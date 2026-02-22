"Bloemkooloren": de virale trend die artsen zorgen baart

Sommige trends op sociale media zijn verrassend. De nieuwste? "Bloemkooloren", geïnspireerd op vechtsporten. Achter deze zogenaamde "krijgersesthetiek" slaan artsen alarm over praktijken die allesbehalve onschadelijk zijn.

De look van een vechter... zonder de ring in te stappen.

Je hebt misschien al wel eens bloemkooloren gezien bij rugbyspelers, MMA-vechters of boksers. Bij deze atleten is deze oormisvorming het gevolg van herhaald trauma tijdens scrums of gevechten.

Tegenwoordig proberen sommige jongeren dit effect bewust na te bootsen, zonder de betreffende sporten daadwerkelijk te beoefenen. Het doel? Zichzelf een "mannelijker", "krijgerachtiger" uiterlijk te geven. Op sociale media wemelt het van de video's: tutorials leggen uit hoe je deze gezwollen textuur kunt creëren door intens over het oor te wrijven of, nog verontrustender, door zware voorwerpen zoals halters te gebruiken om een schok te veroorzaken. Dit geënsceneerde effect is gebaseerd op echt fysiek trauma.

Wat gebeurt er nu echt in het oor?

Om de risico's te begrijpen, is het belangrijk te weten hoe een bloemkooloor ontstaat. Normaal gesproken volgt de huid de contouren van het kraakbeen van de oorschelp. Dit gebied is rijk aan kleine bloedvaten. Bij een stoot kan er bloed ophopen tussen de huid en het kraakbeen: dit is een hematoom.

Dit bloedstolsel veroorzaakt zwelling die het oor geleidelijk vervormt. Als het hematoom niet snel wordt behandeld, kan het verharden en een blijvende misvorming achterlaten. Bij sporters treedt dit verschijnsel op na herhaalde stoten. Op sociale media wordt het opzettelijk toegebracht, wat zorgprofessionals grote zorgen baart. Ter herinnering: je lichaam is geen esthetisch accessoire dat door trauma kan worden vervormd. Elk deel van je lichaam verdient respect en bescherming.

Zeer reële risico's, die verder gaan dan alleen esthetische overwegingen.

Het eerste duidelijke gevolg is dat het resultaat niet altijd esthetisch aantrekkelijk is. Een gezwollen oor kan asymmetrisch en pijnlijk zijn. De complicaties kunnen echter verder gaan. Bij een aanzienlijke zwelling kan de gehoorgang gedeeltelijk worden geblokkeerd, wat het gehoor kan aantasten. Ook het risico op infectie is groot. Een stoot met zware voorwerpen kan het kraakbeen beschadigen. Dit kraakbeen geneest langzaam. Een infectie in dit gebied kan leiden tot hevige pijn en blijvende complicaties.

Nog zorgwekkender is dat herhaald en heftig trauma aan het oor het trommelvlies kan beschadigen. In extreme gevallen kan overmatige kracht zelfs een hersenschudding veroorzaken. Wat begint als een "virale infectie" kan dus uw gehoor en neurologische gezondheid in gevaar brengen.

Als een oor opzwelt na een opzettelijke of onopzettelijke klap, is het essentieel om direct een arts te raadplegen. Een hematoom moet worden gedraineerd om blijvende misvorming te voorkomen. Bij professionele sporters kan, wanneer de misvorming chronisch wordt, een operatie aan het einde van hun carrière worden overwogen. Het zelf proberen om dit soort letsel te veroorzaken is een onnodig risico.

Een andere definitie van kracht

Deze trend spreekt vooral jonge mannen aan omdat hij aansluit bij een sterk gecodificeerd beeld van mannelijkheid: er stoer, getekend en 'beschadigd' uitzien door gevechten. Alsof mannelijkheid per se gepaard moet gaan met pijn, littekens en geweld. Dit idee komt voort uit een vorm van toxische mannelijkheid: een vorm die de waarde van een man gelijkstelt aan zijn vermogen om klappen te incasseren of fysieke littekens te vertonen.

Jezelf opzettelijk pijn doen om aan een sociale norm te voldoen, is niet krachtig. Integendeel, het creëert extra druk die leidt tot het mishandelen van je eigen lichaam. Ware kracht schuilt in het vermogen om weloverwogen keuzes te maken, je gezondheid te beschermen en absurde eisen af te wijzen. Je lichaam hoeft niet beschadigd te raken om iets te bewijzen.

Uiteindelijk komen en gaan trends, maar je gezondheid blijft. Achter de zogenaamde 'strijderslook' met bloemkooloren schuilen echte verwondingen, mogelijke complicaties en een maatschappelijke druk die pijn waardeert als bewijs van mannelijkheid. Zelfvertrouwen, charisma en kracht worden niet afgemeten aan het aantal zichtbare littekens. Ze zijn gebaseerd op respect voor je lichaam, met helderheid en de vrijheid om jezelf te zijn, zonder jezelf pijn te doen om een algoritme te behagen.