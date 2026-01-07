Deze 14-jarige actrice uit Stranger Things is het doelwit van weerzinwekkende opmerkingen.

In het laatste seizoen van "Stranger Things" steelt de jonge Holly Wheeler, het jongere zusje van Nancy en Mike, de show. Ze transformeerde in slechts een paar afleveringen van een bijrol tot een hoofdrolspeelster. Terwijl sommigen het aangeboren talent van actrice Nell Fisher prezen, maakten anderen van de tiener een object van fantasie. De 15-jarige kwam, net als Millie Bobby Brown aan het begin van haar carrière, in het middelpunt te staan van obscene opmerkingen.

Nell Fisher, slachtoffer van ongezonde seksualisering

Terwijl trouwe fans worstelen om het einde van hun geliefde serie te verwerken en nog steeds vasthouden aan de "Upside Down", bespreken anderen hun eerste reacties. En praten over "Stranger Things" zonder de ongelooflijke comeback van Holly Wheeler te noemen, zou een grote fout zijn. In dit laatste seizoen, dat intense discussies op gang bracht en talloze theorieën voedde, is Holly Wheeler een centrale figuur. Ze heeft bijna meer schermtijd dan de ware protagonist, de onnavolgbare "Eleven".

Een stil en bescheiden personage in de eerdere seizoenen, steelt ze nu letterlijk de show. Een verlegen en onschuldig zusje, aan wie we ons nauwelijks herinneren, is ze getransformeerd tot een onverschrokken en moedige avonturier. In het eerste seizoen brabbelt Holly en speelt ze met lappenpoppen, terwijl ze in de grote finale de touwtjes van het verhaal in handen heeft.

Gekleed in een jurk die haar doet lijken op de beroemde Alice uit Wonderland, speelt ze een cruciale rol in deze laatste strijd tegen Vecna. In plaats van deze "machtsovername" toe te juichen en haar genuanceerde acteerprestatie te prijzen, vonden sommigen het echter nodig om de jonge vrouw te kleineren en te belasteren. Op diverse Reddit-forums, sommige meer besloten dan andere, hadden deze roofdieren vrij spel en reduceerden ze de actrice tot een slachtoffer.

Een promotieposter waarvan de oorspronkelijke betekenis is verdraaid.

Netflix en de makers van de serie "Stranger Things" schakelden kunstenaar Billy Butcher in, bekend om zijn retro popartstijl. Voor het laatste seizoen ontwierp hij verschillende posters in de stijl van Andy Warhol, waarop elk personage te zien is naast krachtige symbolen. Holly Wheeler, gespeeld door Nell Fisher, staat centraal op de poster met een met bloed besmeurd gezicht en een doodsbange uitdrukking.

Internetgebruikers met pedofiele neigingen hebben seksuele connotaties gezien waar het slechts om plagen ging. Ze voelen zich gerechtvaardigd om obscene toespelingen op een kind te maken, iets wat in de echte wereld bestraft zou worden. Onder het expliciete bericht (voorheen op Twitter) reageerde een gebruiker zelfs op de volle lippen van de actrice, waarmee hij de situatie nog erger maakte met zijn vulgaire opmerkingen.

Hoofdstuk twee. De verdwijning van Holly Wheeler. 🎨 @billythebutcher pic.twitter.com/UIJ9oWq634 — Stranger Things (@Stranger_Things) 29 november 2025

De minderjarige actrice werd door AI ontkleed.

Om hun lusten te bevredigen, beschikken roofdieren nu over een krachtig en gevaarlijk instrument: AI . Sinds Elon Musk de touwtjes in handen heeft in de volwassenenentertainmentindustrie, is deze efficiënter dan ooit. Erger nog, het versterkt de perverse fantasieën van internetperverselingen. Met de controversiële Grok-assistent is het nu mogelijk om zonder censuur elke visuele aanvraag te doen. Nell Fisher werd al snel een proefkonijn in deze beeldhandel. Op 4 januari circuleerde er online een nepfoto van haar in een banaanvormig badpak . Een jong lichaam op afstand geschonden en misbruikt: dit is een veelvoorkomend misdrijf in de donkere hoeken van het internet.

Het is ook een beproefde tactiek in de filmindustrie: naïviteit tot een aantrekkelijkheidscriterium maken. Actrices worden blootgesteld aan ongezonde en verdorven blikken. Velen verliezen hun onschuld op de set en worden tegen hun wil geseksualiseerd, alsof het een noodzakelijk overgangsritueel is. Vóór Nell Fisher had Millie Bobby Brown ook al de duistere ervaring van expliciete insinuaties en het najagen van jonge vrouwen.

Tegenwoordig suggereren internetgebruikers dat ze haar houdbaarheidsdatum heeft bereikt en beschuldigen haar ervan volwassen te zijn geworden, een fenomeen dat onvermijdelijk is, tenzij je Benjamin Button heet. In haar eerste verschijningen werd Millie, nauwelijks in de puberteit, al neergezet als een "volwassene", getooid met make-up, korte rokjes en hoge hakken. In de podcast The Guilty Feminist zei ze dat ze "een goede weergave had gezien van wat er in de wereld gebeurt en hoe jonge meisjes worden geseksualiseerd ".

Actrice Nell Fisher verdient alle lof voor haar ongelooflijke acteertalent en ontwapenende authenticiteit. In plaats daarvan wordt haar imago geschonden door pedofielen die zich voordoen als iemand anders.