"Goedkoper dan een bejaardentehuis": ze wonen al jaren op een cruiseschip.

Marty en Jess Ansen zijn niet zomaar reizigers: ze zijn ware pioniers van een drijvend pensioen. Gepensioneerd, overgrootouders en liefhebbers van de zee, besloten ze in juni 2022 van hun passie hun levensstijl te maken. Hun thuisbasis? De Coral Princess. Hun routine? Een non-stop reeks cruises , meer dan vijftig tot nu toe, goed voor in totaal ruim 500 dagen op zee.

Een welkome ontsnapping na de lockdowns.

Net als velen voelde u wellicht de behoefte aan een andere aanpak na de coronaperiode. Voor Marty en Jess uitte deze behoefte aan vernieuwing zich in een radicale beslissing: verkopen, opruimen, vereenvoudigen en vervolgens vertrekken. Eenmaal aan boord werd het leven meteen een stuk lichter. Geen klusjes meer, geen huishoudelijke verplichtingen meer. Bedden worden moeiteloos opgemaakt, afwas verdwijnt als sneeuw voor de zon en energie kan eindelijk worden besteed aan wat er echt toe doet: genieten.

Elke dag begint met het zachte klotsen van de oceaan en is gevuld met activiteiten die lichaam en geest voeden. Pingpongen om de reflexen scherp te houden, wandelingen op het dek om te genieten van beweging, momenten van ontspanning op het balkon met een koel drankje, de huid verwarmd door de zon. Hier is welzijn geen slogan, maar een manier van leven.

Bekende gezichten aan boord

Door zoveel overtochten te maken, word je uiteindelijk een bekend gezicht. Op de Coral Princess worden Marty en Jess als vrienden begroet. De bemanning herkent ze, de passagiers omarmen ze en de gesprekken verlopen net zo soepel als zonsondergangen. Ze hebben in elke haven een band opgebouwd, door samen te lachen, verhalen te delen en maaltijden te nuttigen. Hun aanwezigheid is geruststellend, inspirerend en bewijst dat een ouder wordend lichaam nieuwsgierig, actief en vol leven kan blijven.

Een verrassende financiële vergelijking

De vraag die u zich waarschijnlijk stelt is: hoeveel kost het? Het antwoord is verrassend. Volgens het echtpaar kost hun leven op een cruise hen minder dan een traditioneel verblijf in een verzorgingstehuis. Alles is inbegrepen: gevarieerde maaltijden, shows, sport- en culturele activiteiten, en niet te vergeten medische zorg aan boord.

Geen onverwachte rekeningen, geen oplopende extra kosten. Het budget is onder controle en het comfort is zeer reëel. Waarom meer betalen om op één plek te blijven als de zee beweging, ontdekking en een benijdenswaardige levenskwaliteit biedt? Hun redenering is helder en spreekt steeds meer senioren aan.

Een retraite die uiteindelijk het lichaam en de vrijheid viert.

Een retraite op zee kiezen betekent ook je lichaam respecteren zoals het is, zonder druk. De activiteiten passen zich aan ieders tempo aan, mensen mengen zich zonder oordeel en iedereen vindt zijn of haar plek. Zwembaden, lezingen, shows, verre aanlegplaatsen: je verandert van omgeving zonder ooit je koffers te hoeven uitpakken.

Veiligheid staat voorop, de gezondheid wordt in de gaten gehouden en de geest wordt voortdurend geprikkeld. Dit weerhoudt sommige mensen er echter niet van om aarzelend te blijven staan tegenover cruisen, wat zij als een milieubelastende optie beschouwen, tot het punt dat zij er helemaal voor kiezen om het te vermijden.

Deze keuze is verre van een vluchtpoging, maar juist een bevestiging: Marty en Jess laten zien dat het mogelijk is om actief, met plezier en enthousiasme oud te worden. Hun verhaal is een inspiratiebron voor iedereen die droomt van een open toekomst en een pensioen dat meer draait om een dynamisch dagelijks leven dan om routine.