De "Gen Z-pruillip" vervangt de "duck face": wat is deze trend?

De normen op sociale media veranderen snel, waaronder de manier waarop mensen voor de camera poseren. Na jaren waarin de beroemde 'duck face' de boventoon voerde, is er geleidelijk een nieuwe gezichtsuitdrukking in opkomst: de 'Gen Z pruillip'. Deze pose, die populair is geworden op sociale media, onderscheidt zich door een meer natuurlijke uitstraling, in lijn met de huidige trends die authenticiteit waarderen.

Een evolutie in de codes van fotografische poses

De "duck face", gekenmerkt door sterk getuite lippen, wordt al lange tijd geassocieerd met selfies die in de jaren 2010 op sociale media werden geplaatst.

Generatie Z lijkt tegenwoordig de voorkeur te geven aan een meer ingetogen uitdrukking, de zogenaamde "Gen Z-pruillip". Deze pose bestaat uit het lichtjes openen van de lippen, terwijl de gezichtsuitdrukking ontspannen blijft.

Deze verandering illustreert een evolutie in online esthetische referenties, waarbij uitdrukkingen die als spontaner worden beschouwd aan populariteit winnen.

Contentmakers delen regelmatig tutorials waarin wordt uitgelegd hoe je deze pose kunt aannemen, wat bijdraagt aan de snelle verspreiding ervan.

Een trend die verband houdt met de zoektocht naar natuurlijkheid.

Het succes van de "Gen Z-pout" maakt deel uit van een bredere trend waarbij een minder verzorgde uitstraling wordt gewaardeerd.

Verschillende specialisten in visuele communicatie merken op dat jonge internetgebruikers de voorkeur geven aan afbeeldingen die de indruk wekken spontaan te zijn genomen, zonder overdreven enscenering.

Deze ontwikkeling gaat gepaard met een groeiende interesse in minimalistische fotografiestijlen, waarbij natuurlijk licht en ingetogen expressies centraal staan.

De populariteit van deze pose weerspiegelt dus een zoektocht naar een evenwicht tussen het versterken van het beeld en het geven van een indruk van authenticiteit.

De centrale rol van sociale media bij het verspreiden van de trend.

Net als veel andere visuele trends, verspreidde de 'Gen Z-pruillip' zich via sociale media. Korte video's maken snelle demonstraties van poses en tips mogelijk.

Uiterlijke trends ontwikkelen zich vaak in cycli, waarbij elke generatie haar eigen normen stelt. En het moet erkend worden dat de toegenomen zichtbaarheid van bepaalde gezichtsuitdrukkingen bijdraagt aan de standaardisering van nieuwe visuele codes.

Een nieuwe illustratie van de evolutie van digitale codes

Trends rondom selfies laten zien hoe digitale praktijken de beeldperceptie beïnvloeden.

De verschuiving van "duck face" naar "Gen Z pruillip" illustreert hoe snel esthetische codes kunnen veranderen. Deze trends dragen bij aan een herdefiniëring van hoe internetgebruikers ervoor kiezen zichzelf online te presenteren.