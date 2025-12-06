Dit land waar steeds meer vrouwen geen bh dragen

Frankrijk is binnen Europa het land waar de meeste vrouwen de "geen bh"-look aannemen. 7% geeft aan nooit of bijna nooit een bh te dragen, en 18% van de vrouwen onder de 25 jaar, zo blijkt uit recente onderzoeken.

Versnelling na de lockdown

Deze beweging, aangewakkerd door de gezondheidscrisis en het thuiswerken, combineert alledaags comfort met feministische affirmatie, zichtbaar op straat en op sociale media, zoals uitgelegd in een onderzoek . Vergeleken met Spanje (3%), Italië (2%) of het Verenigd Koninkrijk (1%) loopt Frankrijk voorop in deze ongeremde trend. Vóór 2020 droeg slechts 3-4% van de Franse vrouwen geen beha, maar door de lockdown steeg dit percentage naar 8% in het algemeen en 20% onder jonge vrouwen, een gewoonte die dankzij hun herwonnen vrijheid buitenshuis is blijven bestaan.

Zich isoleren in pyjama's bracht ongemak met zich mee dat verband hield met beugels en bandjes, waardoor 53% van de vrouwen welzijn belangrijker vond dan normen. Onder de 18- tot 24-jarigen hield 13% in 2022 vast aan deze gewoonte, een Europees record dat te danken is aan de strijd tegen opgelegde seksualisering.

Redenen die verder gaan dan comfort

Comfort motiveert 53% van degenen die geen bh dragen, maar 32% van de jongeren noemt een afwijzing van maatschappelijke normen, waardoor de "geen bh"-beweging is uitgegroeid tot een modieuze en bevrijdende statement. Deze trend is sterker in grote steden en onder hogere sociaaleconomische groepen, met een stijging van 4% naar 13% tussen 2020 en 2022. Hoewel het nog steeds een minderheid is (6-7%), blijft het bestaan ​​ondanks obstakels zoals onderhoud en het oordeel van anderen.

Mode-aanpassing

Franse merken geven mode een nieuwe draai met soepele tops, zachte bralettes zonder beugels en stoffen die aanvoelen als een tweede huid, waardoor bh's optioneel zijn. Deze stilistische benadering wordt zelfs getoond tijdens Fashion Weeks en inspireert tot vernieuwde halslijnen en comfortabele, multifunctionele ontwerpen. Deze baanbrekende jonge vrouwen beïnvloeden een veranderende markt, ver verwijderd van traditionele beperkingen.

Kortom, in Frankrijk wordt het dragen van een bh zonder beha een steeds populairdere keuze vanwege comfort en vrijheid. Deze opkomende trend verandert normen en mode, waarbij welzijn belangrijker wordt dan conventies.