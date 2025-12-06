Uit onderzoek blijkt hoeveel procent van de datingappgebruikers niet single is.

De wereld van datingapps leek ooit gewijd aan singles die op zoek waren naar romantiek, gezelschap of een nieuwe start. Een recent onderzoek van het Pew Research Center heeft de situatie echter flink opgeschud. Volgens hun gegevens heeft 65% van de gebruikers van datingsites of -apps al een relatie of is getrouwd. Deze onthulling verandert de spelregels aanzienlijk.

Als nieuwsgierigheid de overhand neemt

Dacht je dat het een enorm openbaar plein was vol eenzame harten die hoopten de juiste persoon te ontmoeten? Een onderzoek van het Pew Research Center toont aan dat in werkelijkheid een groot deel van deze "profielzoekers" al een trouwring draagt of een relatie heeft. Ja, je leest het goed: meer dan de helft van de gebruikers is niet single. Deze bevinding is genoeg om zelfs de meest optimistische mensen aan het twijfelen te brengen.

Volgens het onderzoek flirten niet-single gebruikers op deze platforms om verschillende redenen, en zeker niet altijd om hun soulmate te vinden. Sommigen worden gedreven door "pure nieuwsgierigheid". Anderen komen op zoek naar "een dosis persoonlijke bevestiging", dat kleine ego-boostje dat je verwarmt als een zonnestraal midden in de winter. Sommigen willen "ontdekken, hun aantrekkingskracht testen, plezier beleven aan swipen zonder de intentie om verder te gaan".

Je zou kunnen denken dat dit ongemak of een verlangen naar een dubbelleven weerspiegelt, maar de realiteit is vaak veel genuanceerder. Veel van deze mensen zijn niet van plan om in iets anders te investeren. Ze gebruiken de app als een sociale spiegel, een platform waar ze "kunnen observeren, interacteren en zichzelf eraan kunnen herinneren dat ze buiten hun rol als partner bestaan". In een hyperverbonden wereld worden motivaties meervoudig en soms tegenstrijdig.

Een heel andere sfeer dan de traditionele zoektocht naar liefde

Deze enorme aanwezigheid van betrokken gebruikers verandert de sfeer van datingapps ingrijpend. Ruimtes die ooit bedoeld waren om echte connecties op te bouwen, lijken nu meer op "sociale ruimtes met uiteenlopende doelen". Serieuze singles voelen zich ondertussen misschien verloren, zelfs verbijsterd. Hoe kunnen ze een oprechte intentie onderscheiden van louter digitaal browsen?

Nu meer dan de helft van de gebruikers al een relatie heeft, is de 'marktplaats' niet meer helemaal wat we ons hadden voorgesteld. Intenties lopen door elkaar, verwachtingen lopen uiteen en teleurstellingen nemen toe. Dit vormt een echte uitdaging op het gebied van transparantie. Gebruikers die op zoek zijn naar een langdurige relatie, moeten navigeren door profielen die vaak dubbelzinnig zijn, en dit gebrek aan duidelijkheid kan het vertrouwen in online interacties ondermijnen.

Apps worden sociale ruimtes voor alle terreinen

Deskundigen spreken steeds vaker over een "transformatie van datingapps". Ze zien ze niet langer alleen als "romantische jachtterreinen", maar als echte "multifunctionele sociale ruimtes". Je vindt er mensen die op zoek zijn naar plezier, sociale stimulatie, identiteitsbevestiging, een gevoel van verbondenheid of licht vermaak na een drukke dag.

Met andere woorden, deze platforms zijn een soort 'parallel sociaal netwerk' geworden waar mensen kunnen interacteren, ontdekken en chatten zonder per se op zoek te zijn naar liefde. Je zou ze bijna kunnen zien als een virtuele woonkamer waar iedereen een deel van zichzelf kan laten zien, soms oprecht, soms strategisch. Dit verandert de aard van interacties. De apps zijn niet langer slechts een ontmoetingsplek voor twee zielen die klaar zijn om samen op te stijgen, maar een ruimte waar meerdere intenties samenleven, van discreet flirten tot simpelweg afgeleid scrollen.

Een toekomst om te heroverwegen voor online dating

Gezien deze evolutie komt één essentieel punt naar voren: platformen moeten hun werkwijze heroverwegen. Hoe kunnen we een omgeving garanderen waarin iedereen kan vinden wat hij of zij zoekt, met respect voor de diversiteit aan gebruikers? Kunnen we meer transparantie bieden over de intenties van gebruikers? Kunnen we mensen die op zoek zijn naar authentieke ontmoetingen beter ondersteunen?

Deze transformatie zou een kans kunnen zijn om deze ruimtes eerlijker, inclusiever en beter aangepast aan de huidige realiteit te maken. Waar het immers om gaat, is dat iedereen kan floreren in een heldere, zorgzame en respectvolle omgeving.

Uiteindelijk beweert deze studie niet dat datingapps "nep" zijn, maar eerder dat ze een weerspiegeling zijn geworden van een complexe, diverse samenleving met uiteenlopende verlangens. En hoewel deze diversiteit soms verwarrend kan zijn, laat het ook zien dat we geen eendimensionale wezens zijn. Misschien kan iedereen door een beter begrip van deze uiteenlopende toepassingen er op een authentieke manier zijn plek in vinden.