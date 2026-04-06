Deze vrienden maken al meer dan 40 jaar elke 5 jaar dezelfde foto opnieuw en het is een ware sensatie!

Door de jaren heen krijgen bepaalde tradities een bijzondere betekenis. Al meer dan veertig jaar kiest een groep vrienden ervoor om hun geschiedenis op een originele manier te vereeuwigen: door elke vijf jaar dezelfde foto opnieuw te maken. Deze beelden, die al meerdere keren viraal zijn gegaan, illustreren zowel het verstrijken van de tijd als de kracht van een vriendschap die ondanks de jaren intact is gebleven.

Een fotografische traditie die in de jeugd begon.

Het begon allemaal in de jaren 80, toen een aantal vrienden besloten om samen een foto te maken in een specifieke pose. Het idee, aanvankelijk simpel, was om deze foto regelmatig te herhalen om de veranderingen in de loop der tijd te observeren. Elke vijf jaar kwam de groep weer bij elkaar om de originele foto na te maken, met respect voor de compositie, de poses en soms zelfs de gezichtsuitdrukkingen van de eerste foto.

Deze ontmoeting groeide geleidelijk uit tot een langverwachte traditie, die een visuele weergave vormde van hun gezamenlijke reis. In de loop der decennia vormden deze beelden een samenhangende reeks die de natuurlijke evolutie van hun gezichten, kledingstijlen en levensomstandigheden laat zien.

Afbeeldingen die viraal zijn gegaan op internet.

Toen bepaalde fotoseries op sociale media werden gedeeld, wekten ze aanzienlijke belangstelling. Veel internetgebruikers prezen de consistentie van deze aanpak en de symbolische betekenis van de beelden. Deze berichten vinden vaak een sterke weerklank omdat ze een universele waarheid illustreren: het verstrijken van de tijd en het belang van duurzame relaties. Verschillende vergelijkbare projecten hebben aandacht gekregen van internationale media, wat heeft bijgedragen aan de popularisering van dit concept van herhaalde fotografie over meerdere decennia.

Een visueel bewijs van het verstrijken van de tijd.

Door foto's te vergelijken die met een tussenpoos van enkele jaren zijn genomen, komen veranderingen aan het licht die soms subtiel, soms duidelijker zijn. De evolutie van kapsels, kleding of zelfs gezichtsuitdrukkingen weerspiegelt het doorlopen van verschillende levensfasen. Dit soort fotografisch project benadrukt ook hoe visueel geheugen bijdraagt aan het versterken van het gevoel van verbondenheid met een gedeelde geschiedenis. Voor veel kijkers vertegenwoordigen deze beelden een vorm van visuele storytelling, waarbij elke foto deel uitmaakt van een continuüm.

Vriendschap als gemeenschappelijke factor

Deze foto's trekken zoveel aandacht, mede omdat ze het belang van duurzame banden benadrukken. Het in stand houden van een gedeelde traditie gedurende meerdere decennia vereist een collectieve inzet om deze te bewaren. In een wereld met snel veranderende levensstijlen onderstrepen deze initiatieven de waarde van stabiliteit en de tijd die aan persoonlijke relaties wordt besteed. De herhaling van dezelfde afbeelding stelt ons in staat de consistentie van de groep te beoordelen, ondanks de individuele veranderingen die zich in de loop der jaren kunnen voordoen.

Een concept dat andere initiatieven inspireert.

Gezien het succes van deze fotoseries hebben andere groepen ervoor gekozen om hun eigen visuele tradities te creëren. Sommigen reproduceren jaarlijks een foto, anderen maken foto's ter gelegenheid van belangrijke gebeurtenissen. Deze projecten tonen de groeiende interesse in beelden die een verhaal over een langere periode kunnen vertellen. Ze illustreren ook hoe fotografie een instrument kan worden voor het bewaren van herinneringen, waardoor de individuele en collectieve ontwikkeling gedocumenteerd kan worden.

Het elke vijf jaar opnieuw maken van dezelfde foto gedurende meer dan 40 jaar illustreert de kracht van de tijd, maar ook de sterkte van bepaalde menselijke banden. Naast hun visuele aspect getuigen deze beelden van een zeldzame continuïteit, die bijzonder sterk resoneert in een tijdperk dat gekenmerkt wordt door voortdurende verandering.