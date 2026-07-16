"Je kunt het niet in je eentje tillen": deze motorrijder reageert op een nog steeds hardnekkig stereotype.

Een motorrijbewijs is geen privilege meer voor mannen, en veel vrouwen rijden op krachtige machines of laten hun motoren brullen zodra het licht op groen springt. Ze blijven niet langer achterop de bestuurdersstoel zitten, met hun haar wapperend in de wind zoals in romantische komedies, en ze zijn ook niet langer beperkt tot een pastelkleurige Vespa. Content creator @samslod scheurt over het asfalt op een grote motor en bewijst daarmee al vroeg dat misogyne stereotypen niet bestaan.

Vrouwen op motorfietsen, maar hun passie wordt niet getemperd.

Wanneer vrouwen achter het stuur kruipen en plaatsnemen, halen mannen stoffige uitspraken tevoorschijn die wel een opfriscursus kunnen gebruiken. "Vrouwelijke bestuurder, dood op de volgende bocht." "Vrouwen rijden als schildpadden." "Ze kunnen niet manoeuvreren." Kortom: vrouwenhaat op de automatische piloot. Ze hebben altijd wel kritiek op degenen die zich gewoon aan de verkeersregels houden. Terwijl vrouwelijke bestuurders van auto's de neveneffecten zijn van een achterhaalde patriarchale mentaliteit, ervaren vrouwelijke motorrijders dit dagelijks.

Zodra ze plaatsnemen achter het stuur en hun helm opzetten, beginnen mannen meteen te roepen dat het oneerlijk is en proberen ze hen te besmetten met het impostersyndroom. Nee, vrouwen zijn niet alleen voorbestemd om van het landschap te genieten en zich vast te klampen aan de taille van hun mannelijke partners. Evenmin zijn ze veroordeeld tot het zadel van elektrische fietsen, die overal in steden te vinden zijn.

Ze verlangen er ook naar om scherpe bochten te nemen achterop een motor, de adrenaline door hun lijf te voelen stromen bij elke acceleratie, roadtrips te maken in volledige motorkleding en de volle kracht van hun machines te ontketenen. Content creator @samslod belichaamt deze nieuwe generatie vrouwen die niet bang zijn voor snelheid en die de anatomie van een motorfiets beter kennen dan zijzelf. Deze vrouwen, die vaker hun hoofd omdraaien om motormodellen te bewonderen dan kledingetalages en die een soort codetaal lijken te spreken die bestaat uit Yamaha MT-07's of Suzuki SV650's, reageren met beelden op degenen die hen proberen te overtreffen.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door Sam Slodowitz (@samslod)

Het is noodzakelijk om een einde te maken aan vooroordelen.

Sam Slodowitz, haar echte naam, is in hart en nieren een stuntvrouw. Durf zit haar in het bloed. Voor haar is het aanhouden van een rechte lijn over kilometers en het navigeren over bochtige bergweggetjes kinderspel. Het is slechts een warming-up. Om haar motorische oefeningen wat spannender te maken, voert ze daarom acrobatische toeren op hoge snelheid uit, waarbij haar motor een volwaardig artistiek instrument wordt, een verlengstuk van haar lichaam.

Als extreme circusartiest balanceert ze op één wiel en beheerst ze een motorfiets van minstens 200 kg. In motorjargon wordt deze discipline 'stuntrijden' genoemd, maar voor het ongeoefende oog lijkt het een opmerkelijke prestatie van fysieke kracht. Ondanks haar talloze talentvolle optredens en onmiskenbare risico's, ligt ze constant onder vuur van haar tegenstanders.

Een van hen merkte zelfs op: "Oké, je bent een vrouw. Ik wed dat je je motor niet in je eentje kunt optillen." Voor deze vrouw, die geen enkele uitdaging uit de weg gaat, was de klus echter niet zo moeilijk. Deze motorrijdster, voor wie haar leren jas praktisch een tweede huid is, beschikt bovendien over een opmerkelijk vindingrijkheid. De motor lijkt bijna vederlicht als ze hem met zoveel gemak optilt. Geen hulp of spierkracht nodig; ze overwint alle obstakels, of ze nu reëel of ingebeeld zijn.

Vrouwelijke motorrijders, die steeds vaker op de weg te zien zijn.

Deze doorgewinterde motorrijdster, die al lang geleden besmet raakte met het motorvirus, bewijst dat vrouwen dit voertuig met de allure van Lara Croft en de koelbloedigheid van Furiosa uit Mad Max kunnen besturen. Sterker nog, haar dagelijks leven lijkt wel een actiefilm. Terwijl mannen constant terugkijken en bijna treuren om de tijd dat ze nuttig waren voor vrouwen, houdt zij haar blik strak op de toekomst gericht.

Bovendien is dit slechts één voorbeeld van vrijheid, naast vele andere. Steeds meer vrouwen willen de mythe van het 'fragiele, kleine ding' ontkrachten. Zij die dit pad bewandelen, vol obstakels en machismo, zijn op zoek naar spanning, de sensatie van snelheid en de smaak van onafhankelijkheid.

En dat zie je terug in de cijfers. Volgens gegevens van het CER (Centrum voor Verkeersveiligheidseducatie) is meer dan 30% van de kandidaten voor een motorrijbewijs vrouw. Zij dragen dit felbegeerde rijbewijs, met een grote "A" erop, als een feministisch symbool.

In deze omgeving waar teamwork een kernwaarde is, worden vrouwen niet altijd met open armen ontvangen. Misschien is het tijd dat hun mannelijke collega's hun verantwoordelijkheid nemen en een ander pad kiezen dan toxische mannelijkheid.