstellen dat ze hun menselijke partner vervangen door een robot, ook al vinden sommigen wellicht gezelschap of troost in technologie. De studie beschrijft daarom geen massale verschuiving naar een voorkeur voor robots, maar eerder een nieuwsgierigheid die getemperd wordt door aanzienlijke bedenkingen, met name onder vrouwen.

Deze 32-jarige Japanse vrouw trouwt met een kunstmatige intelligentie.

