Moet sociale media verboden worden voor de jongere generatie?

Zijn sociale mediaplatforms te opdringerig geworden voor jongeren? Deze kwestie wordt nu in verschillende landen, waaronder Frankrijk, aangepakt met wetgeving. Gezien de afweging tussen de bescherming van tieners, de vrijheid van meningsuiting en de effectiviteit van deze maatregelen, is het debat nog lang niet beslecht.

Een trend die wereldwijd in een stroomversnelling raakt.

In slechts enkele jaren is het idee om sociale media voor minderjarigen te verbieden van een politiek debat uitgegroeid tot realiteit. Australië gaf het goede voorbeeld met een verbod voor jongeren onder de 16 jaar dat eind 2025 ingaat. Turkije en Maleisië volgden met hun eigen beperkingen, terwijl in Europa een grote meerderheid van de lidstaten aan vergelijkbare maatregelen werkt.

Ook Frankrijk heeft de stap gezet. Op 21 juli 2026 hebben de Nationale Assemblee en de Senaat een wet aangenomen die de toegang tot sociale media voor jongeren onder de 15 jaar verbiedt. De wetgeving, gesteund door de regering en persoonlijk bepleit door Emmanuel Macron, treedt naar verwachting in werking op 1 september 2026.

Hetzelfde idee, maar heel andere regels.

Hoewel veel landen jongeren beter willen beschermen, hanteert elk land zijn eigen methode. Sommige landen staan toegang toe met toestemming van de ouders, andere hanteren andere leeftijdsgrenzen of bieden aangepaste versies van platforms voor tieners aan.

Op Europees niveau beveelt een resolutie een referentieleeftijd van 16 jaar aan, waarbij ouderlijke toestemming mogelijk is voor kinderen tussen 13 en 16 jaar. De Verenigde Staten volgen echter een andere aanpak: verschillende lokale wetten zijn door de rechter geblokkeerd, omdat men van mening is dat ze de vrijheid van meningsuiting zouden kunnen schenden. Het debat daar richt zich meer op de werking van de platforms dan op de leeftijd van de gebruikers.

Australië biedt een eerste blik

Australië is momenteel het enige land met eerste ervaringen om op terug te vallen. Een studie die in juni 2026 werd gepubliceerd, toont aan dat het gebruik van sociale media onder 12- tot 15-jarigen inderdaad afnam nadat de wet van kracht werd. De resultaten zijn echter genuanceerd: bijna negen op de tien tieners gebruiken nog steeds minstens één platform per week. Met andere woorden, de maatregel beperkt bepaalde vormen van gebruik, maar elimineert ze niet volledig.

Een bescherming die ook vragen oproept.

Voorstanders van deze wetten wijzen op de bekende risico's van overmatig gebruik van sociale media: angst, slaapstoornissen, cyberpesten en blootstelling aan ongepaste inhoud. In Frankrijk geeft bijna 28% van de middelbare scholieren aan online geweld te hebben ervaren, en jaarlijks worden honderdduizenden nieuwe gevallen van depressie in verband gebracht met overmatig gebruik van sociale media.

Er is echter ook veel kritiek. Sommige internetgebruikers beschouwen het als een aanval op de vrijheid van meningsuiting, het recht op informatie en digitale vrijheden. Anderen maken zich zorgen over leeftijdsverificatiesystemen, die gebruikers zouden kunnen dwingen meer persoonlijke gegevens te verstrekken. Deze databases met gevoelige informatie zouden een aantrekkelijk doelwit kunnen worden voor cybercriminelen.

Een verbod... of gewoon het probleem verplaatsen?

Een andere veelgestelde vraag is: is een verbod wel echt effectief? In Australië tonen verschillende onderzoeken aan dat 61% van de 12- tot 15-jarigen nog steeds toegang heeft tot de verboden platforms. Ongeveer 70% denkt zelfs dat het gemakkelijk is om de beperkingen te omzeilen, met name via VPN's waarmee ze een verbinding vanuit een ander land kunnen simuleren.

Er bestaat ook een risico dat tieners andere hulpmiddelen gaan gebruiken. Volgens een onderzoek van Arcom zou 44% van de kinderen overwegen om vaker gebruik te maken van conversationele kunstmatige intelligentie, wat vragen oproept over welzijn, gegevensbescherming en de betrouwbaarheid van informatie.

Uiteindelijk gaat het debat niet langer over de effecten van sociale media op jongeren, die goed gedocumenteerd zijn, maar over de beste manier om daarop te reageren. Want het beschermen van jongeren zonder hen volledig af te sluiten van de digitale wereld blijft een delicate evenwichtsoefening.