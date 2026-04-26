Door samen te wonen, bieden deze vrouwen zichzelf een gezamenlijk pensioen.

Steeds meer vrouwen kiezen ervoor om hun pensioen te delen door samen in een huis te wonen. Het is een manier om onafhankelijkheid, een sociaal leven en een meer ontspannen dagelijkse routine te combineren. Deze levensstijl, die nog relatief ongebruikelijk is maar snel aan populariteit wint, geeft een nieuwe invulling aan hoe we onze latere jaren doorbrengen.

Samenleven om de isolatie te doorbreken

De isolatie van ouderen is een veelvoorkomend probleem, met name onder vrouwen, die langer leven en na hun overlijden vaker alleen achterblijven. In deze context lijkt een woongemeenschap een concrete en positieve oplossing.

Sociologisch onderzoek toont aan dat wonen in een gemeenschap gevoelens van eenzaamheid vermindert en de dagelijkse interactie vergroot. Studies naar cohousing suggereren dat dit type wonen op natuurlijke wijze wederzijdse steun, spontane uitwisselingen en een gevoel van veiligheid bevordert, terwijl elke bewoner toch zijn of haar eigen persoonlijke ruimte behoudt. Het idee is simpel en geruststellend: een eigen huis hebben zonder geïsoleerd te zijn.

Een alternatief tussen autonomie en collectieve structuur

Samenwonen voor senioren biedt een evenwicht tussen twee traditionele modellen: alleen thuis blijven wonen of verhuizen naar een gespecialiseerde woonvoorziening. Het biedt een derde, flexibelere en vaak aantrekkelijkere optie.

In de praktijk biedt dit type huisvesting bewoners de mogelijkheid om hun eigen privacy te behouden, terwijl ze tegelijkertijd gemeenschappelijke leefruimtes delen. Maaltijden, activiteiten en bepaalde taken kunnen worden gedeeld, wat het dagelijks leven vereenvoudigt en sociale contacten bevordert. Sommige pakketten omvatten ook gedeelde diensten, waardoor het leven gemakkelijker wordt zonder rigide te worden. Dit model is met name aantrekkelijk omdat het bewoners in staat stelt actief deel te nemen aan hun dagelijks leven, in een levendige en stimulerende omgeving.

De Babayagas, een baanbrekend en inspirerend project

In Frankrijk is een van de bekendste voorbeelden van deze beweging het Maison des Babayagas in Montreuil. Deze residentie voor gepensioneerde vrouwen, bedacht door Thérèse Clerc, is gebaseerd op een krachtig idee: samen oud worden zonder de eigen autonomie op te geven.

De vrouwen die er wonen delen veel meer dan alleen een dak boven hun hoofd. Ze zijn georganiseerd rond drie pijlers: zelfbestuur, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid. Elke vrouw neemt deel aan het leven van de gemeenschap en aan de gezamenlijke besluitvorming. Dit project gaat verder dan simpelweg samenwonen. Het belichaamt een actieve en vreugdevolle manier van leven na pensionering, waarbij elke vrouw haar eigen plek behoudt en tegelijkertijd bijdraagt aan een gezamenlijk project.

Waarom dit model vooral vrouwen aanspreekt

Verschillende factoren verklaren de toenemende aantrekkingskracht van deze vormen van collectief wonen. Vrouwen leven gemiddeld langer, hebben vaak een bescheidener pensioeninkomen en zijn vaker blootgesteld aan eenzaamheid.

Historisch gezien bestonden er al vergelijkbare modellen, zoals begijnhoven, waar vrouwen samenwoonden in een geest van wederzijdse steun en gemeenschap. De huidige vormen van co-living voor senioren zijn een moderne variant, aangepast aan de hedendaagse uitdagingen. Bovenal bieden ze iets van onschatbare waarde: de mogelijkheid om je eigen woonomgeving te kiezen en de mensen met wie je die wilt delen.

Tastbare voordelen in het dagelijks leven

Onderzoek naar woongemeenschappen wijst op verschillende positieve effecten. Economisch gezien verlaagt het delen van bepaalde uitgaven de kosten. Praktisch gezien vergemakkelijkt het de toegang tot bepaalde diensten en verlicht het de dagelijkse lasten.

Vanuit een gezondheidsperspectief benadrukt volksgezondheidsonderzoek een belangrijk punt: sociaal isolement kan een negatieve invloed hebben op het algehele welzijn. Omgekeerd dragen regelmatige interacties en een actieve sociale omgeving bij aan een betere levenskwaliteit en een verbeterde geestelijke gezondheid. Hoewel het geen medische oplossing is, draagt samenwonen voor senioren dus wel bij aan het algehele welzijn.

Een trend waarvan verwacht wordt dat die zal groeien.

Met een vergrijzende bevolking trekken deze modellen steeds meer aandacht van overheden en belanghebbenden in de woningsector. Inclusief wonen, inclusief deze vormen van gedeeld wonen, wordt nu beschouwd als een oplossing voor de toekomst. Het stelt ons in staat om ouder worden niet langer te zien als terugtrekking, maar als een voortzetting van een actief, sociaal en zelfgekozen leven.

Samenleven, maar wel op je eigen manier.

Een van de belangrijkste aspecten van deze projecten is vrijheid. De bewoners kiezen hun huisgenoten, bepalen hun eigen huisregels en organiseren hun dagelijks leven zoals zij dat willen. Sommige initiatieven, zoals het Babayagas-project, gaan zelfs nog een stap verder met collectief beheer van de ruimte. Deze autonomie versterkt het gevoel volledig betrokken te zijn bij het vormgeven van de eigen omgeving.

Uiteindelijk verandert het pensioenleven door deze ervaringen. Het is niet langer alleen een tijd om uit te rusten, maar kan een tijd worden van verbinding, delen en gezamenlijke projecten. Co-housing voor senioren, gedreven door baanbrekende initiatieven, biedt zo een andere visie: een levendige, bewust gekozen en diep menselijke oude dag, waar het woord 'samen' zijn volle betekenis krijgt.