Deze romantische clichés die de cinema ons heeft leren geloven.

Een vliegveld, een race tegen de klok, een liefdesverklaring op het laatste moment: romantische komedies kennen de formule als hun broekzak. Na ze zo vaak gezien te hebben, kunnen deze iconische scènes aanvoelen als waarheden over de liefde. Maar wat gebeurt er als deze klassieke scenario's ons begrip van relaties verstoren?

Wat als liefde voorbestemd was?

In 2008 onderzochten wetenschappers van de Heriot-Watt University in Edinburgh , onder leiding van psycholoog Bjarne Holmes, de invloed van romantische komedies. Een jaar lang bestudeerden ze de 40 populairste films van dit genre tussen 1995 en 2005 om de belangrijkste thema's te identificeren. Vervolgens bekeken ongeveer honderd deelnemers een romantische komedie of een film uit een ander genre.

De resultaten suggereerden dat kijkers die werden blootgesteld aan romantiek eerder geneigd waren bepaalde overtuigingen aan te hangen, met name die van voorbestemde liefde. Dit roept de vraag op of Hollywood wellicht onbewust een aantal romantische ideeën in onze hoofden heeft geplant.

De mythe van de zielsverwant

Dit is waarschijnlijk een van de meest aantrekkelijke scenario's: ergens is er iemand die perfect bij je past. Die persoon begrijpt je van nature, weet hoe je je voelt en anticipeert zelfs op je verwachtingen zonder dat je er iets over hoeft te zeggen. Het probleem? In de realiteit vereist zelfs een bevredigende relatie meestal enige communicatie.

Verwachten dat de ander je gedachten kan lezen, kan een simpel misverstand in een grote teleurstelling veranderen. Een sterke relatie is allesbehalve romantisch, omdat het discussies, aanpassingen en duidelijk geformuleerde verzoeken met zich meebrengt. Integendeel, weten hoe je moet communiceren kan een van de meest waardevolle ingrediënten zijn voor een duurzame relatie.

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Wanneer "nee" verandert in "nogmaals aandringen"

Een ander klassiek cliché is het personage dat weigert op te geven. Ze staan voor de deur van hun geliefde, doen herhaaldelijk liefdesverklaringen, proberen het nog een laatste keer... en krijgen uiteindelijk een "ja" dat hun volharding beloont. Op het scherm wordt deze scène vaak gepresenteerd als het ultieme bewijs van ware liefde.

In werkelijkheid moet een weigering ook als zodanig worden opgevat. Volharding ondanks desinteresse is niet per se een teken van passie; het kan ook een vorm van druk worden. Film transformeert een grens soms in een narratief obstakel. In een gezonde relatie kan een grens beter worden omschreven als informatie die gerespecteerd moet worden.

Het grote gebaar dat alles verandert.

De publieke verklaring, de verrassingsreis, het gigantische spandoek of de halsoverkop naar de geliefde: romantische komedies zijn dol op grootse gebaren. Ze zijn spectaculair, emotioneel en perfect geschikt voor het grote scherm. Maar liefde is niet alleen gebouwd op momenten die een soundtrack verdienen. Het komt ook tot uiting in kleine daden van vriendelijkheid, gesprekken, dagelijkse steun en het vermogen om er te zijn wanneer niemand kijkt. Het is immers moeilijk om zes maanden van intimiteit samen te vatten in een scène van twee minuten.

Liefde op het eerste gezicht in een paar seconden.

Nog een essentieel element: twee blikken, een vonk, en het verhaal begint. Films creëren graag een direct herkenbare connectie. In het leven kan aantrekkingskracht zeker ogenblikkelijk zijn. Het is echter niet altijd synoniem met compatibiliteit. Sommige relaties nemen de tijd en worden geleidelijk rijk, intiem en diepgaand. Het plot is misschien minder dramatisch, maar niet minder romantisch.

Jaloezie, toeval en perfecte timing

Films portretteren jaloezie vaak als bewijs van genegenheid, herenigingen als een ingreep van het lot, of slechte timing als het enige obstakel tussen twee mensen. Deze elementen lenen zich uitstekend voor plotwendingen. Toch hoeft een goed uitgebalanceerd verhaal niet per se op spanning gebaseerd te zijn. Vertrouwen kan veel overtuigender zijn dan surveillance, en een gedeelde visie sterker dan een reeks wonderbaarlijke toevalligheden.

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Moeten we stoppen met het maken van romantische komedies?

Niet per se. Deze films bieden dromen, humor en soms een flinke dosis optimisme. En de Schotse studie zelf verdient een voorzichtige interpretatie: andere onderzoekers hebben het idee dat romantische komedies op zichzelf al genoeg zijn om onrealistische verwachtingen te scheppen, betwist. Zij wijzen er met name op dat kijkers over het algemeen wel degelijk onderscheid kunnen maken tussen fictie en werkelijkheid.

Uiteindelijk is het misschien wel het belangrijkste om gewoon van de show te genieten zonder het script als een handleiding te beschouwen. Een race op het vliegveld kan er op het scherm charmant uitzien. In het echte leven kan het sturen van een bericht en het respecteren van de reactie soms nog romantischer zijn.