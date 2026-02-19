Je taille opmeten met toiletpapier: de nieuwe trend die voor ophef zorgt.

Toiletpapier om je middel wikkelen om je figuur te 'checken': dit is de nieuwe trend die de Zuid-Koreaanse sociale media overspoelt. De 'toiletpapier-challenge' wordt gepresenteerd als 'een onschuldig spelletje', maar is desalniettemin zeer controversieel. Naast het virale effect roept het vooral een fundamentele vraag op: waarom zouden we onze lichamen moeten opmeten om ze als legitiem te beschouwen?

Een simpele uitdaging… en vreselijk symbolisch.

Het principe is kinderspel. Je scheurt vellen van een standaard wc-rol en wikkelt ze strak om je middel, meestal ter hoogte van je navel. Het aantal gebruikte vellen wordt dan een vermeende indicator van "normaal". Op sociale media wordt impliciet verwezen naar K-popidolen: ongeveer vijf vellen zouden overeenkomen met een als ideaal beschouwde taille, amper 50 tot 55 centimeter. Minder vellen? Dan ben je zogenaamd "perfect". Meer? De reacties zijn soms grappig bedoeld, maar de vergelijking is zeer reëel. Het lichaam wordt een getal. Een performance. Een wedstrijd.

Het virale voorbeeld van Lee Sol-i

Het fenomeen kreeg een bijzondere dimensie toen Lee Sol-i, de vrouw van de Zuid-Koreaanse komiek Park Sung-kwang, een video deelde waarin ze de uitdaging voltooide. Ze kondigde aan dat ze 4,5 blaadjes had gehaald, onder het 'gemiddelde' dat aan idolen wordt toegeschreven. De video veroorzaakte een lawine aan reacties: bewondering, verbazing, grappen, vergelijkingen. Sommigen prezen haar figuur. Anderen uitten een vorm van jaloezie of zelfspot. Viraliteit transformeerde een individueel gebaar in een collectieve referentie. En daar begint het probleem: wat 'een spelletje' had kunnen blijven, werd een middel voor sociale bevestiging.

Een spel dat aanzet tot constante vergelijking.

Op het eerste gezicht lijkt de uitdaging misschien "leuk". Iedereen mag immers meedoen. Maar sociale media opereren niet in een vacuüm. Ze versterken, herhalen en normaliseren. Door metingen op papier te zien, ontstaat het idee dat een getal – of in dit geval een aantal vierkantjes – de waarde van een lichaam bepaalt.

Sommige internetgebruikers maken zich zorgen over deze trend. Ze wijzen op de verheerlijking van extreem strenge lichaamsidealen, die in bepaalde mediaculturen al sterk aanwezig zijn. Ook deskundigen op het gebied van geestelijke gezondheid waarschuwen dat de toename van dit soort challenges de obsessie met lichaamscontrole kan versterken, met name onder jonge vrouwen. Want achter de schijnbare luchtigheid schuilt een duidelijke impliciete boodschap: "hoe dunner, hoe beter."

Je lichaam hoeft niet opgemeten te worden om legitiem te zijn.

Het is belangrijk om te onthouden: je hoeft je taille niet met wc-papier te meten. Je hoeft jezelf ook niet te wegen om te voldoen aan de steeds veranderende normen die door trends worden opgelegd. Je lichaam is geen uitdaging. Het is geen score om op je Instagram-story te plaatsen. De obsessie met dunheid, aangewakkerd door onrealistische normen, kan zeer reële gevolgen hebben voor je zelfvertrouwen, je relatie met eten en je mentale gezondheid.

Jezelf voortdurend vergelijken met ultradunne figuren die als ideaal worden gepresenteerd, creëert een onzichtbare maar krachtige druk. Je taille, je heupen, je buik vertellen jouw verhaal. Ze getuigen van je leven, je ervaringen, je vitaliteit. Ze hoeven niet te worden gereduceerd tot een handvol lege vellen papier.

Een waarschuwingssignaal over onze relatie met ons lichaam.

Hoewel de 'toiletpapier-challenge' sommigen amuseert en miljoenen views genereert, onthult het vooral de hardnekkigheid van een diepgewortelde cultus van dunheid. Deze cultus verdwijnt niet zomaar omdat het als een 'spelletje' wordt gepresenteerd. Het vermomt zich slechts. Steeds vaker klinken er stemmen die pleiten voor een meer diverse en inclusieve representatie van lichamen. Contentmakers, zorgprofessionals en internetgebruikers herinneren ons eraan dat een 'gezond lichaam' niet wordt gedefinieerd door één enkele maat. Lichaamsdiversiteit is een realiteit, geen uitzondering.

Kortom, het tellen van toiletpapier zegt niets over je waarde, je schoonheid of je kracht. Deze virale challenge benadrukt een zorgwekkende trend: het lichaam wordt een object van constante competitie. Je verdient het om je goed over jezelf te voelen zonder een absurde test te hoeven doen. Je lichaam is perfect zoals het is, met zijn vorm (of het gebrek daaraan), zijn uniekheid, enzovoort. In plaats van te proberen te voldoen aan een bekrompen ideaalbeeld, is het misschien tijd om te vieren wat jou uniek maakt – zonder toiletpapier.