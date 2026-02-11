Margot Robbie vertelt over het "ergste" cadeau dat ze ooit van een acteur heeft gekregen, en het heeft te maken met haar lichaam.

Margot Robbie, die momenteel te zien is in de verfilming van "Wuthering Heights", geeft een reeks interviews om deze langverwachte film te promoten. Maar de onthulling die ze deelde met Complex magazine ging niet over haar nieuwe rol, noch over de chemie met haar charismatische tegenspeler Jacob Elordi. Ze onthulde een afschuwelijk cadeau dat ze vroeg in haar carrière van een acteur kreeg. En hoewel rozen haar handen kunnen prikken, heeft dit rode vlag-achtige geschenk haar zelfvertrouwen ernstig beschadigd.

Een boek dat suggereert dat "je moet afvallen om mooi te zijn".

Margot Robbie, die haar snoeproze outfits heeft ingeruild voor de historische kostuums die typerend zijn voor de romans van Brontë, haalt de krantenkoppen. Nadat ze haar beeltenis al aan Barbie leende, geeft de 35-jarige actrice nu gestalte aan Catherine Earnshaw, de impulsieve en temperamentvolle heldin van Wuthering Heights. Deze nieuwe rol is een waardevolle aanvulling op de al indrukwekkende filmografie van de blondine met blauwe ogen.

De rijzende ster van Hollywood, die eens te meer haar enorme talent bewijst, greep een interview aan om een ongelukkig incident uit haar carrière te bespreken. Sterren worden door hun fans verwend met gepersonaliseerde cadeaus en handgebreide truien. Maar Margot Robbie ontving een cadeau van een heel andere aard. En dat zegt veel over de druk om dun te zijn in de filmindustrie.

In een gezamenlijk interview met zangeres Charli XCX, die ook in Wuthering Heights te zien is, deelde ze het slechtste cadeau dat ze ooit van een collega had gekregen. "Aan het begin van mijn carrière gaf een acteur met wie ik samenwerkte me een boek met de titel 'Waarom Franse vrouwen niet aankomen'," vertelde de actrice aan Complex. Voor haar was het boek ondubbelzinnig, een verkapte kritiek, een uitnodiging om "minder te eten".

Het is een beetje alsof je een sportschoolabonnement cadeau geeft voor Kerstmis of corrigerende lingerie voor Valentijnsdag; het is erg kwetsend voor de ontvanger. Het is een nogal onsubtiele manier om een boodschap over uiterlijk over te brengen, het belangrijkste selectiecriterium in de filmindustrie.

Margot Robbie, een voortdurend doelwit van body shaming.

Margot Robbie was verbijsterd door dit cadeau, dat een verwoestend effect had op haar zelfvertrouwen, en herinnert het zich nog levendig. "Hij gaf me een boek om me te laten begrijpen dat ik moest afvallen. Ik dacht echt: 'Wauw!'" riep ze uit voor de camera. Ze wilde niet ingaan op de gever van dit ongepaste cadeau en beweerde dat het "heel lang geleden" was. Deze anekdote achter de schermen, die bij veel vrouwen oude trauma's uit hun tienerjaren heeft opgeroepen, wijst op een dieperliggend probleem. Dit boek alleen al belichaamt de druk die actrices dagelijks op de set ervaren.

In dit vakgebied, waar uiterlijk belangrijker lijkt te zijn dan acteerwerk, worden vrouwenlichamen voortdurend onder de loep genomen, geanalyseerd, becommentarieerd en de schuld gegeven van alles. Margot Robbie vormde geen uitzondering op deze microscopische analyse, deze stortvloed aan online haat. Tijdens haar zwangerschap, een periode waarin het lichaam een wonder der natuur verricht, voerden kwaadwillende internetgebruikers hun aanvallen op. "Haar lichaam is verpest", "Te dik", "We zijn een legende kwijt", waren enkele van de reacties. Dit was een vrijwel identieke voortzetting van het suggestief getitelde boek dat ze ontving aan het begin van haar doorbraak.

Lezingen over het uiterlijk van vrouwen zijn een diepgeworteld ritueel van vernedering. Het talent van filmactrices lijkt te worden gereduceerd tot hun tailleomvang, en hun waarde tot hun lichaamsmaten.

Een alarmerend voorbeeld van de cultus rond slankheid in Hollywood.

Margot Robbie is niet de eerste die lijdt onder de compromisloze en stereotiepe blik van Hollywood. In deze industrie heerst de tirannie van dunheid. Erger nog, de mythe van de geobjectiveerde vrouw, met haar aanpasbare figuur, blijft hardnekkig bestaan. Dit boek, dat Margot Robbie terecht zeer afkeurt, is wederom een bewijs van deze esthetische onderdrukking.

Veel actrices doorbreken het stilzwijgen rond deze trieste realiteit, die nog steeds wordt beschouwd als een loutere "vereiste" of zelfs een beperking van het vak. Zo kreeg Lili Reinhart de opdracht haar buik in te trekken voor het filmen van een scène, terwijl Jennifer Lawrence op bevel van een producer, die duidelijk geen tolerantie had voor rondingen, in twee weken tijd 7 kilo moest afvallen.

Dit boek is niet zomaar een onhandig cadeau. Het is een subtiele aanval, een handleiding voor het beheersen van het lichaam. In elk geval heeft Margot Robbie haar wraak ruimschoots gehad.