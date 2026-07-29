Waarom blijft borstvoeding geven in openbare ruimtes een controversieel onderwerp op sociale media?

Een simpele foto van een moeder die haar baby borstvoedt in een park, een café of zelfs een trein, en de reacties vliegen je om de oren. Bij elke virale afbeelding laait hetzelfde debat weer op: waarom blijft zo'n natuurlijke handeling zo'n controversieel onderwerp? Tussen vooroordelen en veranderende opvattingen blijft borstvoeding in het openbaar een gevoelig onderwerp... en ten onrechte.

Borstvoeding geven in het openbaar is een recht.

Laten we beginnen met een belangrijke herinnering: in Frankrijk is er geen wet die het verbiedt om je kind in het openbaar borstvoeding te geven. Je hoeft je niet te verstoppen, geen toestemming te vragen of een afgelegen plek te zoeken om je baby te voeden. Toch melden veel moeders dat ze nog steeds worden aangesproken en naar het toilet worden gestuurd, in hun auto moeten stappen of zich moeten bedekken. Deze paradox laat zien dat het probleem niet in de wet zit, maar in de manier waarop sommige mensen deze alledaagse handeling nog steeds beschouwen.

Een natuurlijke beweging die niets met seks te maken heeft.

Borstvoeding geven is een natuurlijke en essentiële handeling. Het is geen provocatie en ook geen tentoonstelling. Toch worden vrouwenborsten nog te vaak uitsluitend vanuit een seksueel perspectief bekeken, wat een deel van de kritiek voedt. Een borst die gebruikt wordt om borstvoeding te geven, vervult echter simpelweg haar biologische functie: een baby voeden. Daar is niets onfatsoenlijks aan. Het deseksualiseren van dit lichaamsdeel is in deze context cruciaal om moeders in staat te stellen in alle rust borstvoeding te geven, waar ze zich ook bevinden.

Bekijk dit bericht op Instagram Een bericht gedeeld door The Body Optimist (@thebodyoptimist)

Sociale media hebben de verwarring al lange tijd aangewakkerd.

De platformen zelf droegen, zij het onbewust, ook bij aan deze controverse. Jarenlang verwijderden geautomatiseerde tools die ontworpen waren om naaktheid te detecteren regelmatig foto's van borstvoeding, zonder onderscheid te maken tussen een seksuele afbeelding en een moeder die haar kind voedt. Geconfronteerd met protesten van talloze gebruikers en organisaties, hebben de grote sociale netwerken uiteindelijk hun regels aangepast. Tegenwoordig zijn foto's van borstvoeding over het algemeen toegestaan volgens hun moderatiebeleid.

Waarom verdwijnen sommige foto's nog steeds?

Hoewel de regels zijn veranderd, gebeuren er nog steeds fouten. Geautomatiseerde systemen kunnen nog steeds per ongeluk een bericht verwijderen, vooral wanneer bepaalde zoekwoorden misleidend zijn. Massale meldingen van kwaadwillende accounts kunnen ook leiden tot tijdelijke verwijdering. Gelukkig kan tegen deze beslissingen vaak beroep worden aangetekend, maar dit proces is tijdrovend en kan de betrokken contentmakers soms ontmoedigen.

Achter de controverse schuilt een kwestie van perspectief.

Uiteindelijk gaat het debat veel verder dan algoritmes. Wat steeds terugkomt in de reacties is hoe onze maatschappij nog steeds naar vrouwenlichamen kijkt. Moeders die ervoor kiezen een foto van zichzelf te delen waarop ze borstvoeding geven, hebben over het algemeen maar één doel: laten zien dat het een normale, alledaagse handeling is, zodat het niet langer als schokkend wordt beschouwd.

Hun aanpak is niet om borstvoeding op te leggen als de enige manier om een kind te voeden. Elk gezin blijft vrij om de keuze te maken die het beste bij hen past. Het doel is simpelweg dat degenen die borstvoeding geven dat kunnen doen zonder zich te hoeven verantwoorden, zonder ongepaste opmerkingen te krijgen en zonder bekeken te worden alsof ze iets verwerpelijks doen.

Uiteindelijk, als het onderwerp steeds weer opduikt op sociale media, komt dat niet doordat de regels onduidelijk zijn. Ze bestaan al: borstvoeding geven in het openbaar is volkomen prima. Elke virale foto dient als een herinnering dat er nog een lange weg te gaan is voordat borstvoeding eindelijk erkend wordt voor wat het werkelijk is: een natuurlijke, voedende en diep menselijke handeling die het verdient om overal en vrijelijk beleefd te worden, zonder oordeel.