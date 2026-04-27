Onderzoekers hebben een verrassend "gebrek" ontdekt bij zeer intelligente mensen.

Eenzaamheid wordt vaak voorgesteld als een "gebrek dat gecorrigeerd moet worden". Een recente studie suggereert dat we deze opvatting moeten herzien. Volgens dit onderzoek kan het genieten van momenten alleen bij sommige mensen samenhangen met "een hoge intelligentie en een goede emotionele autonomie".

Is eenzaamheid werkelijk een tekortkoming?

Het woord "gebrek" moet hier worden genuanceerd. Genieten van tijd alleen doorbrengen is op zich geen probleem. Sommige mensen laden hun batterijen op in gezelschap, terwijl anderen hun evenwicht vinden in rust, stilte en hun eigen ruimte.

We functioneren niet allemaal op dezelfde manier, en dat is volkomen normaal. De voorkeur geven aan eenzaamheid betekent niet dat je verdrietig bent, anderen afwijst of sociaal onhandig bent. Het kan simpelweg een ander temperament weerspiegelen. Er is dus geen schaamte in het genieten van je eigen gezelschap. De behoefte aan eenzaamheid kan net zo legitiem zijn als de behoefte aan sociale interactie.

Wat het onderzoek aantoont

Dit onderzoek, gepubliceerd in het British Journal of Psychology , was gebaseerd op ongeveer 5.000 deelnemers. De onderzoekers constateerden dat mensen die meer waarde hechtten aan eenzaamheid, met name in stedelijke omgevingen, gemiddeld een hoger IQ en een goede mate van persoonlijke tevredenheid hadden.

Het is niet de bedoeling te zeggen dat alle intelligente mensen alleen willen wonen, noch dat sociale mensen dat minder willen. Het is eerder een statistische trend die binnen een groep is waargenomen, met alle nuances van dien. Deze resultaten suggereren vooral dat sommige mensen met sterke cognitieve vermogens minder afhankelijk lijken te zijn van frequente sociale interacties om zich goed te voelen.

Waarom dit verklaard zou kunnen worden

Onderzoekers stellen een theorie voor die de 'savannetheorie' wordt genoemd. Volgens deze hypothese ontwikkelden onze voorouders gedragspatronen die waren aangepast aan het leven in groepen, wat essentieel was voor hun overleving.

De moderne omgeving is tegenwoordig complexer en vereist soms een hoge mate van individueel aanpassingsvermogen. Hoogintelligente mensen voelen zich daarom wellicht prettiger bij het zelfstandig afhandelen van bepaalde situaties, het oplossen van problemen of het organiseren van hun dagelijks leven zonder constant sociale interactie te zoeken. Met andere woorden, ze halen mogelijk meer voldoening uit autonoom functioneren.

Een rijkdom die vaak verkeerd wordt begrepen.

Gekozen eenzaamheid wordt soms ten onrechte geïnterpreteerd als terugtrekking. Het kan echter ook synoniem zijn met concentratie, creativiteit en diepe reflectie.

Sommige mensen hebben stilte nodig om na te denken, te creëren, te lezen, te leren of gewoon op te laden. Anderen vinden het fijn om af te wisselen tussen sociale contacten en tijd alleen door te brengen. Ook hier geldt: geen enkele aanpak is beter dan de andere. Genieten van eenzaamheid maakt je niet koud, vreemd of ontoegankelijk. Het kan simpelweg betekenen dat je weet wat goed voor je is.

Er is niet één enkele weg naar voldoening.

Het is belangrijk om te onthouden dat één enkele studie nooit een persoon volledig definieert. Intelligentie is veelzijdig, net als persoonlijkheid, en iedereen vindt zijn of haar balans op een andere manier. Sommige mensen gedijen goed bij constante interactie, samenwerkingsprojecten en de energie van een groep. Anderen floreren meer bij autonomie, rust en stille omgevingen. De sleutel is niet om je aan te passen aan een sociale norm, maar om je eigen natuurlijke manier van functioneren te respecteren.

Uiteindelijk herinnert dit onderzoek ons vooral aan één ding: wat we soms te snel als een 'gebrek' bestempelen, kan simpelweg een andere manier van in de wereld staan zijn. En deze menselijke diversiteit is een ware aanwinst.