Search here...

Stille rivaliteit met je schoonmoeder: wat psychologen het vaakst waarnemen.

Maatschappij
Émilie Laurent
Rivalité entre belle-mère et belle-fille psy
Extrait du film « Sa mère ou moi ! »

De Beckham-affaire domineert al weken het nieuws. Dit veelbesproken familieconflict, waarin schoonmoeder en schoondochter tegenover elkaar staan, heeft een internationale dimensie gekregen. Het is niet alleen een goudmijn voor de tabloids, die elke kans aangrijpen, maar het verhaal vindt ook weerklank in veel gezinnen. Soms ontstaat er een stille rivaliteit met de schoonmoeder, die haar zoon niet lijkt te willen delen.

Wanneer de schoonmoeder de wedstrijd begint

Sinds de vete binnen de familie Beckham in de openbaarheid is gekomen, lijkt Victoria bijna op de meedogenloze stiefmoeder uit een Disney-sprookje. De zakenvrouw, ooit geroemd om haar haute couture-ontwerpen, verliest langzaam terrein in de publieke opinie. Ze wordt ervan beschuldigd de bruiloft van haar zoon Brooklyn opzettelijk te hebben gesaboteerd en het leven van zijn vrouw, Nicolas Peltz, moeilijk te hebben gemaakt. In de pers wordt ze afgeschilderd als een bezitterige en onwillige moeder. Volgens Brooklyns sensationele verhaal wil Victoria haar zoon voor zichzelf houden. Om dit te bereiken, zou ze er alles aan hebben gedaan om Nicolas Peltz te ontmoedigen, zelfs door haar toevlucht te nemen tot enigszins machiavellistische tactieken. En nu wordt ze gezien als een harteloze adder, een dominante en giftige stiefmoeder.

Dit typisch freudiaanse verhaal, dat bijna een mediahype is geworden, speelt zich ook af in andere families. De imagostrijd tussen schoonmoeder en schoondochter lijkt bijna onvermijdelijk. Als partner is de een het neveneffect van extreme emotionele afhankelijkheid, zelfs een soort omgekeerd Oedipuscomplex. Elke blik draagt een oordeel in zich en elk gesprek mondt uit in een confrontatie .

We proberen dapper te blijven, maar we hebben altijd het gevoel dat we in de weg staan. Ondanks al onze inspanningen om onberispelijk te zijn, houdt onze schoonmoeder niet bepaald van ons. We zullen altijd de "buitenstaander" zijn, het vijfde wiel aan de wagen, de zoon-dief. En nee, we verbeelden ons niets. Dit Assepoesterverhaal wordt bevestigd door de statistieken. Volgens een onderzoek geeft 60% van de vrouwen aan spanning of ongemak te ervaren met hun schoonmoeder, vergeleken met 15% van de mannen.

Nooit goed genoeg voor zijn zoon

We zouden een onmetelijk fortuin kunnen bezitten, een berg diploma's hebben, of zelfs Beyoncé heten, en onze schoonmoeder zou nog steeds even venijnig zijn. In haar ogen hebben we niet wat ervoor nodig is om de ideale vriendin te zijn, en we voldoen duidelijk niet aan de eisen van haar zoon, die overigens op een onbereikbaar voetstuk staat. Deze rivaliteit tussen schoonmoeder en schoondochter, die symptomatisch is voor families, gaat dieper dan een simpele vlaag van jaloezie.

Christine Rafe, een relatie-expert, vat dit treffend samen in *Body and Soul* : "Wanneer een ouder zijn of haar kind idealiseert, kan geen enkele partner daar ooit mee concurreren. Het is een onontwarbare situatie: de moeder en de partner voelen zich in competitie, en de zoon ziet zich gedwongen een lang gevestigde ouder-kindrelatie in twijfel te trekken." Volgens een onderzoek geeft één op de twee mannen toe zich gevangen te voelen tussen zijn partner en zijn moeder, en niet te weten hoe te reageren. Vaak blijft de partner passief, een toeschouwer van deze psychologische strijd tussen de twee vrouwen in zijn leven. Hij toont geen voorkeur of vooringenomenheid uit angst de een of de ander te verliezen.

De schoonmoeder zou de dates kunnen begeleiden of als koppelaarster kunnen optreden, maar ze zou alle kandidaten afwijzen. Het is waar dat ouders niet dezelfde selectiecriteria hanteren als hun kinderen. Ook in de liefde bestaan er 'modelkinderen', en wij zijn daar duidelijk geen van. Wanneer hun zoon kiest voor een levendige, grappige, creatieve vrouw, zouden zij liever een gevestigde, welgestelde schoondochter hebben met dezelfde religieuze en culturele waarden.

Ook het uiterlijk speelt een rol.

