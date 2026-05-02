"Bewust single blijven": waarom steeds meer vrouwen relaties afwijzen

Single zijn wordt niet langer per se gezien als iets om op te wachten of als een tussenfase. Voor veel vrouwen is single zijn een bewuste, assertieve en soms zelfs bevredigende keuze geworden. Deze ontwikkeling weerspiegelt zowel maatschappelijke veranderingen als nieuwe manieren om vrijheid te beleven.

Een steeds zichtbaardere levensstijl

De cijfers tonen een aanhoudende trend. Volgens prognoses van Morgan Stanley zou in 2030 bijna 45% van de Amerikaanse vrouwen tussen 25 en 44 jaar ongehuwd kunnen zijn, een historisch hoog percentage.

Ook in Frankrijk is dit fenomeen merkbaar. Verschillende studies wijzen uit dat een aanzienlijk deel van de jongvolwassenen ervoor kiest om single te zijn. Met andere woorden, single zijn wordt niet langer gezien als een tijdelijke fase vóór het 'echte leven': het kan een volwaardig leven zijn.

Ik ben die datingapps zat.

Een van de meest genoemde redenen is vermoeidheid door datingapps. Profielen doorscrollen, talloze gesprekken voeren, plotselinge stiltes ervaren, steeds weer opnieuw beginnen... dit proces kan uiteindelijk vermoeiend worden.

Sommige vrouwen geven er de voorkeur aan dit systeem te verlaten in plaats van zich eraan aan te passen. Niet omdat ze niet openstaan voor de liefde, maar omdat ze hun energie niet langer willen steken in relatieregels die ze uitputtend vinden. De boodschap is duidelijk: als de zoektocht naar liefde aanvoelt als een tweede baan, kiezen velen ervoor om hun carrière de rug toe te keren.

Wanneer het stel tijd en energie kwijt is

Een andere belangrijke factor is de ongelijke verdeling van verantwoordelijkheden in veel heteroseksuele relaties. Studies naar de mentale belasting laten zien dat vrouwen vaak nog steeds een groot deel van de dagelijkse organisatie op zich nemen: afspraken, boodschappen doen, gezinslogistiek en voortdurende anticipatie.

Daarbij komt nog een subtiele, maar zeer reële emotionele last: luisteren, troosten, steunen, spanningen beheersen. Voor sommigen biedt het single blijven de mogelijkheid om tijd, mentale ruimte en kostbare energie terug te winnen. Het gaat er niet om verbinding af te wijzen, maar om onevenwichtigheden te verwerpen.

Financiële onafhankelijkheid verandert de regels.

Lange tijd stond een relatie ook symbool voor economische zekerheid. Tegenwoordig hebben veel vrouwen een inkomen, een carrière en eigen projecten. Deze onafhankelijkheid verandert het landschap ingrijpend. Een relatie is niet langer een materiële noodzaak, maar een emotionele keuze. Partnerschap wordt een extra optie, geen sociale verplichting.

Als je zelfstandig een stabiel, comfortabel en stimulerend leven kunt opbouwen, veranderen de criteria voor liefde vanzelf: je zoekt niet langer "tegen elke prijs", maar naar een werkelijk verrijkende relatie.

Gekozen celibaat heeft nu een naam.

Er ontstaan nieuwe termen om deze realiteit te beschrijven: "delibat", een samentrekking van "deliberate" (bewust) en "celibaat", of zelfs "soeverein celibaat". Het idee is simpel: sommige mensen zijn niet single "bij gebrek aan een betere optie", maar omdat deze levensstijl hen bevalt.

Onderzoekers zoals psychologe Bella DePaulo hebben ook het concept 'singlisme' populair gemaakt. Dit verwijst naar de vooroordelen tegen alleenstaande mensen: men gaat ervan uit dat ze incompleet zijn, wachten op een partner of per definitie ongelukkig. Steeds meer vrouwen beweren echter het tegenovergestelde: ze voelen zich compleet, voldaan en vrij.

Vrijgezel zijn betekent niet dat je alleen bent.

De keuze om geen relatie aan te gaan, betekent niet dat je kiest voor isolatie. Veel vrouwen investeren veel in hun vriendschappen, familiebanden, passies of persoonlijke projecten. Een relatie is niet langer het enige emotionele zwaartepunt. Er bestaan andere vormen van verbondenheid, die net zo rijk en bevredigend kunnen zijn. Dit bredere perspectief op relaties maakt het mogelijk om een vol, warm en verbonden leven op te bouwen, zonder per se een relatie te hoeven hebben.

Uiteindelijk gaat het niet om het hebben van twee uitersten: alleenstaand zijn of geen relatie. Sommige vrouwen floreren in een relatie, anderen alleen, en weer anderen wisselen af tussen relaties, afhankelijk van de fase in hun leven. Het belangrijkste is dat je vrij kunt kiezen wat bij je past, zonder druk of verwachtingen. Want tegenwoordig draait succes in het leven niet meer alleen om "een relatie hebben". En voor veel vrouwen begint ware romantiek soms bij zichzelf.