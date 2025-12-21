Volgens een verontrustende studie komen ontrouwgevallen in deze beroepen veelvuldig voor.

Bepaalde beroepen lijken een omgeving te creëren die romantische ontrouw in de hand werkt, maar het is belangrijk om te onthouden dat het werk zelf geen ontrouw "veroorzaakt". Het zijn vooral situaties waarin nabijheid, stress of onregelmatige werktijden intiemere interacties kunnen bevorderen. Een recent Brits onderzoek werpt licht op deze trends met enkele verrassende cijfers.

Een Brits onderzoek dat veel ophef veroorzaakt.

In het Verenigd Koninkrijk werd een enquête gehouden onder 3800 deelnemers om inzicht te krijgen in buitenechtelijke relaties op de werkvloer. Respondenten werden gevraagd naar eerdere relaties met collega's, en ongeveer 20% gaf toe in die context ontrouw te zijn geweest. De studie was niet bedoeld om bepaalde beroepen te stigmatiseren, maar eerder om statistisch vast te stellen in welke omgevingen dergelijke ontrouw het meest voorkomt. De antwoorden waren anoniem, wat de oprechtheid van de bekentenissen vergroot, hoewel het uiteraard om zelfrapportage gaat en dus niet volledig is.

Sectoren waar overspel vaker voorkomt

Verkopers staan bovenaan de lijst. Regelmatig reizen, zakelijke lunches en klantbijeenkomsten creëren een omgeving waarin informeel contact en sociale interactie constant aanwezig zijn. Dit vergroot de mogelijkheden om relaties op te bouwen die soms verder reiken dan de strikt professionele sfeer, aldus het onderzoek.

Direct daarachter volgen leraren en zorgprofessionals, die ook tot de beroepen behoren waar het vaakst inconsistenties worden gemeld. In deze beroepen bevorderen onregelmatige werktijden, teamwork en de emotionele intensiteit van interacties vertrouwen en kameraadschap, wat soms kan uitgroeien tot onverwachte intimiteit, zo legt het onderzoek uit.

De 10 meest getroffen sectoren omvatten ook:

Transport en logistiek

Gastvrijheid, catering, evenementen

Techniek en industrie

Vastgoed en bouw

Accountancy, bankwezen en financiën

Informatica

strijdkrachten

Deze omgevingen hebben vaak gemeenschappelijke kenmerken: onregelmatige werktijden, een sterke teamcohesie en situaties waarin stress of vermoeidheid individuen dichter bij elkaar kunnen brengen, zo blijkt uit het onderzoek.

Beroepen waar discrepanties minder vaak voorkomen

Omgekeerd lijken sommige beroepen minder blootgesteld te zijn aan risico's. De wetenschappelijke en farmaceutische sector voeren de lijst aan van beroepen die als het meest "loyaal" worden beschouwd. Daarna volgen consultancy, management en wetshandhaving en beveiliging.

De verklaringen zijn uiteenlopend: regelmatigere werktijden, strikte ethische codes, een geformaliseerde bedrijfscultuur of simpelweg minder informele verbondenheid tussen collega's. In deze contexten blijven interacties professioneler en zijn de mogelijkheden voor emotionele intimiteit beperkter.

Een peiling, geen onvermijdelijkheid.

Het is essentieel om te begrijpen dat deze trends geen "typische profielen" van ontrouwe personen definiëren. Ze onthullen risicovolle contexten: frequent reizen, lange werkdagen, nachtdiensten, alcoholgebruik tijdens werkgerelateerde evenementen of het omgaan met stress buitenshuis. In deze situaties kunnen collega's een belangrijke bron van emotionele steun vormen, en sommige relaties kunnen verder reiken dan de strikt professionele sfeer, vooral als het paar problemen ondervindt.

Bovendien benadrukken de auteurs van de studie dat het hier om een zelfgerapporteerd onderzoek gaat. De antwoorden kunnen vertekend zijn en bepaalde sectoren kunnen over- of ondervertegenwoordigd zijn. Daarom moet men iemands trouw in de liefde niet uitsluitend beoordelen op basis van zijn of haar beroep.

Uiteindelijk is het voor een stel niet zozeer belangrijk om bepaalde beroepen te vermijden, maar om duidelijk te communiceren over grenzen en vertrouwen. Oprechtheid, luisteren en wederzijds respect blijven de ware pijlers voor het behoud van intimiteit en trouw, ongeacht de gekozen carrière.