In "Sneeuwwitje" ondervraagt de stiefmoeder voortdurend haar prachtige spiegel om te bepalen wie van hen de mooiste is. De prinses met bruin haar en porseleinen huid verschijnt onvermoeibaar in dit magische venster. Ze ziet haar meteen als een bedreiging die moet worden uitgeschakeld. Vertellen de sprookjes uit onze kindertijd de waarheid? Is de stiefmoeder jaloers op onze vermeende schoonheid? Volgens sommige studies kunnen partners die als zeer aantrekkelijk worden beschouwd, leiden tot instabiliteit in de relatie en een neiging tot lichtzinnigheid.

Een partner met een gemiddelde lichaamsbouw en harmonieuze gelaatstrekken kan daardoor het slachtoffer worden van een vorm van discriminatie op basis van uiterlijk. En dat is vaak onbedoeld. In dit geval maakt de schoonmoeder zich geen zorgen over haar eigen ego, maar anticipeert ze onbewust op de emotionele schade die haar zoon daardoor zal oplopen. Eens een moederkloek, altijd een moederkloek.

"In een maatschappij die jeugd, aantrekkelijkheid en vrouwelijke autonomie waardeert, kan de schoondochter bij de schoonmoeder een gevoel van minderwaardigheid creëren," legt psychologe Frédérique Korzine uit in een artikel dat aan dit onderwerp is gewijd.

Het lege-nestsyndroom, een verzachtende omstandigheid.

Als een schoonmoeder koud en onvriendelijk is tegenover haar schoondochter, is dat ook een beschermingsreactie. Het is moederinstinct dat spreekt, geen innerlijke demon. Ze heeft het gevoel dat ze van hoofdpersoon tot figurant is gedegradeerd, en die verandering is soms moeilijk te accepteren. Daardoor laat onze schoonmoeder ons opdraaien voor een situatie waar we geen schuld aan hebben.

Ze neemt een defensieve houding aan, alsof iemand haar kostbaarste bezit heeft gestolen. Voor haar is deze man met wie ze een toekomst opbouwt nog steeds haar "kindje", haar "eigendom". Haar hele moederschap wordt in twijfel getrokken. "De houding van de schoonmoeder is verre van een reactie van pure jaloezie, maar kan eerder worden vergeleken met verlatingsangst", vervolgt de specialist.

Altijd de schuldige, de lastpak, het storende element: we worden voortdurend gedwongen onszelf te bewijzen aan onze schoonmoeder. En dat is bijzonder vermoeiend. Toch is het mogelijk om een periode van rust in te luiden en opnieuw te beginnen. De relatie tussen schoonmoeder en schoondochter is soms chaotisch, maar er is geen sprake van dat je het persoonlijk opvat. Vaak zijn wij niet de werkelijke oorzaak van haar ongelukkig zijn.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Als woordenkunstenaar jongleer ik dagelijks met stijlmiddelen en perfectioneer ik de kunst van feministische grappen. In mijn artikelen biedt mijn licht romantische schrijfstijl je een aantal werkelijk boeiende verrassingen. Ik geniet ervan complexe kwesties te ontrafelen, als een moderne Sherlock Holmes. Genderminderheden, gelijkheid, lichaamsdiversiteit... Als journalist op het scherpst van de snede duik ik hals over kop in onderwerpen die debat aanwakkeren. Als workaholic wordt mijn toetsenbord vaak op de proef gesteld.
Article précédent
In 2027 is er een ruimteproject dat tot doel heeft de menselijke geschiedenis op de maan te archiveren.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

In 2027 is er een ruimteproject dat tot doel heeft de menselijke geschiedenis op de maan te archiveren.

Wat als een deel van onze collectieve geschiedenis de aarde zou verlaten om zich op de maan te...

Ze proosten liever met vrienden op 14 februari: de opkomst van "Galentine's Day".

Wat als februari niet alleen draait om een romantisch diner bij kaarslicht voor twee op 14 februari? Steeds...

Deze fan zorgt voor hilariteit in de voetbalwereld na een onverwachte haaruitdaging.

Hij wilde de overwinningen van zijn club op een originele manier vieren. Zijn gewaagde weddenschap, die hij met...

Waarom leidde deze helm tot de uitsluiting van een Oekraïense atleet van de Olympische Spelen?

De Oekraïense skeletonracer Vladyslav Heraskevych is gediskwalificeerd voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina omdat hij weigerde...

Margot Robbie vertelt over het "ergste" cadeau dat ze ooit van een acteur heeft gekregen, en het heeft te maken met haar lichaam.

Margot Robbie, die momenteel te zien is in de verfilming van "Wuthering Heights", geeft een reeks interviews om...

"No spend challenge", een populaire uitdaging die mensen aanmoedigt om hun uitgaven onder controle te krijgen.

Heb je het gevoel dat je geld sneller verdwijnt dan je motivatie om te sparen? De "No Spend...

© 2025 The Body Optimist