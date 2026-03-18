Deze professionele surfster ontvangt de eerste "zwangerschapswildcard", een belangrijke vooruitgang in de sport.

De World Surf League heeft een baanbrekende maatregel ingevoerd om vrouwelijke atleten na hun zwangerschapsverlof te ondersteunen. De Franse surfster Johanne Defay is de eerste die hiervan profiteert, wat een belangrijke stap voorwaarts betekent in de professionele sport.

Een ongekende maatregel in het professionele surfen.

De "zwangerschapswildcard" werd geïntroduceerd door de World Surf League (WSL), de overkoepelende organisatie voor internationale surfwedstrijden. Deze regeling stelt een atlete in staat om na een onderbreking vanwege zwangerschapsverlof direct terug te keren naar het topcircuit.

Concreet betekent deze uitnodiging dat Johanne Defay verzekerd is van een plek in de Championship Tour van 2027, waar de beste vrouwelijke surfers ter wereld samenkomen. Ze hoeft daardoor niet deel te nemen aan de kwalificatiewedstrijden, de zogenaamde Challenger Series. Dit is een primeur in de geschiedenis van de sport en, breder gezien, een krachtig signaal van een internationale sportorganisatie.

Johanne Defay, een carrière die nu al gekenmerkt wordt door uitmuntendheid.

Johanne Defay is een belangrijke figuur in de Franse surfwereld en heeft zich door de jaren heen gevestigd als een van de beste surfers ter wereld. Ze werd de eerste Franse olympische medaillewinnaar in het surfen en won een bronzen medaille op de Olympische Spelen van Parijs in 2024.

In maart 2025 kondigde ze aan dat ze haar carrière tijdelijk stopzette, waarna ze een paar maanden later beviel van haar eerste kind. Sindsdien heeft ze haar training hervat, zonder deel te nemen aan officiële wedstrijden. Deze nieuwe wildcard geeft haar nu de mogelijkheid om een terugkeer naar het hoogste niveau te overwegen, onder omstandigheden die passen bij haar carrièrepad.

Een erkenning van de realiteit van het moederschap in de sport.

De introductie van deze 'zwangerschapswildcard' maakt deel uit van een bredere discussie over de rol van vrouwelijke atleten die moeder zijn in professionele competities. Historisch gezien hebben veel atleten te maken gehad met onderbrekingen in hun carrière, zonder de garantie dat ze hun eerdere niveau of ranking zouden terugkrijgen. Het gebrek aan geschikte ondersteuningssystemen kan een aanzienlijk obstakel vormen. Met dit initiatief erkent de WSL de specifieke uitdagingen die gepaard gaan met het moederschap en probeert zij een concrete oplossing te bieden. Het doel is om vrouwelijke atleten in staat te stellen hun carrière en privéleven in balans te brengen zonder dat dit ten koste gaat van hun prestaties in de competitie.

Een evolutie die verder reikt dan de surfsport.

Hoewel deze maatregel momenteel alleen van toepassing is op professioneel surfen, maakt hij deel uit van een bredere trend die in verschillende sporten wordt waargenomen. De afgelopen jaren zijn sommige federaties en organisaties begonnen hun regels aan te passen om atleten na een zwangerschap beter te ondersteunen, met name wat betreft beschermde rankings en de voorwaarden voor een terugkeer naar de competitie. In deze context zou het initiatief van de World Surf League andere sportbonden kunnen inspireren om soortgelijke programma's te implementeren.

Andere atleten betrokken

Johanne Defay is niet de enige die van deze ontwikkeling profiteert. Ook de Braziliaanse surfster Tatiana Weston-Webb heeft een wildcard voor zwangerschapsverlof gekregen voor het seizoen van 2027. Deze dubbele toekenning bevestigt de inzet van de WSL om dit een langetermijnmaatregel te maken, in plaats van een eenmalig initiatief. De reacties vanuit de sportwereld zijn over het algemeen positief en benadrukken het belang van dergelijke veranderingen voor een betere begeleiding van de loopbaan van atleten.

Samenvattend is de toekenning van de eerste wildcard voor moederschap aan Johanne Defay een belangrijke stap in de evolutie van de professionele sport. Door de realiteit van het moederschap te erkennen, effent de World Surf League de weg voor meer inclusieve praktijken. Los van het surfen, roept dit initiatief de vraag op hoe sportstructuren aangepast kunnen worden aan de persoonlijke levenspaden van atleten en zou het kunnen bijdragen aan blijvende veranderingen in de spelregels.