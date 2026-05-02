Driehonderd vrouwen bundelen hun krachten om een kasteel te kopen en een zomerkamp voor volwassenen te runnen.

Het begon allemaal met een advertentie voor onroerend goed en een vonk van inspiratie. Driehonderd vrouwen van over de hele wereld legden hun spaargeld bij elkaar om een 800 jaar oud kasteel in Zuidwest-Frankrijk te kopen en het om te toveren tot een vakantiepark exclusief voor volwassen vrouwen.

Het begint allemaal met een online verliefdheid.

Het verhaal van "Camp Château" begint als een onwaarschijnlijk scenario. Philippa Girling, een voormalig financieel directeur, en haar dochter Leah Lykins stuitten op een online advertentie: het Château de Béduer, in de regio Lot in Frankrijk, stond te koop. Een middeleeuws fort uit de 13e eeuw, gelegen boven de Célé-vallei, een paar kilometer van Figeac. "We waren meteen gefascineerd door het gebouw. We zochten naar elk excuus om het te kopen," vertelde Leah Lykins aan People magazine .

Een nieuw model voor mede-eigendom

Het probleem was dat de twee vrouwen de aankoop niet zelf konden financieren. Toen ontstond het idee voor een nieuw model: collectief mede-eigendom, open voor andere vrouwen met dezelfde droom. Meer dan 300 vrouwen reageerden op de oproep, waaronder Lynda Coleman, de derde medeoprichter. "We brachten al deze vrouwen bij elkaar, sommigen kenden we al, anderen helemaal niet," vertelt Coleman. In totaal haalde de groep ongeveer 2,3 miljoen dollar op voor de aankoop van het kasteel, plus nog eens 325.000 dollar voor de renovatie en het voldoen aan de bouwvoorschriften.

Zes dagen, vijf nachten, geen druk

Het concept van "Camp Château" is eenvoudig en rechttoe rechtaan: zes dagen, vijf nachten, all-inclusive – accommodatie, maaltijden, wijn, activiteiten en excursies. Er zijn meer dan acht dagelijkse workshops beschikbaar: yoga, paardrijden, kajakken, tuinieren, kooklessen, schilderen, meditatie, bezoeken aan lokale markten of een dutje bij het zwembad. De accommodatie bestaat uit gedeelde slaapzalen voor vijf tot acht personen of glampingtenten die zijn opgezet in het acht hectare grote park. "We proberen ervoor te zorgen dat er op geen enkel moment stress is", legt Philippa Girling uit. De deelnemers variëren in leeftijd van 19 tot boven de 70 en komen uit alle lagen van de bevolking.

Een succes dat alle verwachtingen overtrof.

De cijfers spreken voor zich. In 2023, het eerste jaar van de opening, bood het kasteel onderdak aan 240 kampeerders. Voor 2026 zijn er al 1850 plaatsen gepland – en in 2027 worden er meer dan 2100 verwacht. Video's op TikTok hebben de vraag naar een onverwacht niveau getild: de wachtlijst telt nu meer dan 11.000 vrouwen. Dit enthousiasme weerspiegelt iets diepgaands: de behoefte aan een eigen plek, tussen vrouwen, zonder verborgen agenda's.

Een tweede adres, een online community

Geconfronteerd met deze toestroom hebben de oprichters al een tweede pand aangekocht: de abdij-kasteel van Camon in Ariège, waar ook zomercursussen worden gehouden. Voor degenen die niet kunnen reizen, heeft het team "Pocket Château" opgericht, een online community die de leden "het trage internet" noemen: geen reclame, geen spam, geen druk. Meer dan 500 vrouwen uit zo'n twintig landen komen er al samen om deel te nemen aan workshops en virtuele evenementen.

Een 13e-eeuws kasteel, 300 vrouwen en een gedeelde droom: "Camp Château" bewijst eindelijk dat er een derde weg is tussen massatoerisme en peperdure pensions. Geen koning, geen miljardair: alleen solidariteit, een beetje lef en 11.000 vrouwen op de wachtlijst.