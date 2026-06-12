Wat is "mogging", deze trend die schoonheid in een competitie verandert?

TikTok is dol op het bedenken van nieuwe woorden. Sommige zijn onschuldig, andere verdienen meer aandacht. Dat geldt bijvoorbeeld voor 'mogging', een term die viraal is gegaan onder Generatie Z. Achter de schijnbare luchtigheid schuilt echter een veel minder onschuldige visie op schoonheid: die van een voortdurende wedloop om jezelf met anderen te vergelijken.

Mogging, oftewel de kunst om anderen te "overtreffen".

Het woord "mogging" is afgeleid van het acroniem AMOG, wat staat voor "Alpha Male Of the Group" (alfa-man van de groep). Deze uitdrukking, die halverwege de jaren 2010 opdook op bepaalde masculinistische fora, verwijst naar het feit dat iemand als "aantrekkelijker dan een ander" wordt beschouwd.

Het idee? Niet simpelweg goed voor jezelf zorgen of je spiegelbeeld waarderen, maar je uiterlijk gebruiken als een teken van sociale dominantie. Met andere woorden, schoonheid wordt een instrument om te rangschikken, waarbij je altijd "beter" moet zijn dan anderen.

Wanneer uiterlijk prestatie wordt

Mogging maakt deel uit van een bredere trend: " lookmaxxing ", wat vertaald kan worden als "het maximaliseren van iemands uiterlijk". Deze beweging moedigt het gebruik van meerdere strategieën aan om te voldoen aan bepaalde fysieke idealen: zeer intensieve huidverzorgingsroutines, zware trainingen of oefeningen die ontworpen zijn om "gezichtscontouren te veranderen".

Zelfzorg is vanzelfsprekend geen probleem. Het gevaar ontstaat wanneer persoonlijke waarde wordt gereduceerd tot een vermeende schoonheidsstandaard. Volgens deze logica is het lichaam niet langer een ruimte voor expressie of welzijn, maar een 'project dat onophoudelijk geperfectioneerd moet worden'. Toch vertelt elk silhouet een ander verhaal. Gezichten, lichaamsvormen en unieke kenmerken dragen bij aan deze diversiteit die ieder mens uniek maakt. Er bestaat geen universele hiërarchie van aantrekkelijkheid, ondanks wat sommige discoursen willen suggereren.

Zeer reële gevolgen voor het moreel.

Deskundigen waarschuwen voor de gevolgen van deze trends voor de geestelijke gezondheid van jongeren. Herhaalde blootstelling aan content die gericht is op fysieke vergelijkingen kan sociale angst, onzekerheden en een verstoord lichaamsbeeld versterken.

De binaire visie die door sommige voorstanders van 'mogging' wordt gepromoot – waarbij iemand ofwel 'van nature begaafd' is ofwel gedoemd is te mislukken – laat weinig ruimte voor nuance. Het kan een aanhoudend gevoel van ontoereikendheid voeden, vooral in een levensfase waarin het zelfvertrouwen zich nog ontwikkelt.

Een woord dat een grap is geworden... echt waar?

Tegenwoordig heeft de term de gemeenschappen waar hij vandaan komt allang overstegen. Op TikTok wordt hij vaak humoristisch gebruikt om iemand te beschrijven die "de show steelt" met zijn charisma of uitstraling. Zelfs sommige bekende personen maken er grappen over in interviews. Verliest een woord zijn symbolische betekenis volledig wanneer het een grap wordt? Die vraag blijft open. De uitdrukkingen die we overnemen, dragen vaak een deel van hun geschiedenis met zich mee, zelfs als hun gebruik evolueert.

Onze relatie met schoonheid heroverwegen.

Het succes van 'mogging' laat vooral zien hoe sociale media constante vergelijkingen kunnen aanmoedigen. Wie is het meest fotogeniek? Wie lijkt het meest aantrekkelijk? Wie past het beste bij de huidige trends? Geconfronteerd met deze druk verdient een andere benadering aandacht: die van een pluralistische schoonheid, vrij van ranglijsten. Een schoonheid die zelfvertrouwen, authenticiteit en respect voor verschillen viert, in plaats van een onhaalbare zoektocht naar perfectie.

Je waarde wordt immers niet afgemeten aan likes, TikTok-trends of de vergelijkingen van anderen. Dus, wat als we zouden stoppen met proberen anderen te overtreffen en in plaats daarvan zouden leren om met vriendelijkheid in ons lichaam te leven?