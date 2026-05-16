"Het meisje moet lichter zijn dan ik": ze hekelt fatfobie in relaties

Sommige uitspraken laten een blijvende indruk achter, vooral als ze over het lichaam en de liefde gaan. Op Instagram deelde content creator Mélodie (@ melodie.prud) een video waarin ze vertelt over de fatfobische opmerkingen die ze van mannen heeft gehoord. Deze openhartige getuigenis, die veelvuldig op sociale media werd gedeeld, raakte veel vrouwen diep.

Dit zijn opmerkingen die verder gaan dan louter "persoonlijke smaak".

Voor de camera somt Mélodie (@ melodie.prud ) een aantal uitspraken op die ze naar eigen zeggen van mannen over haar lichaam heeft gehoord. Enkele voorbeelden: "er is een grens die je niet mag overschrijden", "als je aankomt, weet ik niet zeker of ik je nog wel aantrekkelijk vind", of zelfs "het meisje moet lichter zijn dan ik".

Deze opmerkingen, soms gepresenteerd als 'openhartigheid', humor of simpelweg een fysieke voorkeur van mannen, kunnen een diepgaande impact hebben op het zelfbeeld. Met haar verhaal hekelt Mélodie niet alleen persoonlijke ervaringen. Ze belicht ook een breder fenomeen: het nog steeds wijdverbreide idee dat vrouwenlichamen aan bepaalde regels moeten voldoen om als 'aantrekkelijk' te worden beschouwd. Alsof liefde of aantrekkingskracht bepaald kan worden door een getal op een schaal.

De invloed van sociale druk op liefdesverhalen

In relaties worden opmerkingen over gewicht of uiterlijk vaak gebagatelliseerd. Toch kunnen ze constante druk rondom iemands lichaam creëren. Sommige mensen gaan hun dieet nauwlettend in de gaten houden, hun onzekerheden verbergen of zijn bang voor natuurlijke veranderingen in hun figuur om maar "acceptabel" te blijven in de ogen van hun partner.

Het probleem, zoals Mélodie in haar video (@ melodie.prud) impliciet aangeeft, is dat lichamen gedurende een heel leven evolueren. Stress, zwangerschap, ziekte, hormonen, veroudering, veranderingen in routine... geen enkel lichaam blijft statisch. En deze evolutie doet niets af aan de waarde van een persoon.

Een positieve boodschap over het lichaam die veel vrouwen aansprak.

De video beperkt zich niet tot het simpelweg opsommen van feiten. Mélodie sluit af met een zin die vooral bij haar abonnees weerklank vond: "De persoon die echt van je houdt, laat zich niet beïnvloeden door je gewichtsschommelingen." Een simpele maar krachtige boodschap die ons eraan herinnert dat een gezonde relatie niet gebouwd moet zijn op de angst voor fysieke veranderingen.

Je lichaam hoeft niet 'geoptimaliseerd' te zijn om respect, begeerte of liefde te verdienen. Gewichtsschommelingen horen bij het leven van veel mensen en bepalen niet wat schoonheid of waarde is. Deze positieve benadering van het lichaam sloeg direct aan in de reacties. Onder het bericht deelden veel vrouwen kwetsende opmerkingen die ze in relaties of tijdens dates hadden gehoord. Anderen bedankten de maker simpelweg voor het verwoorden van ervaringen die ze zelf niet durfden te bespreken.

Niemand hoeft liefde te "verdienen".

Met deze verklaring sluit Mélodie (@ melodie.prud) zich aan bij de vele stemmen die de fysieke verwachtingen die aan vrouwen in relaties worden gesteld, aan de kaak stellen. Haar boodschap benadrukt een cruciaal punt: een lichaam hoeft zich niet te bewijzen om geliefd te worden.

Lichaamsvormen veranderen, evolueren en vertellen levensverhalen. Iedereen verdient een verhaal waarin hij of zij zich gerespecteerd, gewenst en veilig voelt in zijn of haar lichaam, ongeacht het gewicht. En bovenal: er is geen enkele manier om mooi te zijn of liefde waardig te zijn.

Door dit te onthouden, ontstaat er ruimte voor zachtere, vrijere en respectvollere verhalen, waarin het lichaam niet langer een selectiecriterium is, maar simpelweg een levend onderdeel van ieders verhaal.