Stille rivaliteit met je schoonmoeder: wat psychologen het vaakst waarnemen.

De Beckham-affaire domineert al weken het nieuws. Dit veelbesproken familieconflict, waarin schoonmoeder en schoondochter tegenover elkaar staan, heeft een internationale dimensie gekregen. Het is niet alleen een goudmijn voor de tabloids, die elke kans aangrijpen, maar het verhaal vindt ook weerklank in veel gezinnen. Soms ontstaat er een stille rivaliteit met de schoonmoeder, die haar zoon niet lijkt te willen delen.

Wanneer de schoonmoeder de wedstrijd begint

Sinds de vete binnen de familie Beckham in de openbaarheid is gekomen, lijkt Victoria bijna op de meedogenloze stiefmoeder uit een Disney-sprookje. De zakenvrouw, ooit geroemd om haar haute couture-ontwerpen, verliest langzaam terrein in de publieke opinie. Ze wordt ervan beschuldigd de bruiloft van haar zoon Brooklyn opzettelijk te hebben gesaboteerd en het leven van zijn vrouw, Nicolas Peltz, moeilijk te hebben gemaakt. In de pers wordt ze afgeschilderd als een bezitterige en onwillige moeder. Volgens Brooklyns sensationele verhaal wil Victoria haar zoon voor zichzelf houden. Om dit te bereiken, zou ze er alles aan hebben gedaan om Nicolas Peltz te ontmoedigen, zelfs door haar toevlucht te nemen tot enigszins machiavellistische tactieken. En nu wordt ze gezien als een harteloze adder, een dominante en giftige stiefmoeder.

Dit typisch freudiaanse verhaal, dat bijna een mediahype is geworden, speelt zich ook af in andere families. De imagostrijd tussen schoonmoeder en schoondochter lijkt bijna onvermijdelijk. Als partner is de een het neveneffect van extreme emotionele afhankelijkheid, zelfs een soort omgekeerd Oedipuscomplex. Elke blik draagt een oordeel in zich en elk gesprek mondt uit in een confrontatie .

We proberen dapper te blijven, maar we hebben altijd het gevoel dat we in de weg staan. Ondanks al onze inspanningen om onberispelijk te zijn, houdt onze schoonmoeder niet bepaald van ons. We zullen altijd de "buitenstaander" zijn, het vijfde wiel aan de wagen, de zoon-dief. En nee, we verbeelden ons niets. Dit Assepoesterverhaal wordt bevestigd door de statistieken. Volgens een onderzoek geeft 60% van de vrouwen aan spanning of ongemak te ervaren met hun schoonmoeder, vergeleken met 15% van de mannen.

Nooit goed genoeg voor zijn zoon

We zouden een onmetelijk fortuin kunnen bezitten, een berg diploma's hebben, of zelfs Beyoncé heten, en onze schoonmoeder zou nog steeds even venijnig zijn. In haar ogen hebben we niet wat ervoor nodig is om de ideale vriendin te zijn, en we voldoen duidelijk niet aan de eisen van haar zoon, die overigens op een onbereikbaar voetstuk staat. Deze rivaliteit tussen schoonmoeder en schoondochter, die symptomatisch is voor families, gaat dieper dan een simpele vlaag van jaloezie.

Christine Rafe, een relatie-expert, vat dit treffend samen in *Body and Soul* : "Wanneer een ouder zijn of haar kind idealiseert, kan geen enkele partner daar ooit mee concurreren. Het is een onontwarbare situatie: de moeder en de partner voelen zich in competitie, en de zoon ziet zich gedwongen een lang gevestigde ouder-kindrelatie in twijfel te trekken." Volgens een onderzoek geeft één op de twee mannen toe zich gevangen te voelen tussen zijn partner en zijn moeder, en niet te weten hoe te reageren. Vaak blijft de partner passief, een toeschouwer van deze psychologische strijd tussen de twee vrouwen in zijn leven. Hij toont geen voorkeur of vooringenomenheid uit angst de een of de ander te verliezen.

De schoonmoeder zou de dates kunnen begeleiden of als koppelaarster kunnen optreden, maar ze zou alle kandidaten afwijzen. Het is waar dat ouders niet dezelfde selectiecriteria hanteren als hun kinderen. Ook in de liefde bestaan er 'modelkinderen', en wij zijn daar duidelijk geen van. Wanneer hun zoon kiest voor een levendige, grappige, creatieve vrouw, zouden zij liever een gevestigde, welgestelde schoondochter hebben met dezelfde religieuze en culturele waarden.

Ook het uiterlijk speelt een rol.

In "Sneeuwwitje" ondervraagt de stiefmoeder voortdurend haar prachtige spiegel om te bepalen wie van hen de mooiste is. De prinses met bruin haar en porseleinen huid verschijnt onvermoeibaar in dit magische venster. Ze ziet haar meteen als een bedreiging die moet worden uitgeschakeld. Vertellen de sprookjes uit onze kindertijd de waarheid? Is de stiefmoeder jaloers op onze vermeende schoonheid? Volgens sommige studies kunnen partners die als zeer aantrekkelijk worden beschouwd, leiden tot instabiliteit in de relatie en een neiging tot lichtzinnigheid.

Een partner met een gemiddelde lichaamsbouw en harmonieuze gelaatstrekken kan daardoor het slachtoffer worden van een vorm van discriminatie op basis van uiterlijk. En dat is vaak onbedoeld. In dit geval maakt de schoonmoeder zich geen zorgen over haar eigen ego, maar anticipeert ze onbewust op de emotionele schade die haar zoon daardoor zal oplopen. Eens een moederkloek, altijd een moederkloek.

"In een maatschappij die jeugd, aantrekkelijkheid en vrouwelijke autonomie waardeert, kan de schoondochter bij de schoonmoeder een gevoel van minderwaardigheid creëren," legt psychologe Frédérique Korzine uit in een artikel dat aan dit onderwerp is gewijd.

Het lege-nestsyndroom, een verzachtende omstandigheid.

Als een schoonmoeder koud en onvriendelijk is tegenover haar schoondochter, is dat ook een beschermingsreactie. Het is moederinstinct dat spreekt, geen innerlijke demon. Ze heeft het gevoel dat ze van hoofdpersoon tot figurant is gedegradeerd, en die verandering is soms moeilijk te accepteren. Daardoor laat onze schoonmoeder ons opdraaien voor een situatie waar we geen schuld aan hebben.

Ze neemt een defensieve houding aan, alsof iemand haar kostbaarste bezit heeft gestolen. Voor haar is deze man met wie ze een toekomst opbouwt nog steeds haar "kindje", haar "eigendom". Haar hele moederschap wordt in twijfel getrokken. "De houding van de schoonmoeder is verre van een reactie van pure jaloezie, maar kan eerder worden vergeleken met verlatingsangst", vervolgt de specialist.

Altijd de schuldige, de lastpak, het storende element: we worden voortdurend gedwongen onszelf te bewijzen aan onze schoonmoeder. En dat is bijzonder vermoeiend. Toch is het mogelijk om een periode van rust in te luiden en opnieuw te beginnen. De relatie tussen schoonmoeder en schoondochter is soms chaotisch, maar er is geen sprake van dat je het persoonlijk opvat. Vaak zijn wij niet de werkelijke oorzaak van haar ongelukkig zijn.