Een "vertrek voor liefdesverdriet": een absurd idee of maatschappelijke vooruitgang?

Een onderzoek van Zety onthult dat 33% van de werknemers al vakantiedagen of ziekteverlof heeft opgenomen om een relatiebreuk te verwerken, waarbij 43% van hen een productiviteitsdaling ondervond. Dit vaak verborgen fenomeen roept de vraag op of officieel verlof wel gerechtvaardigd is voor een vorm van pijn die neurologisch vergelijkbaar is met verslaving.

Concrete impact op de werkprestaties

Verminderde concentratie, minder motivatie en herhaaldelijk te laat komen verstoren teams, zo blijkt uit een enquête onder 1020 werknemers. Mannen (36%) en Generatie Z (47%) worden het meest getroffen en hebben gemiddeld drie dagen nodig om te herstellen. In de neurowetenschap activeert romantische afwijzing lichaamsgebieden die geassocieerd worden met fysieke pijn, wat deze tijdelijke desorganisatie verklaart, die bedrijven veel geld kost.

Waarom liefdesverdriet de werksfeer verstoort

Een relatiebreuk veroorzaakt een echt gebroken hart-syndroom, een mix van intense droefheid, prikkelbaarheid en chronische vermoeidheid die je ook op het werk parten speelt. De dagelijkse nabijheid van collega's versterkt deze kwetsbaarheid, waardoor elke interactie een pijnlijke herinnering wordt en het moeilijk is om privé- en werkleven gescheiden te houden.

Generatie- en genderverschillen

Jongere generaties (Generatie Z en millennials) verzuimen vaker van hun werk, wellicht door minder ervaring met baanverlies of door de verwachting van meer flexibiliteit. Babyboomers, met 11%, lijken emotioneel beter bestand tegen dergelijke situaties.

Liever flexibel dan formeel verlof?

Een derde van de werknemers wil 1 tot 3 dagen verlof, maar geeft overweldigend de voorkeur aan thuiswerken (31%), flexibele werktijden (31%) of minder vergaderingen (26%). Deze subtiele aanpassingen voorkomen het stigma dat gepaard gaat met een officiële afwezigheid, terwijl ze tegelijkertijd een gevoel van controle herstellen dat essentieel is om de emotionele schok te verwerken. Thuiswerken beperkt vermoeiende sociale interacties, terwijl langere deadlines of minder vervolgvergaderingen de mentale energie behouden zonder de bedrijfsvoering volledig stil te leggen. Deze discrete aanpak herstelt de controle zonder stigmatisering.

Geconfronteerd met deze realiteit zouden bedrijven er baat bij hebben een ondersteunende en flexibele aanpak te hanteren in plaats van een stigmatiserend, formeel verlofbeleid. Hartzeer, een universeel leed, zou dan als een echt wereldwijd HR-probleem kunnen worden aangepakt.