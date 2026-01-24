Sabrina Gonzalez Pasterski, de jonge natuurkundige die de wetenschap zou kunnen revolutioneren.

Terwijl jonge vrouwen met een aangeboren talent voor wiskunde en een passie voor de wetenschap nog steeds worstelen met het impostersyndroom, hebben ze nu een rolmodel. Sabrina Gonzalez Pasterski, die wordt gezien als de intellectuele tegenhanger van Albert Einstein, bewijst dat de combinatie van vrouwen en wetenschap wel degelijk mogelijk is. De 34-jarige natuurkundige, die op 12-jarige leeftijd eigenhandig een vliegtuig bouwde, is hard op weg om een leerboekonderwerp te worden en geschiedenis te schrijven.

Sabrina Gonzalez Pasterski, een vroegrijp genie

Iedereen herinnert zich nog de prestaties van Albert Einstein, de vader van de relativiteitstheorie die ons begrip van zwaartekracht, ruimte en tijd voorgoed veranderde. Het stokje is doorgegeven en het is een vrouw die in de voetsporen treedt van de man die naar schatting een IQ van 160 had. In leerboeken zal het komische portret van de natuurkundige met uitgestoken tong en warrig haar binnenkort naast dat van een jonge vrouw met donker haar en een doordringende blik verschijnen.

Haar naam? Sabrina Gonzalez Pasterski. Op slechts 34-jarige leeftijd heeft ze al belangrijke ontdekkingen gedaan in een vakgebied waar vrouwen ondervertegenwoordigd zijn. Haar intellect is haar grootste troef en haar cv kan zich meten met dat van de grootste denkers die de geschiedenis ooit heeft gekend. Al van jonge leeftijd koesterde ze ambities die NASA waardig waren.

Op slechts twaalfjarige leeftijd, een leeftijd waarop de meeste kinderen LEGO-kastelen bouwen, begon ze aan de constructie van een vliegtuig. En niet zomaar een kartonnen model. In tegenstelling tot haar klasgenoten, die waarschijnlijk al aan het kirren waren op het schoolplein, had zij andere prioriteiten. Gepassioneerd door de ruimtevaart, bouwde ze een vliegtuig "voor haar vader" en testte het twee jaar later boven Lake Michigan. Dit was al een voorbode van vele staaltjes van vernuft die nog zouden volgen. Het was slechts een opwarmertje voor de Cubaans-Amerikaanse, die voorbestemd was om de wetenschap te revolutioneren.

Een geleerde vrouw die de geschiedenis van de wetenschap herschrijft.

Deze intellectuele storm opende vele deuren voor haar, met name die van het prestigieuze Massachusetts Institute of Technology (MIT), waar ze op slechts 17-jarige leeftijd begon. Als logisch vervolg zette ze haar carrière voort aan Harvard, waar ze haar doctoraat behaalde en haar proefschrift voltooide. En toen de inmiddels overleden Stephen Hawking, de eminente astrofysicus, een van haar werken over het 'spingeheugeneffect' citeerde, was dat de ultieme erkenning.

Terwijl vrouwen worstelen om hun plek te vinden in dit door mannen gedomineerde vakgebied en nog steeds te maken hebben met twijfelachtige theorieën over hun capaciteiten, verandert Sabrina Gonzalez Pasterski in haar eentje de spelregels. Waar sommigen twee keer zo hard moeten vechten voor erkenning van hun collega's, ontving deze rijzende ster in de wetenschap een aanbod van 1,1 miljoen dollar om aan Brown University te komen werken. Bescheiden en standvastig in haar overtuigingen, weigerde ze het aanbod om zich aan te sluiten bij het Perimeter Institute for Theoretical Physics, waar ze momenteel werkzaam is.

Een inspirerend rolmodel voor jongere generaties

Sabrina droomt niet zomaar wat; ze heeft haar blik letterlijk op de sterren gericht. Haar huidige baan bestaat uit het coderen van het universum in een holografische vorm om het beter te begrijpen en bepaalde mysteries te ontrafelen. Als je liever met woorden dan met getallen praat, klinken deze termen misschien als abracadabra.

Om het simpel te zeggen: deze vrouw van in de dertig wilde slagen waar Einstein had gefaald en antwoorden vinden op vragen die de vooraanstaande wetenschappers van die tijd niet eens stelden. Ze heeft niet per se een revolutionaire machine uitgevonden of een nieuwe wet zoals E=mc² ontdekt, maar ze heeft wel haar eigen, of liever gezegd, een belangrijke bijdrage geleverd aan het vakgebied.

Sabrina heeft ook het ondenkbare gepresteerd: ze heeft de reputatie van vrouwen in de wetenschap hersteld en hen een stem gegeven. En dat was bijna net zo complex als een operatie met x en y. Zeker als je bedenkt dat van de 956 Nobelprijswinnaars er slechts 60 vrouwen zijn, oftewel 6% .

Hoewel meisjes schaars zijn in wetenschappelijke vakgebieden, steunt Sabrina hun sollicitaties en blinkt ze uit in hun streven. Hopelijk zullen haar ontdekkingen niet overschaduwd worden zoals die van Hedy Lamarr, een pionier op het gebied van wifi.