Adhara Pérez Sánchez is slechts 14 jaar oud en heeft een IQ dat hoger is dan dat van Albert Einstein.

Op driejarige leeftijd werd bij haar autisme vastgesteld. Helaas werd ze op school gepest en door haar leraren genegeerd. Nu, op veertienjarige leeftijd, heeft Adhara Pérez Sánchez een IQ van 162 – hoger dan dat van Albert Einstein – en twee ingenieursdiploma's. Haar verhaal is allesbehalve gewoon.

Een IQ van 162, hoger dan dat van Einstein en Hawking.

Adhara Maite Pérez Sánchez is een jong Mexicaans wonderkind met een geschat IQ van 162, waarmee ze de geschatte score van de in Duitsland geboren Zwitsers-Amerikaanse theoretisch natuurkundige Albert Einstein en de Britse theoretisch natuurkundige en kosmoloog Stephen Hawking overtreft.

Om u een idee te geven: het gemiddelde IQ ligt rond de 100 – een score van 162 plaatst Adhara bij "de meest uitzonderlijke talenten ter wereld". Dit cijfer is des te opmerkelijker gezien het feit dat deze jonge vrouw in bijzonder moeilijke omstandigheden is opgegroeid.

Een jeugd gekenmerkt door pesten en autisme.

Adhara, afkomstig uit de arme wijk Tláhuac in Mexico-Stad, kreeg op slechts driejarige leeftijd de diagnose autisme. Op school werd ze gepest door haar klasgenoten en haar leraren waren niet in staat om aan haar behoeften tegemoet te komen. Ze wisselde drie keer van school. Haar moeder vertelde in een interview met Marie Claire Mexico: "Ze wilde niets meer doen, ze was depressief, niemand had empathie voor haar, ze werd uitgelachen." Een situatie die haar had kunnen belemmeren... maar dat deed het niet.

Twee ingenieursdiploma's behaald vóór de puberteit.

Adhara rondde de basisschool af op 5-jarige leeftijd en de middelbare school op 9-jarige leeftijd. Op 11-jarige leeftijd ging ze naar het Nationaal Polytechnisch Instituut van Mexico, waar ze een bachelordiploma in systeemtechniek behaalde, gevolgd door een masterdiploma in industriële engineering aan de Technologische Universiteit van Mexico. Tegelijkertijd volgde ze cursussen in astronomie en droomde ze ervan de eerste Mexicaanse vrouwelijke astronaut te worden.

Stephen Hawking als katalysator voor een roeping.

Op zevenjarige leeftijd, na een epileptische aanval waardoor ze drie dagen in coma lag, zag Adhara foto's van Stephen Hawking in de spreekkamer van haar dokter. Dat moment veranderde alles: het wakkerde haar passie voor techniek en ruimtevaart aan. Sindsdien kijkt ze nooit meer op dezelfde manier naar de sterren.

STEM-ambassadeur en toekomstig NASA-ingenieur

Adhara Pérez Sánchez is momenteel STEM-ambassadeur voor het Mexicaanse ruimtevaartagentschap, waar ze wiskunde en ruimtevaartwetenschap doceert aan jonge leerlingen. Haar uiteindelijke doel is om als ingenieur bij NASA te werken en daarna astronaut te worden. Ze werd zelfs door de rector van de Universiteit van Arizona (VS) uitgenodigd om daar te studeren, maar koos ervoor om in Mexico te blijven. Deze beslissing zegt veel over haar overtuigingen.

Kortom, Adhara Pérez Sánchez bewijst op 14-jarige leeftijd dat genialiteit niet stopt bij de poorten van de moeilijkheden. Ze streeft naar niets minder dan Mars, en gezien haar prestaties zou het onverstandig zijn om tegen haar te wedden.