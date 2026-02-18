Een Amerikaanse vrouw raakte ernstig gewond en werd gered door twee wandelaars dankzij een verdacht pad.

Een ervaren Amerikaanse wandelaarster heeft onlangs een bijna-doodervaring gehad in de bergen van Utah. Ze heeft haar overleving te danken aan het snelle handelen van twee onbekenden die een mysterieus bloedspoor naar haar volgden. Haar ongeluk is een schrijnende herinnering aan het feit dat bergen, zelfs bekende, een onvoorspelbare omgeving blijven die voorzichtigheid en voorbereiding vereist.

Een spectaculaire val bij Bridal Veil Falls.

Op 3 februari vertrok Jacque Tietijen, een ervaren bergbeklimster die al eens de top van de Everest had bereikt, alleen voor een wandeling in de buurt van Bridal Veil Falls in Utah. Zoals de Daily Mail berichtte, viel ze op een steil pad met een hellingshoek van ongeveer 45 graden naar beneden en verloor ze het bewustzijn, waarbij ze ernstig hoofdletsel opliep. Bewusteloos lag ze meer dan een uur in de kou, niet in staat om hulp te roepen.

Een spoor van bloed als Ariadnes draad

Even later bevonden twee wandelaars zich in hetzelfde gebied en merkten iets ongewoons op: een bloedspoor in de sneeuw of op de grond. Waar anderen wellicht zouden zijn teruggekeerd, besloten zij dit verontrustende spoor te volgen tot ze Jacque Tietijen bewusteloos en in grote nood aan de voet van een rotswand aantroffen. Ze riepen onmiddellijk om hulp, bedekten haar met hun jassen en probeerden haar warm te houden in afwachting van de evacuatiehelikopter.

De familie van de jonge vrouw is ervan overtuigd dat haar snelle reactie en initiatief haar leven hebben gered. Haar schoonzus spreekt over de twee mannen als ware helden en benadrukt hun oog voor detail en hun besluit om de verontrustende signalen niet te negeren.

Ernstige verwondingen en een gereserveerde prognose.

Jacque Tietijen werd per helikopter naar het Utah Valley Hospital gebracht, waar artsen een schedelfractuur, meerdere hersenbloedingen, gezichtsbreuken en talrijke kneuzingen vaststelden. Ze werd opgenomen op de intensive care, waar medisch team de zwelling van haar hersenen nauwlettend in de gaten hield. Artsen waarschuwden dat als de zwelling te ernstig zou worden, een spoedoperatie nodig zou kunnen zijn om een deel van de schedel te verwijderen, zodat de hersenen de ruimte zouden krijgen om uit te zetten.

Haar familie is een inzamelingsactie gestart om de medische kosten te dekken en bereidt zich voor op een mogelijk lang en onzeker herstel. Iedereen benadrukt dat ze, ondanks haar ruime ervaring, niet immuun was voor ongelukken, wat het inherente risico van elke bergactiviteit illustreert.

Veiligheidslessen om te onthouden

De familie en vrienden van de wandelaar benadrukken een aantal basisregels die door het ongeluk pijnlijk duidelijk zijn geworden. Ze raden met name aan om nooit alleen te wandelen, altijd iemand op de hoogte te stellen van je route en verwachte terugkomsttijd, en gebieden te vermijden die bekendstaan als instabiel of te technisch. Ze herhalen ook het belang van het dragen van geschikte kleding voor koud weer, zelfs voor een tocht die "gemakkelijk" of kort lijkt.

Vanuit het perspectief van de redders benadrukt dit soort interventies hoe cruciaal de reactiesnelheid van getuigen is: het opmerken van een ongebruikelijk detail, zoals een bloedspoor, de moed hebben om poolshoogte te nemen, snel de hulpdiensten waarschuwen en in eerste instantie bescherming bieden tegen de kou, zijn allemaal acties die de afloop van een tragedie kunnen veranderen.

Een verhaal over overleven en solidariteit.

Het ongeluk van Jacque Tietijen is het verhaal van een brute tegenslag in een vertrouwde omgeving, maar het is ook het verhaal van een keten van solidariteit die precies op het juiste moment in werking trad. Van de oplettendheid van twee anonieme wandelaars tot de snelle reddingspogingen en de expertise van de medische teams: elke schakel droeg bij aan haar overlevingskans ondanks haar kritieke verwondingen.

Voor bergliefhebbers is dit verhaal een krachtige herinnering: zelfs de meest ervaren wandelaars zijn nooit helemaal veilig, en voorzichtigheid, voorbereiding en aandacht voor anderen blijven de beste bondgenoten om te voorkomen dat het avontuur in een tragedie eindigt.