"Ik begon op mijn 37e met klassieke dans": haar verhaal weerlegt vooroordelen.

Op Instagram deelde content creator @leblogdeneroli onlangs een reel die duizenden mensen raakte. Daarin is ze te zien in een balletpakje en spitzen, terwijl ze een discipline beoefent die vaak met 'jeugd' wordt geassocieerd: klassiek ballet. Op 37-jarige leeftijd vertelt ze in een voice-over: "Ik dacht dat ik nooit beter zou worden." Deze boodschap raakte veel vrouwen die, net als zij, hun kinderdromen hebben begraven onder de last van jaren, verplichtingen of het oordeel van anderen.

Het heden verzoenen met het kleine meisje dat ze ooit was.

Op haar online platform @leblogdeneroli wisselt ze foto's van haar danslessen af met foto's van zichzelf als kind, in een tutu, duidelijk vol passie. Ze schrijft: "We doen klassieke dans," alsof ze zich tot haar jongere zelf richt. Deze tedere en oprechte presentatie roept een universeel thema op: verzoening met het verleden, tederheid voor het innerlijke kind en het recht om lang vergeten passies nieuw leven in te blazen.

Beginnen met klassieke dans als volwassene is niet zomaar een activiteit: het is een daad van zelfvertrouwen, een terugkeer naar een vorm van lichtheid, persoonlijke expressie, en soms zelfs helend.

Klassieke dans, niet alleen voor kinderen.

Het verhaal van @leblogdeneroli weerlegt een nog steeds diepgeworteld idee: dat klassieke dans na een bepaalde leeftijd "niet meer voor ons is". Via haar video's laat ze zien dat leren mogelijk is, zelfs op latere leeftijd, en dat het een bron van plezier en zelfontwikkeling kan zijn, zonder de ambitie om professioneel op te treden.

In Frankrijk bieden steeds meer dansscholen lessen aan die specifiek bedoeld zijn voor volwassen beginners. De motivaties zijn uiteenlopend: een artistieke activiteit weer oppakken, werken aan houding en flexibiliteit, of simpelweg een langgekoesterde droom vervullen. De obstakels zijn echter vaak psychologisch van aard: angst voor oordeel, het gevoel "te oud" te zijn, of de overtuiging dat men het vereiste niveau nooit zal bereiken. Het verhaal van @leblogdeneroli ontmantelt deze barrières op een zachte en oprechte manier.

Een inspirerende boodschap voor iedereen die twijfelt.

In de reacties op haar kanaal herkennen veel vrouwen zich in haar verhaal. Sommigen delen hun eigen ervaringen, terwijl anderen toegeven dat ze de sprong nooit hebben durven wagen. Dit soort content, ver verwijderd van de eisen van prestatie of uiterlijk, benadrukt een nieuwe vorm van vrouwelijke empowerment: een die niet gebaseerd is op perfectie of eeuwige jeugd, maar op keuzevrijheid. Durven, zelfs op latere leeftijd. Jezelf toestaan om te beginnen, fouten te maken, opnieuw te beginnen. Op je 37e of 57e (of ouder). De boodschap is duidelijk: het is nooit te laat om weer contact te maken met wat je echt inspireert.

Een uitnodiging om weer in contact te komen met jezelf.

Dit verhaal gaat niet alleen over een vrouw die begint met klassieke dans. Het gaat ook over een vrouw die naar zichzelf luistert en ruimte maakt voor haar innerlijke reis. Via dans probeert @leblogdeneroli geen verloren tijd in te halen. Ze transformeert die tijd. En voor velen opent deze aanpak een deur naar een ruimte waar ze doorheen kunnen stappen: zangles nemen, weer gaan tekenen, een instrument leren bespelen, of gewoon weer in beweging komen, voor zichzelf. Want het is nooit te laat om vrede met jezelf te vinden.

Uiteindelijk laat het verhaal van @leblogdeneroli ons zien dat het leven vol tweede kansen en nieuwe begin is, ongeacht de leeftijd. Haar verhaal moedigt iedereen aan om de beperkingen die ze zichzelf opleggen te heroverwegen en zichzelf toe te staan te dromen, te creëren en te ontdekken, zonder zich te laten beperken door normen of statistieken.