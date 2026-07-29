Van Siamese tweeling tot gekwalificeerde leerkrachten: hun verhaal is inspirerend.

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Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ron Lach / Pexels

Anders zijn heeft hen er nooit van weerhouden om vooruit te komen. Abby en Brittany Hensel baanden zich met vastberadenheid een weg naar succes en werden uiteindelijk leraressen in Minnesota. Hun verhaal belicht vandaag de dag ook een kwestie van gelijkheid die veel verder reikt dan hun persoonlijke omstandigheden.

Twee persoonlijkheden, één buitengewone reis.

Abby en Brittany Hensel zijn Amerikaanse Siamese tweelingen die aan de romp met elkaar vergroeid zijn. Hoewel ze een deel van hun lichaam delen, heeft ieder een eigen geest, een eigen hart en een eigen persoonlijkheid. Sinds hun geboorte hebben ze zich ontwikkeld als twee afzonderlijke individuen, met hun eigen verlangens, meningen en ambities. Deze uniekheid heeft hun vastberadenheid om een vervullend leven te leiden, zowel persoonlijk als professioneel, nooit in de weg gestaan.

Twee diploma's voor hetzelfde doel.

Op school en op de universiteit werden de twee zussen altijd individueel erkend. Na hun inschrijving aan Bethel University vervolgden ze beiden hun studie in de pedagogiek, slaagden voor hun examens en behaalden hun eigen diploma. Deze academische erkenning stelde hen in staat om het beroep uit te oefenen waar ze altijd van gedroomd hadden: hun kennis doorgeven aan jongere generaties.

Een docententeam zoals geen ander.

Vandaag geven Abby en Brittany les aan groep 5 van de Sunnyside Elementary School in Minnesota. Samen begeleiden ze hun leerlingen met een unieke aanpak, verrijkt door hun twee perspectieven en complementaire lesstijlen. Deze samenwerking zorgt voor een schat aan leermogelijkheden in de klas. Terwijl de een een concept uitlegt, kan de ander vragen beantwoorden of leerlingen helpen, waardoor een unieke leerdynamiek ontstaat.

Een verhaal dat veel verder gaat dan hun verschillen.

Naast hun professionele leven werken de twee zussen ook aan afzonderlijke persoonlijke projecten. Abby is onlangs getrouwd , wat bewijst dat ze allebei hun eigen pad blijven bewandelen, ondanks dat ze een lichaam delen.

Hun verhaal beperkt zich daarom niet tot hun fysieke verschillen. Bovenal illustreert het de kracht van twee vrouwen die hun unieke eigenschappen hebben weten om te zetten in een waardevolle troef, zowel in hun leven als in hun carrière.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Ik ben Fabienne, schrijfster voor de website The Body Optimist. Ik ben gepassioneerd door de kracht van vrouwen in de wereld en hun vermogen om die te veranderen. Ik geloof dat vrouwen een unieke en belangrijke stem te bieden hebben, en ik voel me gemotiveerd om mijn steentje bij te dragen aan het bevorderen van gelijkheid. Ik doe mijn best om initiatieven te steunen die vrouwen aanmoedigen om op te staan en gehoord te worden.
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