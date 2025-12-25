Dit "aardige" cadeau kan veel zeggen over jullie relatie.

Een prachtig ingepakt cadeau, een glimlach bij de overhandiging en die kleine spanning van anticipatie om te ontdekken wat erin zit... Met Kerstmis zijn cadeaus allesbehalve onbelangrijk. Achter een geschenk schuilen soms impliciete boodschappen over de relatie, verwachtingen en de plek die je werkelijk in het hart van de ander inneemt.

Kerstcadeaus: een ware taal van genegenheid

Een cadeau geven is nooit een neutrale geste. Het is een manier om aandacht, waardering en soms zelfs verlangen te uiten. De keuze van een cadeau onthult wat we in de ander zien, maar ook hoe we de relatie willen koesteren. En volgens een onderzoek van de datingsite voor buitenechtelijke relaties Gleeden, worden deze keuzes bijzonder onthullend wanneer er sprake is van overspel.

Sommige mannen beleven Kerstmis inderdaad op twee manieren: een officiële viering met hun partner en een meer discrete viering met hun geliefde. Twee relaties, twee dynamieken... en vaak twee heel verschillende soorten cadeaus.

Ontrouw en dubbele verdeling van geschenken

Het onderzoek benadrukt een opvallend feit: een grote meerderheid van de ontrouwe mannen is van plan hun minnares een kerstcadeau te geven. Dit gebaar laat zien dat de buitenechtelijke affaire niet als "toevallig" of "vluchtig" wordt beschouwd, maar eerder als een band die aandacht en investering verdient.

Nog verrassender is dat velen van hen zeggen bereid te zijn meer uit te geven aan dit 'geheime' cadeau dan aan het cadeau dat bedoeld is voor hun officiële partner. Deze keuze roept vragen op over de emotionele en symbolische hiërarchie die aan elke relatie wordt toegekend, vooral in een symbolisch beladen periode als Kerstmis.

Wanneer de begroting de prioriteiten onthult

De verschillen zijn opvallend. Een aanzienlijk deel van de respondenten is van plan meer dan €200 uit te geven aan een cadeau voor hun geliefde, terwijl veel minder respondenten van plan zijn een vergelijkbaar budget aan hun levenspartner te besteden. Cadeaus binnen een vaste relatie vallen daarentegen vaker in een prijsklasse daartussenin.

Deze onbalans kan een weerspiegeling zijn van een verlangen om te compenseren, te verleiden of de emotionele intensiteit in de verborgen relatie te behouden. Het geschenk wordt dan een middel tot zelfbevestiging, zowel voor de ontvanger als voor de gever.

Zeer (te) stereotype cadeaukeuzes

Los van de prijs, is de aard van de geschenken zelf veelzeggend. Ontrouwe mannen geven hun geliefden het liefst cadeaus die geassocieerd worden met sensualiteit en het lichaam: sieraden, lingerie, intieme accessoires. Objecten die verlangen en verleiding verheerlijken.

Omgekeerd zijn cadeaus voor hun officiële partners vaak "praktischer" en functioneler: boeken, wellnessproducten, huishoudelijke artikelen of apparaten. Nuttige geschenken, soms attent, maar die vaak een gebrek aan emotionele of gepassioneerde connectie hebben.

Wat deze geschenken (werkelijk) zeggen over de relatie

Het gaat hier absoluut niet om het demoniseren van een boek of een wellnesscadeauset. In veel gevallen worden deze cadeaus met liefde uitgekozen en sluiten ze perfect aan bij de wensen van de ontvanger. Het hangt allemaal af van de context, de intentie en een goed begrip van de behoeften van de ander.

Een onpersoonlijk of automatisch cadeau kan echter een gevoel van afstandelijkheid achterlaten. Daarentegen kan een cadeau dat gekozen is om de uniciteit, het lichaam en de persoonlijkheid te vieren, het zelfvertrouwen en de emotionele verbondenheid versterken.

Je verdient aandacht voor je imago.

Deze studie herinnert ons aan iets essentieels: je verdient cadeaus die weerspiegelen wie je bent en alle facetten van je identiteit eren. Je lichaam verdient het om zonder taboes gevierd te worden, je geest moet erkend worden en je gevoeligheid moet gerespecteerd worden. De aandacht die je krijgt, moet je zelfvertrouwen en je gevoel van ware waardering versterken.

Als een cadeau je een vreemd gevoel of een gevoel van ontevredenheid geeft, kan het helpen om zonder oordeel naar jezelf te luisteren. Het gaat er niet om je partner automatisch te wantrouwen, maar om je verwachtingen en behoeften binnen de relatie kenbaar te maken.

Met Kerstmis, net als de rest van het jaar, is een cadeau een boodschap. Het zegt iets over waar je bij hoort, over toewijding en over hoe we anderen zien. Je hebt het recht om gebaren te verwachten die je het gevoel geven dat je gewaardeerd en gerespecteerd wordt, zonder vergelijkingen of halve maatregelen. Want uiteindelijk is het mooiste cadeau datgene dat je herinnert aan je waarde, je schoonheid en je recht om volledig geliefd te worden.