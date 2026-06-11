De Sagrada Família bereikt een historische mijlpaal en wordt de hoogste kerk ter wereld.

In Barcelona heeft de Sagrada Família een nieuwe symbolische dimensie bereikt. Nu de centrale toren voltooid is, is de basiliek van Barcelona de hoogste kerk ter wereld geworden. Een moment van collectieve vreugde, gevierd in het hart van een uniek gebouw, een moment van zowel emotie als ontzag. 10 juni 2026 zal een belangrijke datum blijven in de geschiedenis van het monument.

Een ceremonie van wereldwijde betekenis

Voor tienduizenden gelovigen ging paus Leo XIV voor in een plechtige mis in de basiliek, op de vijfde dag van zijn officiële bezoek aan Spanje. De sfeer was zeer levendig en doordrenkt van een gevoel van eenheid en eerbied.

Voorafgaand aan de dienst stond hij even stil bij het graf van de visionaire architect om te bidden en de spirituele en menselijke dimensie van diens werk te benadrukken. In een zeer symbolisch gebaar zegende hij vervolgens de centrale toren, gewijd aan Jezus Christus, het laatste grote element van het project dat door Antoni Gaudí was bedacht. Bij de ceremonie waren ook Koning Felipe VI, de Koningin en premier Pedro Sánchez aanwezig, samen met duizenden mensen die dit bijzondere moment wilden meemaken.

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172,5 meter: een nieuwe symbolische hoogte

Met de voltooiing van de centrale toren bereikt de Sagrada Família nu een hoogte van 172,5 meter. Deze hoogte maakt het officieel de hoogste kerk ter wereld, waarmee ze de Dom van Ulm in Duitsland overtreft.

Los van de indrukwekkende afmetingen, belichaamt deze toren een diepgaande, harmonieuze visie. Gaudí wilde dat zijn werk nooit de hoogte van de Montjuïc-heuvel zou overstijgen, die hij beschouwde als een natuurlijke schepping die superieur was aan elke menselijke constructie. Deze bewuste beperking verleent het monument een dimensie van nederigheid en evenwicht, die bijna poëtisch van aard is.

Een levendig eerbetoon aan Gaudí

De datum 10 juni 2026 is bijzonder betekenisvol: het markeert de honderdste verjaardag van het overlijden van Antoni Gaudí. De keuze voor deze datum versterkt de emotionele lading van de gebeurtenis. Gaudí was een zeer toegewijd architect en wijdde de laatste jaren van zijn leven aan de basiliek, in voortdurende harmonie met de bouw ervan.

Zijn nalatenschap, die nu als visionair wordt erkend, blijft inspireren door zijn durf en aandacht voor detail. Zijn spirituele reis, die officieel door de Kerk is erkend, voegt een menselijke en stralende dimensie toe aan dit buitengewone project.

Een project dat nog steeds springlevend en inspirerend is.

Hoewel de centrale toren voltooid is, blijft de Sagrada Família een project in ontwikkeling. Sommige gevels en architectonische elementen moeten nog worden afgewerkt, wat nog enkele jaren kan duren. Technische en stedenbouwkundige uitdagingen blijven bestaan, met name rond bepaalde gevoelige delen van het project. Maar juist deze onvoltooidheid draagt bij aan de charme: de basiliek blijft een levend, voortdurend evoluerend kunstwerk dat zich voor de ogen van de wereld blijft transformeren.

De Sagrada Família is meer dan een architectonisch hoogstandje; het belichaamt een collectieve en menselijke ervaring. Het verbindt, inspireert en verheft. Door de hoogste kerk ter wereld te worden, reikt het niet alleen naar de hemel, maar herinnert het ons ook aan de kracht van projecten die voortkomen uit geduld, geloof en creativiteit. Een eeuw na Gaudí blijft zijn droom voortleven – en generaties verbinden in een gedeelde geest van harmonie en schoonheid.