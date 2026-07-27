Waarom betalen vrouwen meer dan mannen bij de kapper?

Een bezoek aan de kapper kan soms voor een verrassing zorgen als het tijd is om af te rekenen. Voor een ogenschijnlijk vergelijkbare behandeling betalen vrouwen vaak meer dan mannen. Waar komt dit prijsverschil vandaan? Laten we deze nog steeds veelvoorkomende praktijk eens nader bekijken.

Prijzen die nog steeds erg verschillend zijn.

Consumentenorganisatie CLCV onderzocht de prijzen in 902 kapsalons in heel Frankrijk. De bevindingen zijn eenduidig: een arrangement met wassen, knippen en stylen kost gemiddeld € 20,46 voor mannen, tegenover € 30,07 voor vrouwen. Dit is een verschil van ongeveer 47%. Nog verrassender is dat slechts één van de onderzochte salons een unisex-prijs hanteerde, die uitsluitend gebaseerd was op de bestede tijd en de gebruikte producten, zonder onderscheid te maken tussen mannelijke en vrouwelijke klanten.

Haarlengte verklaart niet alles.

Professionals beweren vaak dat langer haar meer tijd, techniek en producten vereist. In dat geval is een hogere prijs begrijpelijk. In werkelijkheid strookt deze rechtvaardiging echter niet altijd met de prijslijsten.

Het onderzoek noemt bijvoorbeeld een kapsalon waar een kort kapsel voor een vrouw €69 kost, vergeleken met €34 voor een man, ongeacht de haarlengte. Een lang, zogenaamd dameskapsel kost €72, slechts een paar euro meer. Met andere woorden, het prijsverschil lijkt soms meer te maken te hebben met het geslacht dat op de prijslijst staat vermeld dan met de daadwerkelijk geleverde dienst.

Een toegestane praktijk... maar wel een die vragen oproept.

In Frankrijk mogen kapperszaken hun eigen prijzen bepalen, mits deze duidelijk zichtbaar zijn. Het is dus niet illegaal om verschillende prijzen voor vrouwen en mannen aan te bieden. De CLCV (Franse consumentenbond) wijst echter op een ander probleem: meer dan een op de vijf salons voldoet niet aan de verplichting om de prijzen buiten duidelijk te tonen. Zonder deze informatie is het lastiger om prijzen te vergelijken voordat je in de stoel plaatsneemt.

Handelsbeurzen die de regels veranderen

Steeds meer bedrijven kiezen nu voor een andere aanpak. In plaats van prijzen te differentiëren naar geslacht, berekenen ze deze op basis van concrete criteria: haarlengte, de benodigde tijd voor de behandeling of de hoeveelheid gebruikte producten. Deze methode wordt vaak als transparanter beschouwd. Het stelt hen ook in staat om iedereen inclusiever te verwelkomen, zonder een keuze op te leggen tussen een categorie 'vrouw' of 'man'.

Een goede vraag om te stellen.

Als je je haar kort laat knippen en de prijs je hoog lijkt, vraag dan gerust wat de kosten rechtvaardigt. De tijd die eraan besteed wordt, de gebruikte techniek of de uitgevoerde behandelingen kunnen het verschil verklaren... maar deze elementen verdienen het om duidelijk uitgelegd te worden.

Uiteindelijk lijkt het prijsverschil dat in veel salons wordt waargenomen vooral te wijten aan al lang bestaande zakelijke praktijken. Deze trend verandert geleidelijk, omdat klanten eerlijkere, transparantere prijzen eisen die primair gebaseerd zijn op de daadwerkelijk geleverde diensten.