De Oekraïense skeletonracer Vladyslav Heraskevych is gediskwalificeerd voor de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina omdat hij weigerde zijn helm af te zetten. Op de helm waren portretten te zien van Oekraïense atleten die in de oorlog zijn omgekomen. Deze huldebetoon werd in strijd geacht met de regels van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) betreffende de uitingen van atleten tijdens wedstrijden.

De helm, een symbool van eerbetoon aan de overledene.

Op de helm stonden de gezichten van verschillende Oekraïense atleten die sinds het begin van het conflict waren omgekomen, zoals gewichthefster Alina Perehudova en bokser Pavlo Ischenko. De Oekraïense skeletonracer Vladyslav Heraskevych wilde hen eren en legde uit dat "hun opoffering hem in staat stelde deel te nemen aan de Olympische Spelen". Ondanks herhaalde verzoeken van het IOC weigerde hij zijn helm voor de wedstrijd te verwisselen.

Een besluit dat na een laatste gesprek werd bevestigd.

IOC-voorzitter Kirsty Coventry sprak met de atleet "om tot een compromis te komen", maar zonder succes. De jury van de Internationale Bobslee- en Skeletonfederatie (IBSF) verklaarde vervolgens zijn accreditatie ongeldig. De Oekraïense skeletonracer Vladyslav Heraskevych had de trainingen gedomineerd en overweegt daarom in beroep te gaan bij het Internationaal Sporttribunaal (CAS).

Reacties en spanningen rondom de regels

De aanwezige Oekraïense fans reageerden geschokt, waarbij een van hen de beslissing "heel slecht" noemde, aldus een verklaring die CNN Sports in handen kreeg. De Letse voetbalbond protesteerde officieel en eiste dat de sport weer werd toegelaten. Het IOC benadrukte tijdens een persconferentie de neutraliteit van het speelveld: "Het gaat niet om de boodschap, maar om de locatie."

Uiteindelijk benadrukt deze zaak het conflict tussen persoonlijke eerbetuigingen en de sportieve neutraliteit die het IOC eist. De uitsluiting van de Oekraïense skeletonracer Vladyslav Heraskevych, hoewel conform de regels, roept vragen op over de speelruimte die atleten hebben om hun menselijke waarden te uiten tijdens grote evenementen. Het debat hierover zal waarschijnlijk voortduren tot na de Olympische Winterspelen van Milaan-Cortina in 2026.