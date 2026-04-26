Een notoire vrouwenversierder: een simpel persoonlijkheidskenmerk of een echt waarschuwingssignaal?

Zelfs in relaties spelen ze de Don Juan en voelen ze een onbedwingbare behoefte om te behagen, alsof flirten een verslaving is. Deze dwangmatige verleiders, die ongeremd flirten, die met hun wimpers knipperen naar de eerste vrouw die ze tegenkomen en die regelmatig flirten met ontrouw, bestaan niet alleen in romantische komedies. Zijn deze mannen, beter bekend als 'minnaars', slachtoffers van een psychische aandoening of simpelweg van een innerlijke leegte?

Dwangmatige verleider: wat je moet weten over dit type man

Ze dragen dat label praktisch op hun voorhoofd. Het moet gezegd worden, ze zijn niet bepaald discreet. Deze dwangmatige vrouwenversierders, die familie lijken te zijn van een zekere Casanova en dezelfde stamboom delen als die verachtelijke Chuck Bass, worden snel verliefd. Hun hele leven is één lange date. Ze stalken vrouwen en beginnen meerdere romances tegelijk zonder ze ooit tot een goed einde te brengen.

Met veelbetekenende blikken, flirterige gebaren, constante complimenten , charismatische vertoningen en heroïsche toespraken om indruk te maken op de dames, kennen dwangmatige verleiders geen grenzen. Waar anderen ermee stoppen zodra ze single zijn, gaan deze mannen een stap verder en maken van flirten een fulltime baan. Zelfs wanneer ze zich niet meer hoeven te bewijzen, zetten ze hun charmeoffensief voort alsof het hun enige bestaansreden is.

Deze dwangmatige verleiders, die meestal op een zwarte lijst staan, zijn karikaturen op zich. Achter dit schijnbare zelfvertrouwen en de overmatige vleierij schuilt echter doorgaans een fragiel ego, een instabiel zelfbeeld en een onderliggend gevoel van onbehagen. Psychologen spreken van een " narcistische kwetsbaarheid". Deze competitieve verleiders, die lof uiten maar vervolgens bekritiseerd worden, versterken hun zelfvertrouwen door gladde praatjes, net zoals anderen dat doen met vleiende woorden op een plakbriefje of positieve affirmaties. "Het moet worden geïnterpreteerd als een dorst naar erkenning. Dit gedrag komt voort uit een verlangen om zichzelf in de schijnwerpers te zetten, om zichzelf gerust te stellen", legt Karine Schein , relatietherapeut, uit.

Dit zou die constante behoefte om te verleiden kunnen verklaren.

Deze dwangmatige verleiders, die Cupido regelmatig te slim af zijn en galanterie misbruiken, worden steevast verkeerd begrepen. Vrouwen, bang voor hun gebrek aan ernst en hun neiging tot bedrog, zien hen als "verloren zaken". Volgens deskundige analyses zijn ze echter meer geïnteresseerd in het vullen van een leegte dan in het vergaren van veroveringen. Het is niet hun hart dat spreekt, maar simpelweg hun bloedende innerlijke wonden.

Over het algemeen zijn dwangmatige verleiders kinderen die opgroeiden zonder erkenning of emotionele steun van hun familie. "Dit komt vaak voor bij mensen die niet genoeg aandacht van hun ouders kregen", legt de specialist uit. Als gevolg daarvan compenseren ze dit emotionele tekort in hun volwassen leven door aandacht te zoeken en een zeer egocentrische houding aan te nemen.

Door veroveringen te vergaren, hopen ze stiekem te compenseren voor wat ze in hun jeugd hebben gemist. Seriematige minnaars hebben weliswaar de brutaliteit om vrouwen zonder inleiding aan te spreken of een vreemde in de metro om haar telefoonnummer te vragen, maar dit is slechts een façade. Verborgen daaronder schuilt een teruggetrokken jongetje, getekend door een jeugd vol onverschilligheid.

Is samenleven met een dwangmatige rokkenjager een recept voor ongeluk?

Een leven opbouwen met een dwangmatige rokkenjager, een menselijke kopie van de onuitstaanbare Johnny Bravo, lijkt op zelfsabotage en een recept voor teleurstelling. Hoe kun je je een stabiele en gezonde toekomst voorstellen met een man die flirt met alles wat beweegt als een onverzadigbare vrijgezel? "Ten eerste door te accepteren dat je hem niet kunt veranderen. Maar ook door jezelf te onderzoeken en te kijken wat er werkelijk speelt in de relatie," waarschuwt de therapeut.

Met andere woorden, de vraag gaat niet alleen over hem, maar ook over jou. Waarom zou je blijven? Wat roept deze relatie op of wat vervult ze? Soms ontstaan deze dynamieken omdat ze oude patronen weerspiegelen: angst voor verlating, behoefte aan bevestiging, of zelfs een aantrekkingskracht tot instabiele relaties.

Samenleven met een dwangmatige rokkenjager is niet per se een doodvonnis... maar het vereist wel voortdurende alertheid. Want achter de bedwelmende momenten, de complimenten, de aandacht, het gevoel 'uitverkoren' te zijn, schuilt vaak een emotionele instabiliteit die op de lange termijn moeilijk vol te houden is. Vertrouwen wordt zwaar op de proef gesteld en het gevoel van veiligheid, zo essentieel in een relatie, blijft fragiel.

De sleutel ligt in de grenzen die je stelt. Als het gedrag van je partner je welzijn aantast, je onzekerheden versterkt of respectloos gedrag normaliseert, is het essentieel om deze waarschuwingssignalen niet te negeren. Liefde hoort geen stille competitie met de rest van de wereld te zijn.