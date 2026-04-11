Na een "verwarrende" ervaring legt ze uit waarom ze niet meer op dates wil gaan.

Content creator Alix Earle (@alixearle) deelde onlangs haar gevoelens met haar volgers na een eerste date die ze omschreef als "verwarrend". In een video op TikTok vertelde ze over haar ervaringen nadat ze een paar maanden na haar breuk met haar ex-partner besloten had om weer te gaan daten.

Een eerste date die haar perplex achterliet.

In haar video legt Alix Earle (@alixearle) uit dat ze niet echt wist wat ze kon verwachten toen ze instemde met de date. De man had contact met haar opgenomen via een privébericht, verwijzend naar de wereld van huidverzorging, een onderwerp dat haar bijzonder interesseerde omdat ze onlangs haar eigen huidverzorgingsmerk had gelanceerd.

Voordat ze de details van de ontmoeting beschreef, benadrukte Alix Earle dat ze de betrokkene, die ze omschreef als "aardig" en "aangenaam", niet wilde bekritiseren. De ervaring verliep echter anders dan ze zich had voorgesteld.

Een onverwachte wending

Volgens Alix Earle (@alixearle) begon de date halverwege de middag, met plannen voor een strandwandeling in Malibu en een diner later die avond. Ze voelde zich echter al snel ongemakkelijk door het gebrek aan structuur.

Alix Earle (@alixearle) legde uit dat ze verrast was door de lengte van hun eerste date, die langer duurde dan ze had verwacht. Het stel stopte bij een café voordat ze hun rit langs de Californische kust vervolgden. Ze zei dat ze zich afvroeg welke route ze namen en dat het gebrek aan een duidelijk plan haar een ongemakkelijk gevoel gaf. Alix Earle noemde ook een gesprek dat onnatuurlijk aanvoelde en een aantal vragen die haar verrasten.

Een stap terug om te reflecteren op haar liefdesleven.

Na deze ervaring legt de content creator uit dat ze de behoefte voelde om even afstand te nemen van daten. Alix Earle (@alixearle) zegt nu dat ze liever concrete plannen heeft voordat ze met een date instemt, en benadrukt het belang van je zelfverzekerd en op je gemak voelen.

Deze verklaring maakt deel uit van haar streven naar transparantie jegens haar community, waarmee ze regelmatig momenten uit haar persoonlijke en professionele leven deelt. Alix Earle had haar TikTok-volgers al eerder uitgelegd dat ze aarzelde om na haar relatiebreuk een paar maanden eerder weer te gaan daten.

Een ervaring waarover online veel is gediscussieerd.

De video van Alix Earle (@alixearle) zorgde voor talloze reacties op sociale media, waar gebruikers hun mening over de ervaring deelden. Sommigen noemden vergelijkbare situaties, terwijl anderen het belang van duidelijke communicatie tijdens een eerste date benadrukten.

Door dit verhaal te delen, belicht Alix Earle (@alixearle) de verwachtingen en vragen die gepaard kunnen gaan met romantische ontmoetingen. Haar verhaal illustreert het belang van je op je gemak voelen en zelfverzekerd zijn, en herinnert ons eraan dat elke ervaring kan bijdragen aan een beter begrip van je eigen verwachtingen.