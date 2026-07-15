Vrouwenvoetbal: hij hekelt degenen die de fysieke gesteldheid van de speelsters bekritiseren in plaats van hun talent.

Terwijl miljoenen kijkers op alle continenten de FIFA Wereldcup 2026™ op de voet volgen, krijgen de beslissende wedstrijden van de vrouwencompetitie lang niet zoveel aandacht. Naast de beperkte media-aandacht voor vrouwencompetities, vinden sommige mannen de speelsters niet "mooi genoeg" om naar te kijken. In een video spreekt een contentmaker zich uit tegen degenen die vrouwen nog steeds beoordelen op hun uiterlijk in plaats van op hun prestaties.

Een speelster reduceren tot haar uiterlijk: een hardnekkige gewoonte.

Tijdens dit WK-seizoen beoordelen mannen de acties van de spelers of de gemiste doelpunten, maar ze letten bijna nooit op de donkere kringen onder de ogen van de ene speler of de puistjes op de ogen van de andere. Terwijl mannen vrouwen bekritiseren omdat ze alleen naar wedstrijden kijken om de omtrek van Ronaldo's billen te beoordelen of Mbappé's fysiek te complimenteren, maken ze zich in werkelijkheid schuldig aan dezelfde anatomische analyse. In plaats van lof te uiten, onderwerpen ze vrouwen die tien keer minder verdienen dan hun mannelijke collega's aan een schoonheidstest.

Hoewel ze tijdens mannenwedstrijden misschien wel eens commentaar leveren op schijnbewegingen en mislukte schoten, negeren ze tijdens vrouwenwedstrijden de wedstrijd zelf volledig. In plaats van te fantaseren over deze atleten, zoals ze wel doen over de vrouwenvrouwen op de tribune, benoemen ze zichzelf tot juryleden op basis van uiterlijk. Ze geven de vrouwen punten alsof ze auditie doen voor de volgende Fashion Week. Volgens sommigen van hen bieden de speelsters niet genoeg aantrekkingskracht om op het scherm te verschijnen. Dit, beweren ze, verklaart de lage kijkcijfers.

De foto van Aitana Bonmati , midden in een uitputtende inspanning, duikt steeds weer op in dit beelddebat. Het spreekt voor zich dat ze de Ballon d'Or drie keer heeft gewonnen. Hoewel vrouwelijke voetballers op televisie klein lijken in vergelijking met de uitgestrektheid van het veld, voelen mannen zich gerechtigd om hun gezicht te bekritiseren alsof dat het belangrijkste selectiecriterium is. Op Instagram ageert contentmaker @hkfoot_ tegen degenen die de prestaties van vrouwelijke voetballers bagatelliseren om zich te concentreren op hun uiterlijk na een slopende sprint. "We moeten echt stoppen met het niveau van een speelster te reduceren tot haar stijl", roept hij uit.

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"Te veel make-up," "niet vrouwelijk genoeg"... de reacties vliegen je om de oren.

Wanneer vrouwelijke voetbalsters zonder make-up op het podium verschijnen, worden ze ervan beschuldigd dat ze "zichzelf laten gaan", en de pers richt zich meer op hun vermeende vermoeidheid dan op hun spel voor het doel. Omgekeerd, wanneer ze zich wel opmaken of hun shirt met rugnummer combineren met oogschaduw, worden ze zonder aarzeling bestempeld als "oppervlakkig". De moraal van het verhaal: of ze nu schoonheidsbehandelingen achterwege laten of koketterie omarmen, de speelsters staan onder constante druk en lijken nooit aan de verwachtingen te voldoen.

Alisha Lehmann, spits van Leicester City Women's Football Club, heeft flinke kritiek gekregen op haar stijl, die als "overdreven" en zelfs "misplaatst" wordt beschouwd. De jonge vrouw, die meer dan 15 miljoen volgers op Instagram heeft, kent veel tegenstanders. Omdat ze nepwimpers draagt en met verzorgde nagels speelt, wordt ze gezien als een figurant, wat haat opwekt waar voetbalvrouwen en -vriendinnen doorgaans juist harten veroveren. "Influencer of voetballer?", vragen de meest sceptische mensen zich zelfs af, en suggereren dat ze een carrièrefout heeft gemaakt, dat ze een bedrieger is.

Gelukkig herstellen internetgebruikers, dankzij de video van @hkfoot_, de reputatie van deze speelsters, die naast de andere sportieve eisen ook esthetische druk moeten doorstaan. "Persoonlijk kijk ik 10.000 keer liever naar vrouwenvoetbal dan naar mannenvoetbal; zij spelen tenminste echt en vallen niet zomaar op de grond", reageerde iemand. "Want het zijn mannen die alleen maar in vrouwen geïnteresseerd zijn om ze te 'consumeren', omdat ze hen als objecten beschouwen", probeerde een ander het te verklaren met een bijna sociologische analyse.

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Vrouwelijke voetballers, zelden gewaardeerd voor hun spel.

Deze video illustreert op treffende wijze een maatschappelijk fenomeen dat veel verder reikt dan de sportwereld. Het laat de betreurenswaardige neiging zien om de talenten van vrouwen voortdurend te overschaduwen en in plaats daarvan de aandacht te vestigen op hun schoonheidsroutines, te raden welke crèmes ze gebruiken, te speculeren over hun romantische relaties of hun trainingsschema's te ontrafelen. Studies tonen zelfs de vermeende fysieke ongelijkheid tussen vrouwen aan, waaruit blijkt dat ze niet over het fysieke vermogen beschikken om op hetzelfde niveau te presteren als hun mannelijke tegenhangers.

Maar terwijl iedereen de zorgvuldige contouren van Alisha Lehmann opmerkt en het leuk vindt om de "mooiste speelsters aller tijden" te rangschikken als een verzameling trofeeën, lijkt niemand te weten dat de topscorer ter wereld een vrouw is met de naam Christine Sinclair. Of dat Carli Lloyd in de finale van het WK vrouwenvoetbal 2015 in slechts 16 minuten een hattrick scoorde.

Het vrouwenvoetbal trok vorig jaar 44,7 miljoen kijkers, een recordaantal. Dit zou de mannen de mond moeten snoeren die vrouwelijke voetballers zien als een fantasie die ze moeten waarmaken in plaats van als figuren om te bewonderen.