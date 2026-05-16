Deze bokskampioene roept vrouwen op om "anders te durven zijn".

Op slechts 16-jarige leeftijd heeft Olivia Bahsous al een indrukwekkend palmares. De jonge Canadese atlete van Palestijnse afkomst is drievoudig wereldkampioen Muay Thai en gebruikt haar bekendheid ook om een boodschap uit te dragen: er is niet één manier om vrouw te zijn, en er is ook niet maar één manier om succes te behalen.

"Ik ben degene die anders durft te zijn."

Ter gelegenheid van Internationale Vrouwendag (8 maart) plaatste Olivia Bahsous een opmerkelijke boodschap op Instagram. De jonge atlete schreef dat in elke stamboom wel een meisje voorkomt dat besloten heeft dat de regels niet langer voor haar gelden.

Een simpele maar krachtige zin die haar reis perfect samenvat. In een sport die nog steeds grotendeels door mannen wordt gedomineerd, maakte Olivia Bahsous al op jonge leeftijd naam door te weigeren zich aan te passen. Haar boodschap gaat niet alleen over sport. Het roept ook het idee op om je eigen plek in te nemen, je ambities na te streven en je individualiteit te omarmen, zelfs als dat ingaat tegen verwachtingen of stereotypen.

Drievoudig wereldkampioen vóór zijn zestiende verjaardag.

Terwijl veel jongeren in hun tienerjaren nog op zoek zijn naar hun weg, heeft Olivia Bahsous al internationale titels op haar naam staan. Nog voordat ze 16 werd, behaalde ze al drie wereldtitels in Muay Thai, in drie verschillende gewichtsklassen. Daarnaast won ze diverse gouden medailles op IFMA-wedstrijden, de Internationale Muay Thai Federatie.

In 2023 vertegenwoordigde ze Canada op de IFMA World Games in Turkije. Deze prestatie was des te indrukwekkender gezien het feit dat ze op slechts 16-jarige leeftijd al meer dan dertig gevechten achter haar naam had staan.

Een veelzijdig atleet

De training van Olivia Bahsous beperkt zich niet tot Muay Thai. Naast haar Muay Thai-training ontwikkelt ze ook haar vaardigheden in Braziliaans Jiu-Jitsu en grappling. Ze traint regelmatig in Thailand, met name bij de Phuket Grappling Academy, waar ze haar techniek in verschillende vechtsporten verfijnt. Dankzij deze veelzijdigheid won ze onlangs een grapplingwedstrijd georganiseerd door ADCC Thailand.

Achter zijn prestaties schuilt een echt familieproject. Zijn vader, Tanios Bahsous, coacht hem al vanaf het begin, terwijl zijn moeder, Randa, betrokken is bij het management van zijn carrière.

Een succes dat samen met de gemeenschap is opgebouwd.

Op sociale media deelt Olivia Bahsous een kijkje achter de schermen van haar dagelijks leven, zonder haar imago op te poetsen. Ze laat de overwinningen zien, maar ook de zware trainingen, de blessures, de vermoeidheid en de momenten van twijfel.

Deze transparantie heeft bijgedragen aan de groei van een zeer betrokken community rondom haar. Dankzij de steun van haar volgers kon de jonge atlete zelfs een deel van haar reizen naar internationale wedstrijden financieren, met name via een crowdfundingcampagne. Dit laat zien dat een sportcarrière niet altijd gebouwd is op grote sponsors of onbeperkte middelen, maar ook op doorzettingsvermogen en mensen die in je geloven.

Een boodschap die veel verder reikt dan de ring.

Olivia Bahsous verklaart regelmatig dat ze niet zal stoppen voordat ze een van de beste vechters van haar generatie is geworden. Een vastberaden ambitie, ingegeven door een groot zelfvertrouwen.

Los van de titels en medailles, spreekt haar levensverhaal veel jonge vrouwen enorm aan. Haar boodschap moedigt hen aan om hun plek op te eisen, in hun eigen kunnen te geloven en niet bang te zijn om anders te zijn. En dat anders-zijn kan duizend vormen aannemen: in de sport, op het werk, in stijl, in dromen of in de manier waarop ze hun lichaam en vrouwelijkheid beleven.

Uiteindelijk herinnert Olivia Bahsous ons aan iets essentieels: er is niet één manier om sterk te zijn.