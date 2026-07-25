Deze man daagt met zijn haakwerk stereotypen over mannelijkheid uit.

In de collectieve verbeelding vullen mannen hun vrije tijd met doe-het-zelf-gereedschap, enorme halters of de afstandsbediening van de tv. Maar niet iedereen besteedt zijn vrije dagen aan mechanische activiteiten of oeroude bezigheden. Content creator Isaiah Moses (@zaeecrafts) gebruikt zijn handen niet om op een boksbal te slaan of de remblokken van zijn auto te vervangen. Iconische en kleurrijke gehaakte creaties komen uit zijn vingers tevoorschijn.

Haken, meer dan een hobby, het is een kunstvorm.

Haken, dat lange tijd gekreukeld in de handen van grootmoeders werd gezien of op hun met bloemen versierde schoot rustte, is uitgegroeid tot een populaire ambacht. Het is niet langer alleen een tijdverdrijf voor senioren, bedoeld om hun pensioen te vullen en op maat gemaakte kleding voor hun kinderen te maken. Het is een universele bezigheid, zelfs een zeer besmettelijk creatief virus. Treinreizigers, kantoorpersoneel en studenten in wijde spijkerbroeken storten zich allemaal op deze hobby, die prominent online te zien is.

Inmiddels heeft de klos garen wortel geschoten in elke handpalm, zelfs in die met blaren van jarenlang werken met gietijzer. Content creator Isaiah Moses (@zaeecrafts), wiens aanwezigheid op sociale media zijn talent op welsprekende wijze laat zien, spreekt de taal van het naaien vloeiend. Wanneer zijn handen niet een optrekstang vasthouden of de ruwe oppervlakken van dumbbells vastgrijpen, is hij bezig met breien en creëert hij een reeks textielmeesterwerken.

En hij is allesbehalve een beginner. Hij is een virtuoos met de haaknaald. Want nee, je moet een boek nooit op zijn omslag beoordelen. Hoewel Isaiah Moses op het eerste gezicht alleen in gewichtheffen lijkt uit te blinken, schuilt achter deze berg spieren een vruchtbare geest en een zachtaardig hart. Deze man met zijn stalen gestalte en onbewogen gezicht is de auteur van werken die zo uit een verhaal van Lewis Carroll of de kleedkamer van de Winx Club lijken te komen.

Een vleugje magie toevoegen aan het dagelijks leven.

Deze jonge ontwerper, voorbestemd voor een stralende toekomst, heeft een echt talent voor het heruitvinden van modeklassiekers. Een simpele paraplu verandert in een paddenstoel die niet zou misstaan in het Mario-universum, terwijl een hoodie transformeert in een schattig kawaii-kostuum of een regenwoud. Hij ging zelfs naar de sportschool met een trompe-l'œil bivakmuts in de vorm van een zonnebloem. Hij naaide ook een outfit op maat met psychedelische patronen om op te vallen tussen de muisgrijze joggingbroeken en neutrale sweatshirts. Zijn kinderlijke geest straalt door in elke steek.

Deze beelden, die ongetwijfeld doen denken aan horrorscènes voor degenen wier enige autoriteit het patriarchaat is, zijn meer dan alleen een visueel spektakel. Ze tonen een man die zijn gevoeligheid als brandstof gebruikt, niet zijn testosteron. Terwijl masculinisten " looksmaxxing " als credo van mannelijkheid beschouwen, geeft dit wonderkind de voorkeur aan de slogan "whimsymaxxing", wat duidelijk "optimalizing fantasy" betekent.

Een nieuw model van mannelijkheid creëren

Met zijn haakwerk wil Isaiah Moses geen tegenstelling creëren tussen kracht en finesse, spierkracht en verbeelding. Integendeel, hij laat ons zien dat ze perfect samen kunnen gaan. Zijn grote biceps weerhouden hem er niet van om met precisie met een naald te werken, net zoals zijn passie voor bodybuilding zijn voorliefde voor kleuren, speelse vormen en fantasiewerelden niet vermindert.

Met elke steek schetst hij uiteindelijk een andere definitie van mannelijkheid: een veelzijdige mannelijkheid, in staat om zware lasten te tillen en tegelijkertijd objecten te vervaardigen die doordrenkt zijn van tederheid. Verre van de hokjes waarin sommigen mannen willen opsluiten, bewijst hij dat een krachtig lichaam grote gevoeligheid kan herbergen en dat een hand die gewend is aan gewichten ook leven kan schenken aan creaties vol poëzie.

Isaiah Moses (@zaeecrafts) weeft veel meer dan alleen draad: hij helpt een nieuw model te ontwikkelen waarin fysieke kracht en subtiele creativiteit elkaar niet uitsluiten, maar juist versterken. Hij werkt aan het herstellen van een mannelijkheid die beschadigd is door jarenlange stereotypen en de druk om woest te zijn.