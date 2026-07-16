Deze vrouw van 101 jaar zwemt nog steeds en deelt haar visie op een "lang en actief leven".

Op 101-jarige leeftijd inspireert Betty Morris met haar energie en levenslust. Deze inwoonster van Michigan zwemt nog steeds elke dag, volgt Zumba-lessen en is volledig zelfstandig. Haar geheim? Een routine van beweging, menselijk contact en kleine genoegens. Ze deelt haar vier gouden regels.

1. Beweeg elke dag, zonder te streven naar een bepaalde prestatie.

Al bijna veertig jaar trekt Betty Morris haar badpak aan om naar het YMCA-zwembad in Jackson, Michigan te gaan. Een gewoonte die begon dankzij een tip van een vriendin en die in de loop der tijd een ware levensstijl is geworden. "Ik zou niet zonder kunnen. Telkens als iemand me vraagt waarom ik zo lang leef, antwoord ik: 'Dat is dankzij de sport.' Water maakt geen onderscheid. In een zwembad kun je alles doen," vertelde ze aan NBC.

Voor haar is zwemmen veel meer dan alleen een fysieke activiteit. Ze beschouwt de YMCA zelfs als haar tweede thuis en schrijft een groot deel van haar welzijn toe aan deze regelmatige training. Haar motto is duidelijk: in het water kan iedereen in zijn of haar eigen tempo vooruitgang boeken, zonder oordeel. Elke zaterdag doet de honderdjarige ook mee aan een Zumba-les en geniet ze van wandelingen met haar dochter.

2. Cultiveer dagelijks dankbaarheid.

Naast fysieke activiteit benadrukt Betty Morris een mentaliteit die haar altijd al heeft begeleid: leven met dankbaarheid. Volgens haar helpt het om elke dag met een dankbaar hart te beginnen, zodat je het positieve kunt zien en volop van het moment kunt genieten. Haar dochter bevestigt dat deze houding een integraal onderdeel van haar persoonlijkheid is. Altijd lachend en enthousiast, geniet Betty ervan om momenten met anderen te delen en straalt ze een warme energie uit.

3. Sociale relaties, een ware drijvende kracht

Voor deze honderdjarige is contact met anderen net zo belangrijk als de zorg voor haar lichaam. Bij het zwembad en in de kerk neemt ze de tijd om met de mensen die ze ontmoet te praten en ze onthoudt zelfs hun namen. Deze oprechte nieuwsgierigheid naar anderen verrijkt haar dagelijks leven en zorgt voor een sterk netwerk van relaties. Het bewijst dat uitwisselingen, gesprekken en gezamenlijke activiteiten ook bijdragen aan een rijk en bevredigend leven.

4. Verwen jezelf zonder schuldgevoel.

Betty Morris volgt geen levensstijl gebaseerd op ontbering. Hoewel fruit en groenten een rol spelen in haar dieet, geeft ze haar favoriete lekkernijen niet op. Tot haar favorieten behoren toast royaal belegd met zelfgemaakte aardbeienjam, het brood dat ze elke week bakt en pindakaasfudge, waar ze met veel plezier van geniet. Het is een manier om ons eraan te herinneren dat een duurzaam evenwicht ook de voedingsmiddelen kan omvatten die ons blij maken.

Om haar 101e verjaardag te vieren, blies Betty Morris haar kaarsjes uit in de YMCA, omringd door haar dierbaren. Deze foto vat haar filosofie perfect samen: in beweging blijven, de relaties die ertoe doen koesteren en genieten van de kleine dingen in het leven. Haar levensverhaal laat ons zien dat een lang en actief leven niet per se afhankelijk hoeft te zijn van strikte regels.