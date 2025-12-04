Search here...

Op 88-jarige leeftijd werkte hij nog steeds... totdat internetgebruikers besloten zijn leven te veranderen

Maatschappij
Léa Michel
@itssozer/Instagram

Ed Bambas, een 88-jarige Amerikaanse veteraan, werkt nog steeds in een supermarkt in de buurt van Detroit om zichzelf te onderhouden. Hij verloor zijn pensioen na het faillissement van General Motors in 2012. Zijn ontroerende verhaal, gedeeld door influencer Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , leidde tot een enorme mobilisatie op sociale media, met een GoFundMe-campagne die meer dan $ 1,2 miljoen opbracht om hem eindelijk "het leven te geven dat hij verdient" en een welverdiende rust te geven.

Een strijd tegen financiële moeilijkheden

Ed Bambas ging in 1999 met pensioen bij General Motors, maar het faillissement in 2012 leidde tot de opschorting van zijn pensioenbetalingen en de beëindiging van zijn ziektekostenverzekering, waardoor hij in grote financiële problemen kwam. Zijn vrouw, die destijds ernstig ziek was, overleed zeven jaar geleden. Sindsdien werkt hij, ondanks zijn hoge leeftijd, vijf dagen per week, acht uur per dag, om zijn leven weer op te bouwen. "Ik heb het huis verkocht en we hebben het volgehouden", vertrouwde hij toe in een video die viraal ging.

Een onverwachte golf van vrijgevigheid

De video van Ed Bambas, gemaakt door Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , raakte internetgebruikers diep en kreeg meer dan 1,4 miljoen likes en duizenden steunbetuigingen. Samuel Weidenhofer, die de inzamelingsactie lanceerde, benadrukte: "In minder dan 36 uur hebben we meer dan een miljoen dollar opgehaald", wat de kracht van online solidariteit illustreert. Het ingezamelde geld wordt op een beveiligde rekening gestort, zodat de veteraan er in alle rust van kan genieten, legde Weidenhofer uit.

Een hoop op een beter leven

Het doel van deze mobilisatie is om Ed Bambas eindelijk het leven te laten leiden waar hij van droomde, vrij van de beperkingen van dwangarbeid. Deze massale steun toont aan hoe online communities individuele verhalen kunnen omzetten in concrete en positieve acties. Ed zal binnenkort deze prachtige verrassing ontvangen die zijn leven kan veranderen.

Het verhaal van Ed Bambas herinnert ons er krachtig aan hoe bepaalde onrechtvaardigheden een heel leven kunnen tekenen... maar ook hoe solidariteit alles kan veranderen. In slechts een paar uur tijd kwamen miljoenen internetgebruikers in actie om hem te geven wat het systeem hem had ontzegd: de kans om waardig oud te worden, vrij van de angst voor de toekomst.

