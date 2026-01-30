Een gepensioneerde vrouw, slachtoffer van een "nep-bankadviseur", verliest in slechts enkele minuten een astronomisch bedrag.

In Zwitserland werd een 82-jarige vrouw het slachtoffer van een opmerkelijk effectieve oplichtingstruc. De gepensioneerde dacht dat ze met haar bankadviseur sprak en installeerde software op haar computer die haar zogenaamd moest beschermen. In werkelijkheid opende ze de deur voor een oplichter die in een paar ogenblikken bijna € 268.000 van haar zou stelen.

Een goed georganiseerde telefonische oplichting

Bankfraude is een voortdurend evoluerend fenomeen, en dit verhaal is een verontrustend voorbeeld. In Schwyz, in centraal Zwitserland, ontving het slachtoffer een telefoontje van een man die beweerde adviseur van zijn bank te zijn. Op een geruststellende toon legde hij uit dat er een verdachte transactie op zijn rekening was geconstateerd en dat hij zijn gegevens onmiddellijk moest "beveiligen".

De persoon in kwestie vroeg haar vervolgens een zogenaamd antivirusprogramma te installeren, zogenaamd om het probleem op afstand op te lossen. In werkelijkheid gaf dit programma de oplichter volledige toegang tot de computer van het slachtoffer. Zodra ze inlogde op haar internetbankieren, nam de fraudeur de controle over en plunderde haar rekening recht voor haar ogen.

268.000 euro verdwenen

Volgens het lokale mediakanaal Bote der Urschweiz heeft de oplichter bijna 250.000 Zwitserse frank, ofwel ongeveer 268.000 euro, overgemaakt. Dit is een uitzonderlijk bedrag voor dit soort oplichting, waardoor het een van de grootste geregistreerde cyberdiefstallen op afstand in het land is.

De Zwitserse autoriteiten waarschuwen het publiek dat deze operaties vaak worden uitgevoerd door georganiseerde internationale netwerken die hun slachtoffers zeer realistisch kunnen manipuleren. De geïnstalleerde software leek op een legitiem onderhoudsprogramma, waardoor de oplichting bijna onopgemerkt bleef.

Een geschokt slachtoffer, maar niet geruïneerd.

Hoewel de gepensioneerde een enorm bedrag verloor, bleef er toch een zekere opluchting: ze had een tweede bankrekening bij een andere instelling, waardoor ze een deel van haar spaargeld kon behouden. Een schrale troost, maar wel een pijnlijke herinnering aan de risico's die verbonden zijn aan het vertrouwen op telefonisten.

Hoe voorkom je dit soort oplichting?

De autoriteiten adviseren een aantal eenvoudige stappen om jezelf te beschermen:

Installeer nooit software op verzoek van een onbekende, zelfs niet als diegene beweert voor uw bank te werken.

Deel geen identificatiegegevens of vertrouwelijke codes telefonisch of online.

Hang onmiddellijk op en bel zelf uw bank terug via een officieel nummer.

Meld verdachte transacties bij de politie of uw bank.

De moraal van het verhaal is dat waakzaamheid in het digitale tijdperk de beste verdediging blijft. Het verhaal van deze gepensioneerde, slachtoffer van een geraffineerde oplichting, dient als een herinnering dat veiligheid in de bankwereld begint met wantrouwen. Achter een geruststellende stem aan de telefoon kan een oplichter schuilgaan die in enkele minuten een levenslang spaargeld kan wegvagen.