Deze 101-jarige barista werkt nog steeds en zorgt voor opschudding.

In het vredige dorpje Nebbiuno, hoog boven het Lago Maggiore, staat een tijdloze figuur stevig achter de bar. Anna Possi, 101 jaar oud, is ongetwijfeld de oudste barista van Italië. Al meer dan zeven decennia serveert ze elke dag espresso's en een glimlach bij Bar Centrale, dat is uitgegroeid tot een ware lokale instelling.

Een roeping die in de naoorlogse periode is ontstaan.

Vlak na de Tweede Wereldoorlog zette Anna haar eerste stappen in de restaurantbranche, samen met haar oom. In 1958 openden zij en haar man Bar Centrale, een bescheiden maar gastvrij café dat zonder uitzondering elke dag van 7.00 tot 19.00 uur (en in de zomer zelfs langer) geopend was. Met de verkrijging van een drankvergunning in 1971 kon de zaak meegroeien met de veranderingen in het naoorlogse Italië: de economische bloei en de opkomst van het toerisme rond het meer.

Een indrukwekkende, eeuwenoude routine

Elke ochtend staat Anna vroeg op, hakt hout voor de houtkachel en zet onvermoeibaar koffie. Achter haar toonbank bedient ze de klanten, neemt ze betalingen aan en houdt ze de zaak schoon. Haar 61-jarige dochter Cristina, die aan de overkant van de straat bij het gemeentehuis werkt, helpt haar soms een handje. Anna is nog steeds zelfstandig: ze woont boven en heeft nooit overwogen met pensioen te gaan.

Echte koffie, en niets anders.

Bij Anna's vind je geen 'Instagramwaardige lattes' of ingewikkelde recepten. 's Ochtends cappuccino. 's Avonds espresso – zwart, sterk, zonder poespas. Stamgasten en toeristen staan in de rij om de authenticiteit te proeven, en vooral om deze ongelooflijke 'nonna' te ontmoeten die op 101-jarige leeftijd nog steeds met onverminderde energie en een helder geheugen serveert. "Werken houdt je jong," zegt ze graag met een ondeugende knipoog.

Een iconische figuur die symbool staat voor een lang leven in Italië.

Anna belichaamt de typische levensstijl van het platteland van Piemonte: eenvoudig eten, dagelijkse lichaamsbeweging en sterke menselijke banden. Haar geheim? "Bewegen, lachen en sterke koffie drinken," vat ze samen. Ze staat altijd twaalf uur per dag op de been en verschijnt regelmatig in de Italiaanse media, waar ze bewonderd wordt om haar vitaliteit en doorzettingsvermogen.

Een toeristische attractie op zich.

De Bar Centrale is een onmisbare ontmoetingsplek geworden: mensen komen er voor een kop koffie, maar vooral om met Anna te kletsen en het moment vast te leggen. Het dorp Nebbiuno profiteert van deze onverwachte bekendheid en is trots op zijn bijzondere honderdjarige. Als ooggetuige van de geschiedenis heeft Anna de rantsoenering, de komst van elektriciteit, de jaren van het economische wonder en zelfs het smartphonetijdperk meegemaakt – allemaal zonder ooit haar bar te verlaten.

Op 101-jarige leeftijd herinnert Anna Possi ons eraan dat een lang leven niet alleen een kwestie van jaren is, maar ook van levenslust. In een wereld die constant in beweging is, is haar onverstoorbare aanwezigheid bij Bar Centrale een geruststellende oase, een eerbetoon aan het nemen van de tijd, aan menselijke verbondenheid en aan de kleine rituelen die betekenis geven aan het dagelijks leven. Bij Anna's is de koffie sterk, maar de levensles is nog veel sterker.