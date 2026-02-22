Van administratieve klusjes een gezellige avond maken: een voorbijgaande trend of een echte oplossing?

Margaux L.
Photo d'illustration : Christina Morillo/Pexels

Je hebt vast wel die "urgente" e-mail die je maar blijft uitstellen, die taak die je steeds maar weer voor je uitschuift tot morgen... en dan tot volgende week. Administratieve taken horen bij het leven, maar ze zijn niet bepaald leuk. Wat als je ze, in plaats van ze alleen af te handelen, zou omzetten in een gezamenlijke en bijna plezierige ervaring?

"Administratieavond": wanneer papierwerk een sociale gebeurtenis wordt.

Het concept is even simpel als effectief: organiseer een avond met vrienden die volledig gewijd is aan administratieve taken. Iedereen komt met zijn of haar laptop, rekeningen, formulieren of nog te verwerken belastingaangifte. Gedurende één tot twee uur concentreert iedereen zich op het papierwerk, eventueel met hulp van vrienden. Geen afleiding, geen automatisch scrollen, geen excuses.

Deze gewoonte, genaamd "admin night", ontstond eerst op sociale media voordat ze bredere populariteit verwierf. Journalist Chris Colin schreef erover in de Wall Street Journal, wat bijdroeg aan de internationale verspreiding van het idee. Sindsdien heeft de trend langzaam aan terrein gewonnen in woonkamers, keukens en zelfs sommige coworkingruimtes.

Waarom het daadwerkelijk werkt

Als deze avonden aantrekkelijk zijn, komt dat niet doordat de administratieve kant van de zaken ineens spannend wordt. Het komt doordat ze gebaseerd zijn op eenvoudige maar krachtige psychologische mechanismen.

  • Ten eerste is er de collectieve motivatie. Omringd zijn door mensen die, net als jij, aan hun projecten werken, creëert een dynamische leeromgeving. Het zien van de vooruitgang van anderen wekt de motivatie om zelf ook aan de slag te gaan.
  • Nog een belangrijk punt: de tijdslimiet. Eén tot twee uur, niet langer. Deze beperking transformeert een abstracte berg in een reeks kleine, haalbare acties. Je hoeft niet "al je papierwerk op orde te brengen". Je hoeft alleen maar vooruitgang te boeken op één specifiek punt. En dat verandert alles.

Een ontspannen sfeer, ver verwijderd van giftige productiviteit.

De Admin Night is bedoeld als een gezellige en ontspannen avond. Er is achtergrondmuziek, een hapje en een warm of koud drankje, afhankelijk van je stemming. Het idee is niet om jezelf onder druk te zetten, maar om een geruststellende en gestructureerde omgeving te creëren. Aan het einde kan iedereen zelfs delen wat ze hebben bereikt. En hier is geen sprake van competitie. Het versturen van die e-mail waar je al drie weken tegenop ziet, het invullen van een formulier of het archiveren van documenten wordt een overwinning om te vieren.

Deze aanpak is uitermate "mentaal positief": het erkent dat uitstelgedrag je niet onbekwaam maakt. Het weerspiegelt vaak gevoelens van overweldiging, verwarring of angst voor complexe taken. Uiteindelijk normaliseren deze avonden de moeilijkheid. Administratieve taken vormen voor veel mensen een last. Het delen van deze ervaring helpt de isolatie te doorbreken die gepaard gaat met het afhandelen van papierwerk. De groepssetting verlicht de mentale belasting. Alleen al aanwezig zijn, geconcentreerd zijn en omringd worden door anderen, is vaak voldoende om de weerstand te overwinnen.

Een voorbijgaande hype of een echte oplossing?

Natuurlijk lost Admin Night niet al je administratieve taken in één keer op. Het biedt echter een realistisch, toegankelijk en ondersteunend kader om vooruit te komen. Het is geen eis tot productiviteit, maar een uitnodiging om elkaar te steunen. Door een eenzame klus om te toveren tot een gedeeld moment met vrienden, verandert het verhaal al. Je bent niet "slecht in papierwerk". Je bent een mens met prioriteiten, emoties en soms een volkomen begrijpelijk gebrek aan motivatie.

Wat als de oplossing simpelweg is om jezelf te omringen met de juiste mensen om vooruit te komen? Soms is een goed georganiseerde avond, wat muziek en een paar gemotiveerde vrienden alles wat nodig is om eindelijk op 'verzenden' te klikken en die heerlijke opluchting te voelen.

"Bloemkooloren": de virale trend die artsen zorgen baart

