Ze wil trouwen met een Japans tekenfilmfiguur en zorgt voor controverse.

Liefde tussen mensen en fictieve personages is niet langer een curiositeit die alleen in Japan voorkomt. In december 2025 bereidt een jonge Française, bekend onder het pseudoniem Lucie (@hikari_sunshine op TikTok), zich voor op wat zij haar "officiële huwelijk" noemt met Mami Nanami, een personage uit de beroemde anime "Rent-a-Girlfriend".

Een passie die een verbintenis werd

Lucie, al jaren een Japanse animatiefanaat, deelt regelmatig haar virtuele leven op TikTok. In een video die onlangs viraal ging, vertelt ze dat ze al "vierenhalf jaar een relatie" heeft met de jonge blonde heldin van de serie Mami Nanami en dat ze "eindelijk gaan trouwen". Tussen haar indrukwekkende collectie merchandise en haar vele reizen naar Japan, brengt de jonge vrouw haar passie duidelijk verder dan alleen het scherm.

#selfship #rentafriend #夢女子#推し結婚♬ Fiancé Anthem Door ALTON KIING - ALTON KIING @hikari_sunshine Ja, het is waar, ik heb een huwelijksceremonie met mijn oshi Mami van Rent a girlfriend op 13 december 2025💛 het is over twee weken, dus volg me als je geïnteresseerd bent in de trouwfoto's! Op de een of andere manier zijn zoveel mensen die ik niet ken hierover gaan posten alsof het hun taak is om het aan te kondigen, dus ik wilde er een echt bericht over maken 🙂‍↕️ Ik ben nu al 4,5 jaar een Mami oshi en zij is absoluut mijn favoriete personage ooit! Als yumejoshi is het een absolute droom om een trouwjurk voor haar te mogen dragen 🤭 we zijn allebei geboren op een 13e, dus 13 december voelde als een perfecte datum (het is ook Sint Lucia-dag!) De ceremonie zal plaatsvinden in Japan, haar thuisland en waar ik nu woon! Ik zal later meer over de locatie delen💕 We zullen samen het gelukkigst blijven, geef ons alstublieft uw zegeningen 💐海外のメディアで勝手に載せられたのですが、本当です！今年の12月13日で麻美ちゃんとの結婚式を夢女子として推しのためにウェディングドレスを着るなんてまさに夢みたいな話！これからの私達のこと、どうかよろしくお願いします🙇‍♀️💒 #yumejoshi

Reacties uit de online gemeenschap

Onder de video reageerden internetgebruikers emotioneel en verrast. Sommigen waren verontwaardigd en noemden het initiatief "waanzin", terwijl anderen hun diepe medeleven betuigden. "Zolang ze maar gelukkig is, wie zijn wij om te oordelen?", luidde een van de reacties.

Lucie (@hikari_sunshine op TikTok) is niet de enige met deze aanpak: er is een kleine gemeenschap van "romantische otaku" ontstaan rond deze symbolische verbintenissen tussen geliefden en fictieve personages. Deze ceremonies, vaak geïnspireerd op traditionele bruiloften, stellen deze fans in staat een oprechte verbondenheid te tonen met denkbeeldige figuren die hen in hun dagelijks leven vergezellen.

De grens tussen fictie en werkelijkheid is vaag.

Dit type verbintenis daagt echter traditionele opvattingen over koppels uit en stelt het concept van emotionele verbondenheid ter discussie. Voor sommigen is het een vorm van escapisme of artistieke expressie. Voor anderen is het een manier om betekenis te geven aan een relatie die wordt gevoed door fictie. Lucie van haar kant zegt simpelweg dat ze "een liefde wil vieren die haar gelukkig maakt."

Of je er nu door verrast of ontroerd raakt, dit verhaal laat uiteindelijk zien hoe de grenzen tussen het virtuele en het echte steeds meer vervagen. Via Lucie en haar "2D-bruid" herdefinieert een complete, verbonden generatie de mogelijke vormen van verbondenheid en gedeeld geluk.