"Tinselling", deze nieuwe term benadrukt een giftige dynamiek tussen twee mensen.

De feestdagen hebben een unieke eigenschap: ze wekken zowel tedere gevoelens als verborgen spanningen op. Familiebijeenkomsten, vrienden aan tafel, tradities om in ere te houden... alles lijkt stellen aan te moedigen om een hecht, intiem en stralend beeld te projecteren. Zelfs als dat betekent dat de realiteit wordt verbloemd. Dit is precies het mechanisme dat wordt beschreven met de term "tinselling", een concept dat licht werpt op een relationele dynamiek die zo wijdverbreid is als dat er zelden vragen over worden gesteld.

Tinselling: wanneer het stel een showcase wordt.

De term werd populair gemaakt door Tina Wilson , relatie-expert en oprichtster van de app Wingman. Het principe? De illusie wekken dat alles goed gaat in de relatie, vooral in het openbaar, terwijl er achter de schermen wel degelijk kwetsbaarheden bestaan. Net als een prachtig versierde kerstboom die vanbinnen al wat dor is, bestaat tinselling uit het verfraaien van de buitenkant om de innerlijke onrust te vermijden.

In de praktijk herken je dit misschien wel als je meningsverschillen bagatelliseert in het bijzijn van dierbaren, bepaalde 'gevoelige' onderwerpen zorgvuldig vermijdt of de perfecte rol speelt om een geruststellend imago te behouden. Dit is geen manipulatie, noch een gebrek aan liefde; het is vaak een emotionele beschermingsstrategie, soms onbewust.

Waarom vervallen zoveel stellen in dit patroon?

Sociale druk is groot. De feestdagen zijn beladen met onuitgesproken verwachtingen: geluk, samenzijn en menselijke warmte. In deze geïdealiseerde setting kan toegeven dat je relatie een moeilijke periode doormaakt, ongepast, zelfs beschamend lijken. Daardoor geven velen er de voorkeur aan hun emoties te onderdrukken "tot het overwaait".

Volgens diverse onderzoeken geeft een aanzienlijk deel van de stellen toe hun verhaal tijdens familiebijeenkomsten te verfraaien, uit angst om teleur te stellen, zich zorgen te maken of negatieve reacties te krijgen. Deze emotionele camouflage heeft echter een prijs: door het onderwerp steeds te vermijden, stel je noodzakelijke gesprekken uit en geef je frustraties de ruimte om te sudderen.

De verraderlijke gevolgen van een "schijn van harmonie"

Doen alsof alles goed is, lost niets op. Integendeel, het kan de kloof tussen wat je laat zien en wat je voelt vergroten. Deze dissonantie veroorzaakt stress, emotionele uitputting en soms een gevoel van isolement, zelfs binnen een relatie.

Op de lange termijn kan het verkopen van mooie praatjes het vertrouwen ondermijnen en emotionele afstand creëren. Onuitgesproken problemen stapelen zich op, fysieke spanning neemt toe en emoties worden onderdrukt. Een gezonde relatie is echter geen relatie zonder conflicten; het is een relatie waarin je conflicten samen kunt aanpakken, met respect en actief luisteren. Jouw emoties, behoeften en grenzen zijn legitiem. Ze verdienen ruimte en mogen niet onder het tapijt worden geveegd.

Hoe kom je uit de tinverkoopwereld zonder de boel op te blazen?

De eerste stap is om aardig te zijn voor jezelf en je relatie. Erkennen dat niet alles perfect is, doet niets af aan je waarde of de waarde van je relatie. Sterker nog, het is vaak een teken van emotionele volwassenheid.

Deskundigen raden aan om een rustig moment te kiezen – vaak na de feestdagen – om het gesprek aan te gaan. Niet om te beschuldigen, maar om te delen: wat je dwarszit, wat je mist, wat er zou kunnen veranderen. Door je gevoelens eerlijk onder woorden te brengen, versterk je de emotionele band en kun je, zowel fysiek als mentaal, op een authentiekere manier weer contact maken.

Uiteindelijk gaat het er niet om vreugde of samenzijn op te geven, maar om te accepteren dat een samenlevend stel een echt, imperfect en evoluerend stel is. En het is juist deze authenticiteit die een relatie zo ontzettend mooi, sterk en verrijkend maakt.

Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
Hebben kinderen van gescheiden ouders echt een grotere kans om zelf ook te scheiden? De cijfers spreken voor zich.

