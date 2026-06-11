Een internetgebruiker vroeg waarom vrouwen zouden moeten stoppen met zich te verontschuldigen, en de reacties gaan viraal.

Een enkele zin op sociale media was genoeg om een wereldwijd debat opnieuw aan te wakkeren. Waarom verontschuldigen zoveel vrouwen zich voor hun bestaan, voor het uiten van hun mening, of simpelweg voor wie ze zijn? Een vraag die viraal ging, en duizenden reacties die allemaal tot dezelfde conclusie leidden.

Een simpele vraag die een golf van bewustwording teweegbracht.

Het begon allemaal met een video van de Amerikaanse content creator Arianna Kyanne op TikTok. Daarin stelt ze een bijna onzichtbare, maar alomtegenwoordige gewoonte ter discussie: de reflex om je te verontschuldigen, vooral voor je uiterlijk. Onverzorgd haar, een vermoeid gezicht, geen make-up… dit zijn allemaal situaties waarin een "sorry" opduikt zonder echte reden. Haar uitspraak , "Je bent je schoonheid niet aan de wereld verschuldigd", vond weerklank ver buiten het platform. De boodschap verspreidde zich razendsnel en werd gedeeld op Instagram, X (voorheen Twitter) en zelfs in vrouwennieuwsbrieven. Al snel werd de discussie breder: waarom verontschuldigen vrouwen zich nog steeds voor bepaalde dingen?

Een lange lijst met "sorry's" die volkomen overbodig zijn.

De reacties van internetgebruikers vormen een bijna bevrijdende inventaris. Je hoeft je niet meer te verontschuldigen voor je natuurlijke uiterlijk: geen make-up, grijs haar geaccepteerd, een 'imperfecte' huid, vermoeide gelaatstrekken na een lange dag. Het betekent ook dat je je niet meer hoeft te verontschuldigen voor je lichaam, de vorm, de variaties, de tekenen van leven. Het lichaam verandert, ademt, evolueert – en hoeft niet gerechtvaardigd te worden.

De lijst gaat verder met alledaagse situaties: je mening geven in vergaderingen, een zitplaats zoeken in het openbaar vervoer, om een gunst vragen, nee zeggen, grenzen stellen, een fout corrigeren. Of zelfs huilen, aarzelen, nadenken, gewoon bestaan zonder je te verontschuldigen voor het innemen van tijd of ruimte. Achter deze voorbeelden schuilt steeds hetzelfde idee: veel vrouwen hebben geleerd om op de achtergrond te blijven voordat ze überhaupt te zichtbaar zijn geworden.

Wat onderzoek onthult over deze diepgewortelde reflex

Dit fenomeen is niet zomaar een gevoel. Psychologisch onderzoek, met name dat van Karina Schumann en Michael Ross, gepubliceerd in Psychological Science, toont aan dat vrouwen vaker hun excuses aanbieden dan mannen. Het verschil komt niet voort uit grotere beleefdheid, maar uit een bredere opvatting van wat als "fout" wordt beschouwd.

Vrouwen hebben de neiging om vaker situaties te beschouwen als situaties waarin excuses nodig zijn, zelfs als die situaties objectief gezien niet verontschuldigend zijn. Andere studies, met name aan de Universiteit van Arizona, bevestigen deze trend en benadrukken de impact van vroege sociale leerprocessen: meegaand, discreet en inschikkelijk zijn.

Wanneer "sorry" een onzichtbaar obstakel wordt.

In het professionele leven kan deze reflex aanzienlijke gevolgen hebben. Managementonderzoek toont een verschil in zelfbeoordeling tussen mannen en vrouwen: bij gelijke prestaties hebben vrouwen de neiging zichzelf meer te onderschatten. In vergaderingen lijken zinnen als "sorry dat ik u stoor" of "ik heb even een snelle vraag" onschuldig.

Toch dragen ze bij aan een subtiele vorm van zelfverloochening, die van invloed is op hoe hun woorden worden waargenomen en soms gewaardeerd. Op de lange termijn kan dit gevolgen hebben voor erkenning, getoond zelfvertrouwen en carrièremogelijkheden. Niet door een gebrek aan competentie, maar door overmatige voorzichtigheid.

Op weg naar een directere, vrijere vorm van spraak

De laatste jaren klinken er steeds meer stemmen die deze reflex willen doorbreken. Communicatiecampagnes, auteurs, contentmakers en wellnessprofessionals moedigen een assertievere, minder zelfrechtvaardigende benadering aan om je mening te uiten. Het doel is niet om "abrupt" te worden of minder aandacht aan anderen te besteden, maar simpelweg om het reflexmatige excuus te vervangen door een neutralere en zelfverzekerdere communicatie: spreken, vragen stellen, je mening uiten, zonder op de achtergrond te verdwijnen.

Misschien schuilt de echte transformatie uiteindelijk wel in deze kleine, alledaagse aanpassingen. Het vervangen van het automatische "sorry" door een simpele, bewuste stilte. En onthouden dat het innemen van ruimte geen fout is die rechtgezet moet worden.