Deze voormalige Franse astronaut zorgde voor opschudding op de eerste rij van een modeshow.

Fabienne Ba.
@tianweizhang/Instagram

Bij modeshows worden de eerste rijen vaak bezet door beroemdheden uit de film-, muziek- of social mediawereld. Soms trekt een onverwachte gast de aandacht. In Parijs, tijdens de recente Chanel herfst/winter 2026/2027 show, wekte de aanwezigheid van de Franse astronaut Claudie Haigneré op de eerste rij de nieuwsgierigheid van zowel de aanwezigen als de online kijkers.

Een onverwachte gast op de Parijse Fashion Week.

De Chanel herfst/winter 2026/2027 show, gehouden in het Grand Palais, bracht talrijke prominenten uit de modewereld samen. Onder de gasten viel de aanwezigheid van Claudie Haigneré direct op. De voormalige astronaut, herkenbaar aan haar korte kapsel en ingetogen stijl, zat op de eerste rij. Ze droeg een zwarte outfit bestaande uit een wijde broek en een geborduurd jasje. Deze verschijning verraste sommige aanwezigen, die niet gewend zijn om figuren uit de wetenschappelijke wereld op dit soort evenementen te zien.

Een uitnodiging gekoppeld aan een persoonlijk verhaal.

De aanwezigheid van Claudie Haigneré bij de show was geen toeval. Het was verbonden met de carrière van ontwerper Matthieu Blazy. Voordat hij aan het hoofd stond van een groot modehuis, liet de Belgische ontwerper zich voor zijn afstudeercollectie, die hij in 2006 presenteerde aan de modeacademie La Cambre in Brussel, inspireren door de Franse astronaut. Destijds ontwierp hij al silhouetten geïnspireerd op ruimteverkenning, met technische vormen en verwijzingen naar astronautenpakken.

Claudie Haigneré, een pionier op het gebied van ruimteverkenning

Claudie Haigneré is een belangrijke figuur in de Europese ruimtevaart. In 1996 werd ze de eerste Franse vrouw die de ruimte in ging tijdens de Cassiopeë-missie aan boord van het Sojoez TM-24 ruimtevaartuig. Vervolgens nam ze in 2001 deel aan een tweede missie en werd ze de eerste Europese vrouw die het Internationale Ruimtestation bezocht. In totaal bracht ze tijdens haar missies meer dan 25 dagen in de ruimte door.

Kortom, de aanwezigheid van Claudie Haigneré op de eerste rij van een Parijse modeshow verraste veel toeschouwers. Deze uitnodiging benadrukt ook de soms onverwachte verbanden tussen mode, wetenschap en artistieke inspiratie. Als pionier in de ruimtevaart en een vooraanstaande figuur in het Franse onderzoek, blijft de voormalige astronaut haar stempel drukken, zelfs op gebieden die heel anders zijn dan de ruimte.

